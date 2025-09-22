› Claudia, en 29 estados

Y es la Presidenta Claudia Sheinbaum la que con mucha consistencia ha venido sumando kilómetros y estados recorridos en los que comparte los datos más relevantes de su primer Informe de Gobierno. En estos informes, nos hacen ver, la mandataria da cuenta de acciones específicas, obras y programas, que su administración lleva a cabo en la entidad que visita. El mensaje que suele dar es el del avance de la transformación en el país dado el alcance nacional de los principales programas. No puede dejar de verse este ejercicio, nos comentan, como una tarea novedosa, pero también oportuna de rendición de cuentas. La proximidad del Gobierno federal con los ciudadanos en el caso de Sheinbaum se aprecia en el hecho de haber estado ya en 29 de las 32 entidades federativas. “Un Gobierno tiene el reconocimiento de su gente si nunca nos alejamos y tengan la certeza de que nunca me voy a alejar del pueblo”, dijo ayer la mandataria. Ahí el dato.

› Ojalá que llueva café… en Marte

La que se voló la barda, nos comentan, fue la diputada veracruzana por Morena Victoria Gutiérrez Pérez. Y es que resulta que durante la presentación de una iniciativa para apoyar la cefeticultura en el Congreso estatal, la legisladora dijo: “Aquí tenemos en Veracruz grandes científicos que tienen un proyecto… han hecho una nave espacial, con manos veracruzanas, para el espacio, para Marte, y yo les pedí que nos apoyen para demostrar que también en la ciencia y en el espacio, también tiene que estar el aroma de nuestro café”. Pudiera pensarse que es una broma, porque no se entiende de dónde podría sacar un legislador semejante disparate. Pero resulta que su intervención en la tribuna quedó registrada en video y, como era de esperarse, se volvió viral en las benditas redes. Por cierto que en su intervención, Gutiérrez arremete fuerte contra quien considera son “incultos e ignorantes” y hasta los regaña: “¿que no saben que también en el espacio se toma café?”. Uf.

› ¿Ganado a EU? a esperar

Y nos piden no perder de vista el mensaje que el Departamento de Agricultura de Estados Unidos lanzó ayer al confirmarse que a sólo 70 millas de la frontera de nuestro país con el vecino, ha sido detectado un nuevo caso de gusano barrenador. Y es que, nos aseguran, es bastante vehemente. “Los ganaderos y las familias estadounidenses deben saber que no dependeremos de México para defender nuestra industria, nuestro suministro de alimentos ni nuestro estilo de vida. Estamos ejecutando firmemente nuestro plan de cinco pasos y tomaremos medidas decisivas para proteger nuestras fronteras, incluso en ausencia de cooperación. Además, tomaremos medidas enérgicas contra cualquiera que dañe al ganado estadounidense”. Quienes veían cercana la posibilidad de que se abrieran las fronteras del país vecino a la importación de ganado mexicano, a partir de lo informado ayer parece, para mal, que tendrán que esperar. Ya se verá si en este caso hay algún responsable. Pendientes.

› Son unos genios

La agitación por la próxima revisión del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá se acentuó este fin de semana, particularmente entre la oposición que, entre sugerencias y reclamos, apareció con algunos planteamientos que hicieron levantar la ceja a más de uno. Es el caso de la propuesta que hizo el diputado panista Héctor Saúl Téllez, quien en redes sociales publicó un amplio pronunciamiento para reprobar la política económica actual. Y entre las propuestas para la revisión del tratado planteó al Gobierno federal mexicano utilizar la seguridad del país, uno de los aspectos más sensibles y fundamentales, como carta de negociación con Estados Unidos, nos comentan: “Condicionar avances en seguridad y migración a inversiones estadounidenses en desarrollo fronterizo, rechazando cualquier acuerdo unilateral que beneficie sólo a uno de los socios”, señaló. Diría el clásico: son unos genios.

› Captura relevante en Acapulco

Importante golpe, nos comentan, el que dio ayer la Fiscalía General de Guerrero en coordinación con la Fiscalía General de la República, las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, de Seguridad y Protección Ciudadana, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública estatal. Y es que en la acción conjunta lograron cumplimentar una orden de aprehensión con fines de extradición internacional en contra de Juan “N”, en el municipio de Acapulco. La institución, a cargo de Zipacná Torres Ojeda, informó que dicha persona es requerida por autoridades de Estados Unidos por su probable responsabilidad en varios delitos, incluidos homicidios y amenazas cometidos en California. El sujeto tiene la nacionalidad hondureña y se escondía en el territorio guerrerense. Sin embargo, ayer fue puesto a disposición de la autoridad federal para que se proceda a su traslado a la Unión Americana.

› El caso de los DJ colombianos

Y han sido autoridades de al menos dos estados las que han actuado en el caso de los dos DJ de origen colombiano que se encuentran desaparecidos en nuestro país. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió ayuda al Gobierno de Claudia Sheinbaum para localizar a sus conciudadanos. En un mensaje dijo que “desaparecieron después de su concierto en Sonora, quizá por las mafias multinacionales que crecen en nuestro Continente”. Sin embargo, la fiscalía de esa entidad señaló que “no se tiene registro, denuncia o indicio de que dichas personas hayan desaparecido en el estado de Sonora”. En tanto, la fiscalía de la Ciudad de México difundió en días pasados fichas en las que pide apoyo para localizar a Bayron Sánchez Salazar, conocido como B-King, y a Jorge Herrera, que usa el sobrenomnre de DJ Regio Clown, en las cuales se refiere que el último sitio donde fueron vistos fue en Polanco cuando iban al gimnasio. Ahí los datos.