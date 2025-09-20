› Crónica del fin del PRI

Mucho interés ha generado el anuncio sobre la serie documental PRI: Crónica del Fin, que en breve se empezará a transmitir por la plataforma Vix, bajo la conducción de la periodista Denise Maerker. Según el teaser, la serie incluirá testimonios de personajes como los expresidentes Carlos Salinas de Gortari y Enrique Peña Nieto, y el exdirigente nacional del tricolor, Manlio Fabio Beltrones. Muchos piensan que un protagonista involuntario será el actual líder del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, pues durante su mandato se ha presentado el peor desplome —algunos creen que definitivo— del otrora partidazo. El PRI ya sólo tiene dos gobernadores. La más reciente estocada que recibió fue la pérdida de la presidencia de la Comisión de Marina en el Senado, y antes ya había perdido la vicepresidencia de la Mesa Directiva. La renuncia a sus filas del senador Néstor Camarillo mandó a la bancada priista al lugar de la chiquillada. Pendientes de la serie.

› Desactiva a la CETEG

A más de uno sorprendió la forma en que la Presidenta Claudia Sheinbaum capoteó ayer la amenaza que representaba para su visita a Guerrero una protesta de maestros de la CETEG, cuyos modales todos conocemos. Cuando la mandataria se dirigía al Polideportivo de Chilpancingo, un grupo de docentes le cerró el paso. Lejos de perder la calma, la mandataria se asomó por la ventanilla de la camioneta en la que se transportaba y, con un megáfono, expresó: “Les voy a pedir un favor, vamos a guardar silencio un momento, vamos a recoger el pliego petitorio de los maestros y después les voy a pedir, por favor, que abran espacio”. Sin superar la sorpresa, la dirigente estatal de la organización gremial, Elvira Veleces Morales, le entregó a Sheinbaum una hoja con sus demandas y sí, le abrieron paso. Ya en el evento, acompañada por la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, la Presidenta exclamó: “¡Que vivan los maestros!” La bomba había sido desactivada. Qué tal.

› Estrella en el firmamento

Nos hacen ver que la muerte de la astrónoma Julieta Fierro representa una pérdida no sólo para la comunidad científica, sino para todo el país, por sus enormes aportaciones al desarrollo de la sociedad. Fue mucho más que una meticulosa estudiosa del Universo. Fue una persona que abrió el camino para que las mujeres tuvieran acceso a la ciencia, al arte y a otros campos, tradicionalmente dominados por los hombres. Con entusiasmo inagotable, la rockstar de la ciencia tradujo el mundo de las estrellas en palabras sencillas, que entendía gente de todos los estratos sociales y de todas las edades, incluidos los niños, quienes salían deslumbrados de sus conferencias. Enseñó a la sociedad que voltear a ver al cielo era tan maravilloso como necesario. Apasionada de la divulgación, publicó 40 libros y escribió centenares de artículos en revistas especializadas. Como dicen varios de quienes la conocieron, Julieta es una estrella que brilla en el firmamento.

› Simulacro exitoso

Algo para destacar es la excelente coordinación que hubo entre instituciones de los tres niveles de Gobierno durante la realización, ayer, del Segundo Simulacro Nacional 2025. A nivel nacional, como lo informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, la alerta fue enviada al mismo tiempo a más de 80 millones de teléfonos celulares. El Ejército desplegó a 88 mil 461 elementos en 18 entidades, con nueve mil 893 vehículos y 142 aeronaves. En la Ciudad de México, a cargo de Clara Brugada, funcionó el 99.06 por ciento de las bocinas instaladas en diversos puntos de la metrópoli, y participaron 8.1 millones de capitalinos en el ejercicio. En forma paralela, hubo diversos actos para conmemorar el sismo de 1985 y el de 2017, sin incidentes. Y al final, se tuvo la certeza de que, como dijo García Harfuch, México cuenta con la capacidad de responder ante emergencias derivadas de sismos, huracanes e incendios. Ahí el dato.

› Sobrino incómodo en Sonora

Nos recomiendan poner la lupa en el oficio que el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, firmó el pasado 18 de marzo, mediante el cual otorgó una patente de Aspirante a Notario a Ranjeet Kang Ojeda. En su momento, algunos abogados sonorenses expresaron que podría haber alguna irregularidad, pues el beneficiado es originario de Quintana Roo. Pero el asunto adquirió mayor relevancia hace unos días, cuando medios locales revelaron que Ranjeet es sobrino del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda, en el ojo del huracán por el presunto involucramiento de otros dos sobrinos suyos en actos de corrupción. Nos explican que el oficio firmado por Durazo en marzo es una especie de aval para que el beneficiado continúe con los trámites encaminados a obtener, en algún momento, una notaría. Se desconoce si hay alguna irregularidad en el otorgamiento de esa patente, pero a muchos les extraña el silencio que ha guardado el gobierno de Sonora al respecto. Veremos.

› ¿Desaparecer al Senado?

Nos cuentan que, en los dos días que han transcurrido de las consultas sobre la reforma electoral, se ha recibido de todo, desde propuestas serias y sustentadas, hasta disparates. El jueves, Félix Acosta, coordinador de algo que se llama Asociación de Mexicanos Libres y Organizados A. C., planteó la desaparición de la Cámara de Senadores. “Es una medida radical, pero necesaria”, intentó justificar. De paso, propuso que de 200 diputados plurinominales sólo queden 25, “pero que hagan campaña”. Muchos ponentes serios se indignaron por el hecho de que se le dio espacio a una persona que ni siquiera entiende lo que es la representación proporcional. Pero otros comentaron que, el dejar participar a alguien así demuestra que, en los diálogos que se llevan a cabo en el Palacio de Cobián, bajo la coordinación de Pablo Gómez, se escucharán todas las voces, incluidas las que, como la de referencia, hagan planteamientos sin pies ni cabeza. Así las cosas.