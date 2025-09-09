› Corrigen plana a Melgar

No pasaron ni 24 horas de la declaración del senador del PVEM, Luis Armando Melgar Bravo, respecto a que se podría dar una ruptura con Morena en 2027 porque en el guinda “hay ratas”, para que la dirigente nacional de su partido, Karen Castrejón, le corrigiera la plana. Ayer, la líder del Tucán ratificó la alianza de esta fuerza política “con la transformación”. Recordó que hace unos días dejó claro, desde la tribuna, que “nuestro partido es, y seguirá siendo, un aliado de la Presidenta Claudia Sheinbaum”. En un tono similar se expresó el también senador Manuel Velasco, uno de los principales liderazgos del Verde. Quienes conocen de cerca al PVEM aseguran que, si bien existe la posibilidad de que este partido compita sin alianzas en algunas entidades, la decisión será tomada en su momento por los órganos de dirección correspondientes. Mal hacen, nos dicen, quienes buscan espantar con el petate del muerto en función de su agenda personal. Tsss.

› Golpe de la CDMX

Algo para destacar, nos comentan, es la detención de María de los Ángeles “N” y Samantha “N”, alias La Sam, viuda e hija, respectivamente, de Jesús “N”, El Ojos, exlíder del Cártel de Tláhuac. Lo que se conoce es que, tras ser abatido el capo por elementos de la Armada el 20 de julio de 2017, su viuda asumió el mando de la organización delictiva y entró en disputa con La Unión Tepito y con el grupo Los Rodolfos por el control de los mercados ilícitos en la demarcación, lo que generó mucha violencia. Al parecer, la hija de El Ojos era la operadora financiera de lo que quedó del Cártel de Tláhuac y se dedicaba a la distribución y venta de narcóticos en el oriente de la CDMX y en el municipio mexiquense de Chalco. Ambas mujeres fueron capturadas mediante un operativo conjunto entre personal de la Fiscalía capitalina y de su similar del estado de Hidalgo. Un ejemplo más, nos dicen, de la eficacia de la coordinación institucional. Ahí el dato.

› Audiencias en Segob

Nos hacen ver que, la Secretaría de Gobernación, encabezada por Rosa Icela Rodríguez, jugará un papel fundamental en el proceso de reforma electoral que está por arrancar. A partir del miércoles 17 de septiembre iniciarán las audiencias públicas, con la expectativa de que se realicen tres por semana. Si bien estos ejercicios estarán coordinados por la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, encabezada por Pablo Gómez, el hecho de que los trabajos se realicen en el Palacio de Cobián implica el reconocimiento de la Segob como la dependencia rectora de la política interna y de la gobernabilidad del país. Un dato relevante es que las audiencias serán abiertas a todos los ciudadanos que se inscriban a través de un micrositio, el cual se dará a conocer este martes. Se espera que estas audiencias concluyan en el mes de diciembre y que las propuestas planteadas se integren en un primer borrador, que estará listo en enero de 2026. Pendientes.

› Alcalde alcahuete

Quien tiene un concepto muy singular de la autonomía municipal es el alcalde de Salina Cruz, Oaxaca, Daniel Méndez Sosa. Ayer circuló en redes sociales un video en el que se aprecia que, el pasado viernes, el funcionario acudió a un puesto de revisión para liberar a su director de Pesca, José Alfredo Jiménez, quien estaba detenido por conducir con unas copas de más. Ante los policías estatales, el edil argumentó que se violaba la autonomía de Salina Cruz y presionó a los uniformados hasta que soltaron al infractor. Por cierto, nos recuerdan que Daniel mostró su vocación de chapulín previo a las elecciones de 2024 para poder reelegirse, pues, ante la negativa de Morena de volverlo a postular, se fue al PT. Hay quienes creen que el rescate que hizo de su funcionario forma parte de la labor de zapa en contra del guinda y del gobierno estatal, pese a que el partido rojoamarela forma parte de la 4T, lo que equivale a golpeteo amigo. ¿Será?

› ¿Caballo negro en Zacatecas?

En los corrillos políticos toma fuerza la versión de que, ante el trabuco en que se ha convertido la sucesión en Zacatecas, las cúpulas de Morena contemplan postular como sucesor de David Monreal a un personaje ajeno a los grupos en pugna. La idea que tienen algunos altos mandos es optar por un relevo generacional, a través del diputado federal Ulises Mejía Haro. Se trata de un joven empresario, que fue alcalde de la capital de 2018 a 2021, y que es ajeno al desgaste que han sufrido las figuras más conocidas de la entidad. La decisión no está tomada, pero el tema está sobre la mesa. En cuanto a la oposición, tampoco hay claridad pues, además de los alcaldes de Zacatecas y Fresnillo, el primero del PAN y el segundo del PRI, la senadora priista Claudia Anaya también tiene la mano levantada. Lo único seguro, hasta el momento, es que en Zacatecas se perfila, desde ahora, una contienda cerrada, con posibles rupturas en los dos frentes. Atentos.

› Acosan a estudiante

Resulta que Victoria Montes de Oca, la joven que tuvo la osadía de contravenir en un evento público al senador Gerardo Fernández Noroña, está pagando las consecuencias de su atrevimiento, con una campaña de odio en redes sociales. La joven publicó un video, en el que denunció que desde el pasado sábado ha recibido “ataques, burlas y acoso”, por “el simple hecho de cuestionar y pensar diferente”. Durante un foro realizado el sábado, Victoria le dijo a Noroña, palabras más, palabras menos, que en dónde estaba la congruencia entre el discurso de austeridad y su casa de 12 millones de pesos en Tepoztlán, lo que no le perdonaron los seguidores del morenista, quienes desde entonces no la han dejado en paz. Entre los que han replicado los mensajes con burlas y descalificaciones hacia la universitaria están varios de los youtubers que, desde el sexenio pasado, son asiduos asistentes a la conferencia matutina de Palacio Nacional. Así las cosas.