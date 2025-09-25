› Estabilidad financiera

Algo para destacar, nos dicen, es la ecuanimidad mostrada por el secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, durante su comparecencia ante el pleno de la Cámara de Diputados. De entrada, el funcionario presumió que, gracias a la disciplina financiera y a una política fiscal responsable, se ha logrado estabilizar la deuda en niveles sanos y sostenibles, y reducir la pobreza. Lejos del acartonamiento que suelen presentar los responsables de las finanzas, ayer el titular de la SHCP se dirigió a los diputados de la 4T, a quienes pidió que vayan a sus territorios a platicar a sus electores sobre la solidez de la economía, a fin de contrarrestar distractores, como el tema del endeudamiento. Y a los legisladores en general los llamó a respaldar las reformas que tienen por objeto combatir a las empresas factureras. La oposición, nos comentan, se comportó con respeto hacia el funcionario, quien recibió pocos y repetidos cuestionamientos. Ahí el dato.

› Huachicol en Conagua

De escándalo, nos dicen, la revelación que se hizo ayer durante la conferencia matutina, sobre un mercado negro del agua y un sinfín de irregularidades en la Conagua durante la administración de Germán Martínez Santoyo. Las autoridades han hallado hasta el momento 58 mil 939 inconsistencias en las concesiones, como falsificación o duplicidad de títulos y usos distintos a los establecidos. En 18 mil 753 casos hay coordenadas incorrectas, al grado de que un punto de aprovechamiento en Oaxaca tiene coordenadas que llevan a Tailandia. La pregunta que todo mundo se hace es: ¿en dónde estaba Martínez Santoyo, que no vio o peor aún, vio y permitió, tantas irregularidades? No estaría mal poner la lupa sobre la nueva responsabilidad que tiene el funcionario, dado su cuestionado paso por Conagua. Por lo pronto, su sucesor, Efraín Morales, anunció ayer reformas legales, pero también posibles sanciones, incluso penales, para los responsables. Pendientes.

› Golpes contra la extorsión

Un par de noticias positivas se dieron ayer en el complejo tema de la lucha contra la extorsión, nos hacen ver. Y es que resulta que en Guanajuato fue detenido Genaro “N”, alias El Silencio, uno de los principales generadores de violencia de esa entidad, pero también de Michoacán. La captura se llevó a cabo en el municipio de Uriangato como resultado de labores de investigación y de un operativo interinstitucional, informó ayer el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. El Silencio era uno de los objetivos prioritarios de la Estrategia Nacional contra la Extorsión y hay en su contra 10 carpetas de investigación. La otra buena es que ya pasó la aduana del Congreso la reforma que permitirá legislar sobre ese delito para que haya una acción institucional más frontal para abatirlo. Sólo falta que apruebe la enmienda una mayoría de congresos estatales. Ahí el dato.

› Gritos en el Senado

Como si no fuera suficiente la crispación política que se vive en varios frentes, ayer circuló en redes sociales un video en el que se aprecia el momento en que el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, el coordinador de los senadores, Manuel Añorve y otros legisladores de ese partido, entran a la zona de palcos del recinto parlamentario, para evitar que personal de resguardo retirara una manta que previamente había sido colgada por los tricolores en la que se lee: “El narco-gobierno que padece México. Integrantes del Cártel de Morena”. En la lona aparecen las imágenes del expresidente AMLO, su hijo Andy, Hernán Bermúdez y Manuel Bartlett, entre otros. En las imágenes se aprecia que Añorve encara a un trabajador al que le advierte: “Por qué jaloneas… no te pases”, tras el paso de Alito. El incidente evidentemente generó tensión en la Cámara alta. En el reclamo de Alito y los priistas, nos comentan, hay antecedentes similares. Defendieron su derecho de colocar la manta, tal como lo han hecho otras bancadas en otro momento.

› Noroña por siempre

Cuando muchos pensaban que ya habían perdido al senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, ayer él nos hizo ver que sigue siendo el mismo. Por la mañana generó un gran escándalo al denunciar que su casa de Tepoztlán había sido robada. El desmentido llegó a través del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelos, Miguel Ángel Urrutia, quien aclaró que el delito se cometió en un “domicilio contiguo” al que habita Noroña. Dijo que el hurto lo cometió un sólo individuo, quien se metió por una ventana a la propiedad. Después el morenista tuvo que reconocer que, en efecto, la casa robada fue la de quien le vendió la suya, pero le metió más grilla, al sugerir que los rateros quizá buscaban el contrato de compra-venta. Cualquier estudiante en temas de seguridad sabe que cuando alguien busca sustraer documentos no se lleva ninguna otra cosa, a menos que el ladrón del que hablamos tuviera frío y hambre, pues se llevó siete chamarras y un salami. Uf.

› Chíguil, en camisa de 11 varas

Nos piden estar preparados para la polémica que se desatará luego de que hoy, en la vieja sede del Senado, donde tendrá lugar la inauguración del XLIII Congreso Nacional Masónico de Grados Filosóficos. En su calidad de coordinador general del encuentro, al senador de Morena, Francisco Chíguil, se le hizo fácil ofrecer la casona de Xicoténcatl para los trabajos. Sólo que… se trata de un evento privado, por el que se cobrará a los asistentes. No faltará quien recuerde que en 2019 algunos senadores promovieron el uso del Palacio de Bellas Artes para un evento de la iglesia La Luz del Mundo, de lo cual luego se arrepintieron. También habrá quien alegue que la masonería es una corriente de pensamiento con la que no todos los mexicanos comulgan, por lo que no se justifica que se utilicen instalaciones oficiales. Y, por si fuera poco, para la inauguración se exige vestir “de etiqueta”, un acto discriminatorio que podría afectar la imagen del Senado. Pendientes.