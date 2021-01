BBVA México ajusta a la baja previsión del PIB; lo ubica en 3.2% para 2021

La recuperación económica de México, tras los incidentes provocados por la pandemia de COVID-19 el año pasado, será “muy incompleta” este 2021, en el que sólo se prevé crecer a 3.2 por ciento, señaló Carlos Serrano, economista jefe de BBVA en México.

En videoconferencia de prensa, el experto de BBVA México sostuvo que los factores que podrían frenar a la economía mexicana son la extensión del cierre de actividades ante el repunte de contagios de coronavirus y un rezago en la producción y administración de la vacuna contra Covid-19.

“Nosotros creemos que la situación sanitaria se va a poner peor antes de que mejore en México y el mundo, y eso va a significar que la economía se ponga peor antes de que mejore. No estamos previendo una recuperación en V, eso no va a ocurrir; pero sí estamos previendo que si no es una W, será una nueva caída en el primer trimestre de 2021”, puntualizó el analista.

#RuedaDePrensa: BBVA México revisa a la baja su previsión de crecimiento para 2021 a 3.2% (3.7% previo); estima un crecimiento de 3.8% en 2022 (3.5% previo). #SitMéxico pic.twitter.com/Op67k0zD6o — BBVA México Prensa (@BBVAPrensa_mx) January 21, 2021

Para el periodo enero-marzo de este año BBVA México estima una caída del Producto Interno Bruto (PIB) trimestral de 0.8 por ciento, por el paro de actividades no esenciales principalmente en la Ciudad de México y el Estado de México, que están en semáforo epidemiológico desde la segunda mitad de diciembre pasado.

Carlos Serrano dijo que hacia adelante, la recuperación será lenta e incompleta, ya que en 2020 BBVA México proyectó que cerrará con un PIB de -9.1 por ciento.

Además, las amenazas están principalmente por los problemas en el mercado laboral que dejó la pandemia. Consideró que la recuperación de empleos formales será hasta 2023.

“Si no hay inversión y confianza, no se podrán recuperar los empleos, que además, si contamos los jóvenes que ingresan al mercado laboral, más los trabajos que se dejaron de generar, la recuperación será más tardada”, dijo.

#RuedaDePrensa: Fuerte deterioro del mercado laboral en 2020: Hasta 1 millón de empresas y empleos formales destruidos. #SitMéxico pic.twitter.com/7TySVhtLBj — BBVA México Prensa (@BBVAPrensa_mx) January 21, 2021

Es importante mencionar que, de acuerdo con cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), a lo largo del año pasado se destruyeron 647 mil 710 puestos de trabajo formales, equivalente a una disminución a tasa anual de 3.2 por ciento.

BBVA México consideró que el PIB prepandemia se podrá alcanzar en 2024, y en términos per cápita hasta 2026. “Esta crisis va a tener un efecto de larga duración, en donde nos va a costar recuperar los niveles de crecimiento prepandemia”, aseveró.

Añadió que todas las variables dependen del progreso del Covid-19, así como de la estrategia de vacunación entre la población.

La demanda externa es la que impulsará a la economía. BBVA México proyectó que el PIB en 2022 será de 3.8 por ciento, desde 3.5 por ciento que preveía hace unos meses.