› Más violencia en Veracruz

En lo que pudiera ser una secuela de la violencia política que caracterizó al reciente proceso electoral en Veracruz, el lunes fue secuestrado Ramón Valencia, excandidato de Morena al municipio de Coxquihui. El joven había sustituido a su padre, Germán Anuar Valencia Delgado, asesinado a tiros el pasado 29 de abril, cuando estaba a punto de iniciar su campaña. Los comicios del 1 de junio los ganó el panista Lauro Becerra García, sobrino de Carlos Alberto “N”, detenido por su presunta responsabilidad en el asesinato de Anuar. El plagio de Ramón, nos comentan, aporta un ingrediente más al ambiente enrarecido que se vive en el norte de Veracruz por los hechos de violencia que se han presentado en las últimas semanas. Lo deseable es que la víctima, quien había recibido amenazas, aparezca con vida, y que el Gobierno estatal, encabezado por Rocío Nahle García, se ponga las pilas y frene los eventos de este tipo, que sólo generan zozobra. Veremos.

› Solución salomónica en Morena

Con una solución salomónica, las cúpulas de Morena zanjaron —al menos de momento— la disputa por los espacios de poder dentro de su bancada en San Lázaro. Ayer fue creada una tercera vicecoordinación, a cargo de Dolores Padierna, quien no había quedado contenta con su remoción como vicepresidenta de la Mesa Directiva. Esta salida se adoptó en la lógica de que, si ya no se tienen cargos para repartir, hay que crear otro. Lo malo es que se infló aún más la burocracia, con tres vicecoordinadores: Alfonso Ramírez Cuéllar, Gabriela Jiménez y Dolores Padierna, cada uno de ellos perteneciente a distintas corrientes, que las hay, en el partido guinda. A ellos habrá que sumar la Coordinación de Operación Política, que encabeza Pedro Haces, y que tiene asignadas funciones que deberían desempeñar las vicecoordinaciones. El conflicto interno, nos dicen, quedó contenido, aunque no erradicado, por lo que en cualquier momento puede volver a brotar.

› Delitos de impacto a la baja

Algo para destacar es que, en los primeros 11 meses del Gobierno que encabeza la Presidenta Claudia Sheinbaum, la incidencia de homicidio bajó 32 por ciento. Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública revelan que el promedio diario de asesinatos pasó de 86.9 en septiembre de 2024 a 59.2 en agosto de este 2025, cuando se registró el nivel más bajo para el mismo mes desde 2015. Además, otros 10 delitos de alto impacto cayeron 21 por ciento en el periodo analizado. Los números positivos son resultado, nos dicen, de la Estrategia Nacional de Seguridad, a cargo del titular de la SSPC, Omar García Harfuch. A la par, la Jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, dio a conocer que de enero a agosto los ilícitos de impacto en la capital bajaron 60 por ciento. Muchos atribuyen esto al trabajo del titular de la SSC, Pablo Vázquez, quien le apostó a la continuidad de lo iniciado en la administración anterior. Ahí el dato.

› Calderón ¿intervencionista?

Nos advierten que, si ciertos militantes de Morena se enteran de lo que dijo el expresidente Felipe Calderón el lunes al participar en el foro “El estado de la democracia en las Américas”, organizado por la Universidad de Georgetown, en Washington, lo van a acusar de “intervencionista”. Y es que Calderón reprochó que Estados Unidos no hizo nada para evitar la reforma judicial, tras la cual, el Poder Judicial se llenó “de gente sin experiencia allegada a Morena” y muchos de ellos “eran abogados del narcotráfico”. Por menos de eso, algunos cuatroteístas pidieron que se acusara de traición a la patria a la senadora Lilly Téllez. La ponencia del exmandatario generó muchos comentarios de respaldo en las redes sociales, pero también hubo quien le dijo que sus palabras escondían una proclividad a la intervención del vecino del norte y le recordó que “su mano derecha”, Genaro García Luna, está sentenciado en ese país por tráfico de drogas. Qué tal.

› Huachicol en cancha de Cuau

Nos adelantan que en breve se volverá a hablar de Cuauhtémoc Blanco, no por su actividad legislativa, que es casi nula, ni porque le pidió a El Chicharito Hernández que ya se retire, sino por algo serio. La FGR sigue la pista a quienes operaban un enorme centro de almacenamiento y distribución de combustible de procedencia ilícita, en el municipio de Huitzilac. En el predio, ubicado en el kilómetro 48 de la autopista México-Cuernavaca, fueron localizados 19 contenedores y cinco Frac Tank, con capacidad de 80 mil litros, repletos de hidrocarburos. Ayer, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelos, Miguel Ángel Urrutia, señaló que se investiga a una red de vendedores y compradores de combustible y destacó que hay avances, que aún no pueden revelarse. Muchos se preguntan cómo fue que la pasada administración en Morelos, encabezada por Cuau, no vio esa enorme planta que, por su tamaño, no podía pasar inadvertida. Pendientes.

› Tianguis de Morena

A quienes se les vio muy desenfadados en la Cámara de Diputados fue a los morenistas, ya que ayer, en el recinto legislativo de San Lázaro, resaltaron su fervor por las fiestas patrias en una especie de verbena, con un enorme tianguis incluido. Fue tanta la algarabía, que el tema del dictamen sobre la reforma para reforzar el combate a la extorsión quedó eclipsado. En los festejos patrios hubo de todo; desde una degustación de chiles en nogada, hasta la venta de boletos de lotería para el sorteo del 15 de septiembre. Y claro, la presentación del grupo musical Únete a la banda. En la explanada de la Cámara baja, el diputado Sergio Gutiérrez Luna se acercó al stand de la Lotería Nacional para comprar un cachito y hacer promoción del sorteo especial. Más allá, Pedro Haces sacaba sus mejores pasos de baile, ante el asombro de decenas de empleados de San Lázaro. ¿Y el trabajo legislativo? Se preguntaron algunos, al ver a los morenistas tan contentos.