› Los 30 días y el efecto búmeran

Con la novedad de que terminaron los 30 días en los que la ciudadana Karla Estrella tuvo que estar ofreciendo disculpas a la diputada Karina Barreras, a quien por solicitud de la autoridad se denominó como Dato protegido. Ésa fue la sanción que se le impuso luego de que la legisladora la denunciara ante el Tribunal Electoral por violencia política de género por un mensaje en X crítico que la primera publicó. Sin embargo, a partir de esa condena se generó una acción de revisión del patrimonio tanto de ella como de su esposo, el diputado y presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, mostrándolos desapegados a las máximas de la 4T. De este último además se han ventilado acusaciones relacionadas con contratos y manejos de recursos. Al final se trató de caso en el que el coscorrón que desde la política se pretendía dar a un ama de casa tomó otros cauces que, según parecen, aún no llegan a su punto de destino. Pendientes.

› Piden perdón en Campeche

TE RECOMENDAMOS: QUEBRADERO Ni tan remoto

Y hablando de libertad de expresión, resulta que en una segunda resolución, el Tribunal Electoral de Campeche obligó a otros tres periodistas a ofrecer disculpas públicas a la gobernadora morenista del estado, Layda Sansores, al considerar que hubo violencia política de género en su modalidad digital. Layda se inconformó por las expresiones vertidas por los comunicadores Carlos Martínez Caamal, Abraham Martínez y Hubert Carrera Pali, integrantes de “La Barra Noticias” que se difunde por las plataformas de YouTube y Facebook, a quienes a pesar de su apelación a la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en Xalapa, el fallo no les favoreció. La mandataria estatal, quien en su espacio El Martes del Jaguar se ha ido con todo contra periodistas, en su caso se determinó que hubo violencia política en razón de género. El caso se suma al de Jorge González Valdez, de Tribuna, quien fue obligado a no emitir ninguna expresión contra la gobernadora e incluso le pusieron un censor. ¡Qué tal!

› Crece la matrícula

De atenderse, nos comentan, el dato que dio a conocer la UNAM sobre el crecimiento de su matrícula en los últimos 25 años. Fue el rector de la máxima casa de estudios, Leonardo Lomelí, quien dio la bienvenida a la comunidad universitaria al retorno a clases en un mensaje que se difundió en redes, dirigido en particular a los alumnos de nuevo ingreso. Sin embargo, no hay que perder de vista el dato de que en el lo que va del siglo XXI la Universidad ha aumentado su matrícula en prácticamente el 52 por ciento en los niveles inicial, bachillerato, licenciatura y posgrado. Lo anterior porque para este nuevo ciclo escolar, el total de estudiantes registrados es de poco más de 373 mil, desde Iniciación Universitaria hasta el nivel de Posgrado comparado con el ciclo 2000-2001, cuando el estudiantado total fue de 245 mil 317 jóvenes. El dato duro desvanece varios cuestionamientos que en el pasado reciente hubo contra la institución de educación superior más importante del país, nos hacen ver.

› Superados por las lluvias

Vaya tormenta la que provocó ayer fuertes estragos en la Ciudad de México. Ha sido la lluvia más intensa de toda la temporada en la capital, de acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral del Agua, que ayer apuró a revelar estos datos. Las afectaciones que más han inquietado han sido las reportadas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde se presentaron escenas de encharcamientos mayores en salas y pistas. Aunque no son menores, nos hacen ver, las anegaciones registradas en varias colonias capitalinas y de la zona conurbada en las que los vecinos sufrirán pérdidas de enseres y muebles. Por lo pronto, de acuerdo con la dependencia que monitorea la situación de las lluvias, en alcaldías como Cuauhtémoc, Gustavo A Madero, Venustiano Carranza e Iztacalco se rebasaron los 50 milímetros. Sólo en el Zócalo en 20 minutos llovieron 84 milímetros, cuando en todo el mes de agosto en promedio llueven 152. Habrá que hacer más para poder enfrentar situaciones como la de ayer, nos aseguran.

› Carrera por el Senado

Y quien se ha sumado formalmente a la lista de senadoras que han expresado su intención de buscar la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara alta es la morenista Guadalupe Chavira, con lo que son ya al menos cinco los perfiles en pos de ocupar la silla que dejará vacante al final del mes Gerardo Fernández Noroña. Se va a poner buena la contienda, nos comentan, porque entre los perfiles habrá de buscarse uno muy distinto al de este último, proclive a la polémica y a la confrontación abierta. Por lo pronto, nos dicen, habrá que tener la lista abierta por si más nombres se suman a los de Chavira y Laura Itzel Castillo, a las que consideran las más fuertes, aunque antes han dejado ver su intención de ocupar el puesto Verónica Camino y Geovana Bañuelos, mientras dos legisladoras más quedarían apartadas de esa posibilidad dado que tienen intención de buscar ser candidatas a gobernadoras en sus entidades. Está claro que la posición en juego es de la 4T, la duda es si ésta irá en unidad o si la cosa se pone ruda y hay votación dividida. Atentos.

› Vinculación a proceso

Y fue la Fiscalía General de la República la que consiguió que fuera vinculado a proceso el presunto responsable del homicidio del delegado de esa institución en Tamaulipas, Ernesto Cuitláhuac Vásquez. Es sabido que Jareth Roberto Hernández fue detenido el pasado 8 de agosto en Reynosa, en una acción que contó con el apoyo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a cargo de Omar García Harfuch, y de la Secretaría de la Defensa que encabeza el general Ricardo Trevilla. El caso del asesinato ocurrido en días pasados ha generado indignación y muchas especulaciones, por lo que las indagatorias que se realicen en los próximos cuatro meses, tiempo establecido por el juez que determinó la vinculación a proceso, serán determinantes. El detenido, se ha informado, forma parte de Los Metros, facción del denominado Cártel del Golfo y habría cometido el crimen como respuesta a los golpes dados al tráfico de huachicol. Ahí los datos.