› “Se trate de quien se trate”

Nos hacen ver que, el discurso pronunciado ayer por el secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, durante el desfile conmemorativo del Día de la Independencia, es un mensaje relevante. Al decir: “Desde la Secretaría de Marina-Armada de México hemos actuado con una sola brújula: la honestidad y la transparencia”, Morales Ángeles sintetizó lo que ha sido una tradición durante décadas en la Armada, de combatir las conductas irregulares. El titular de la Semar reconoció que “ha sido duro” aceptar la existencia de “actos reprobables, que no nos definen como institución”. Sus palabras, nos dicen, retumbaron en los oídos de quienes, por sacar raja política, han pretendido acusar a toda la Marina de “corrupción”, a partir de los delitos cometidos por menos de 10 de sus elementos. El almirante fue enfático al advertir que la lucha contra la deshonestidad continuará, “pase lo que pase, duela lo que duela, se trate de quien se trate”. Ahí el dato.

› El otro socio del norte

TE RECOMENDAMOS: QUEBRADERO El grito en Dolores

Muchos piensan que mañana y el jueves, México estará bajo la lupa de su principal socio comercial, Estados Unidos, debido a la gira que realizará por nuestro país el representante del tercer socio de Norteamérica, el primer ministro de Canadá, Mark Carney. Como parte de su visita, el premier canadiense se reunirá con la Presidenta Claudia Sheinbaum, con el fin de estrechar la colaboración bilateral en diversas materias, entre ellas seguridad y comercio. Hay quienes dan como un hecho que ambos mandatarios hablarán también de la política arancelaria de Donald Trump, que ha afectado a ambos países, y de la inminente renegociación del T-MEC. Pero más allá de los temas de la relación bilateral, nos cuentan que hay buenas expectativas entre funcionarios del Gobierno de México y líderes de los sectores productivos, respecto a la posibilidad de que, durante la visita de Carney, se anuncien nuevas inversiones por parte de empresarios de su país. Ya se verá.

› Grito con aroma de mujer

Nos recomiendan no pasar por alto ni un solo detalle de la ceremonia del Grito que encabezó el pasado 15 de septiembre la Presidenta Claudia Sheinbaum. La mandataria sorprendió a todo mundo cuando gritó “¡Viva Josefa Ortiz Téllez-Girón”!, al grado de que hubo quienes pensaron que se había equivocado. Lo que ocurrió fue que Sheinbaum decidió mencionar a la corregidora por su nombre de soltera, como parte de una reivindicación del papel de las mujeres, no sólo en el pasado, sino en el presente. La bandera nacional fue trasladada por una escolta integrada exclusivamente por cadetes del Colegio Militar del sexo femenino. La Presidenta portaba un vestido de color morado, que simboliza la lucha por los derechos de las mujeres. Antes de salir al balcón, se detuvo frente al cuadro de Leona Vicario y, ya ante la multitud, mencionó a mujeres que nunca antes habían sido tomadas en cuenta, como a Gertrudis Bocanegra y a Manuela Molina La Capitana. Para el registro.

› ¡Vivan los balazos!

Y… bueno, hay de gritos a gritos. En redes sociales llovieron críticas hacia el alcalde de Aquila, Veracruz, Inocencio Ramírez Limón, por realizar disparos al aire en plena ceremonia. Al edil surgido de Morena no le importó que la plaza principal estuviera a reventar. Con su conducta, nos dicen, Ramírez Limón hizo apología a la violencia en una entidad que ha padecido fuertemente este fenómeno en las últimas semanas. Tan sólo el mismo 15 de septiembre se reportaron detonaciones de explosivos y balaceras en los municipios de Chocamán, Fortín de las Flores, Coscomatepec y Huatusco. Y ayer, dos hermanas fueron ejecutadas, abrazadas, en Coatzintla. Menos grave, aunque también criticable, fue la conmemoración que hizo el alcalde de Reforma, Chiapas, Pedro Ramírez, con una bailarina exótica que portaba la bandera nacional. Y no se quedó atrás el de Escárcega, Campeche, Juan Carlos Hernández, quien lanzó un viva a “Josefa Ortiz de Pinedo”. Ni a cuál irle.

› Tambores de Guerra en Veracruz

En donde suenan tambores de guerra —políticamente hablando— es en Veracruz, a partir del fallo del Tribunal Electoral estatal, por el que invalidó el triunfo del candidato de MC en Poza Rica, Emilio Olvera Andrade, y se lo concedió a la abanderada de Morena-PVEM, Janeth Adanely Rodríguez. Llama la atención que el TEV sesionara en día feriado, por lo que la resolución tomó a varios actores políticos un poco adormilados. Como sea, uno de los primeros en reaccionar fue el dirigente nacional del naranja, Jorge Álvarez Máynez, quien acusó a la gobernadora Rocío Nahle de intervenir en el recuento de votos. La decisión no es definitiva, pues el asunto será llevado a la instancia federal. Mientras eso ocurre, el TEV alista su fallo respecto a la elección en Boca del Río, en donde Morena acusa irregularidades en el triunfo de la panista Maryjose Gamboa Torales. Esta sentencia, nos adelantan, abrirá un segundo frente de batalla en la entidad. Pendientes.

› Cárcel “modelo” de Durazo

Resulta que, en Sonora, estado gobernado por el morenista Alfonso Durazo, se logró hacer del Centro de Reinserción Social número 1, ubicado en Hermosillo, una cárcel modelo, en la que muchos delincuentes querrían estar. Es una prisión de puertas abiertas, en la que es tan fácil escaparse como ingresar de manera irregular, para realizar actividades prohibidas. El pasado lunes circuló un video en el que se aprecia al cantante Natanael Cano mientras ameniza una fiesta en honor de Francisco Alejandro, El Terry, quien es autor de varias de sus canciones y está preso, acusado de violación agravada. Dicen los que saben que esa celebración ocurrió a principios de año, pero las autoridades apenas lo supieron gracias al video de las redes. De este penal se escapó, en mayo de este año, El Ponchis, reo de alta peligrosidad, quien sigue prófugo, y en agosto hizo lo propio otro interno de menor calado, aunque él sí fue recapturado al día siguiente. Qué tal.