› Atrás de la valla que estamos trabajando

Se usa la expresión “atrás de la raya… (en este caso valla)…” cuando se pide a testigos o mirones no estorbar a quien requiere la atención de la gente. Y resulta que esta popular frase vino a la mente de algunos al ver cómo en el Zócalo, durante el Informe de la Presidenta Claudia Sheinbaum, varios líderes morenistas y del Verde, entre ellos Andy López Beltrán, Adán Augusto López, Ricardo Monreal, Luisa Alcalde, Alejandro Esquer y Manuel Velasco aparecieron en segunda o tercera fila, en una especie de corralito de metal puesto para la ocasión, y que compartieron con integrantes del gabinete ampliado. Y sí, ha coincidido con que son algunos de los que el pasado 9 de marzo, durante el mitin por los aranceles de Trump se distrajeron tomándose fotos y ni cuenta se dieron de que la Presidenta pasaba detrás de ellos. Esta vez, fuera del reflector, no tuvieron nada con qué distraerse ni forma alguna de estropear la centralidad que debe tener la mandataria en este tipo de eventos. Uf.

› Ya se tardaron

Con la novedad de que sigue sin llegar a la Cámara de Diputados —al menos hasta la tarde de ayer— la minuta de aprobación de las reformas a la ley de amparo. Sí, la que arruinó la mayoría en el Senado al avalar que se incorporara un remiendo del morenista Manuel Huerta Ladrón de Guevara, que más que ayudar terminó estableciendo retroactividad, es decir, ignorando lo que dice la Constitución. Ayer, nos comentan, el presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, dio cuenta de que la minuta sigue sin ser recibida. “Debió de haber llegado el jueves, pues yo respeto los tiempos del Senado, espero que entre lunes y martes, porque nosotros tenemos que darle lectura en la sesión plenaria, que es el martes y miércoles turnarla a comisiones”, señaló. Es sabido que en San Lázaro la van a corregir sólo que ha empezado a generar suspicacias la tardanza. Nos dicen que preocupa que puedan descomponerla más. ¡Cómo son!

› La ropa sucia…

Y nos piden no perder de vista el jalón de orejas que le dio la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, a los propios morenistas, particularmente a los que exhiben sus pleitos en público o ante los medios. Fue en una gira el fin de semana en Baja California donde dijo: “No es que haya pensamiento único, pero tenemos reglas claras en nuestros estatutos y cuando nos sumamos a Morena, asumimos como nuestros estos estatutos y tenemos instancias donde podemos nosotros presentar quejas y dirimir diferencias, pero esas diferencias es hacerle el cargo gordo a la derecha si las estamos exhibiendo. Puede haber diferencias sí, tenemos instancias para resolver esas diferencias, incluso para avanzar en la suspensión de derechos”, sentenció. Ya se verá si en adelante los militantes aludidos optan por llevar sus quejas y diferencias a la Comisión de Honestidad y Justicia y dejan de correr a los brazos de los medios a desahogarse.

› Raspan a los Yunes

Vaya rachita en la que se encuentran algunos integrantes de la familia Yunes, de quien se habla en estos días en las benditas redes y no forzosamente para bien. Y es que resulta que anoche se dio a conocer que dos escoltas de Miguel Ángel, el senador que saltó a la fama por pasar del PAN a Morena para aprobar la reforma judicial, habrían sido detenidos en Veracruz el viernes por no presentar durante una revisión los documentos que acreditaran su portación de arma. Y no sólo eso, pues también hay señalamientos contra integrantes de la familia por presuntamente haber protagonizado una pelea en un restaurante de Polanco. En su cuenta de X, una usuaria de nombre Ana Arteaga afirma que el pasado 23 de septiembre en el restaurante Velaria, los veracruzanos se liaron a golpes con otros tres comensales pues uno de ellos gritó: “Traidor”. Anota en su relato: “La situación escaló tanto que el personal tuvo que encerrarlos (a los Yunes) dentro del restaurante para que mis amigos pudieran escapar, porque afuera los esperaba un ejército de guaruras”. Hasta el momento sobre ninguno de estos dos asuntos se han pronunciado los aludidos. Como sea, pendientes.

› Crítica y autocrítica, tras raspón del NYT

De tomarse en cuenta, no dicen, el señalamiento que hizo ayer la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, la morenista Laura Itzel Castillo, quien pidió que haya crítica y autocrítica, luego de que el diario The New York Times publicara un artículo en el que cuestiona el estilo de vida que llevan algunas figuras relevantes del partido guinda y que se titula “Una vergüenza de riquezas para el partido de los pobres de México”. El texto, que apareció con un llamado importante en la portada del influyente rotativo estadounidense, hace eco a cuestionamientos que se han venido haciendo en la opinión pública del país a morenistas empezando por Andy López Beltrán y cerrando con Gerardo Fernández Noroña, entre otros. La legisladora dijo ayer, a pregunta de los medios: “Yo creo que una de las cosas importantes es que sigamos avanzando y que haya crítica, autocrítica y que tenemos que seguir trabajando”. También destacó, sin embargo, que en el camino del segundo piso de la Cuarta Transformación que encabeza la Presidenta Claudia Sheinbaum “vamos bien”. Ahí el dato.

› Sufrirán las consecuencias

Y fue la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, la que ayer, tras participar en el acto de rendición de cuentas que encabezó la Presidenta Claudia Sheinbaum en el Zócalo, realizó un recorrido por los hospitales donde son atendidos los policías que resultaron lesionados durante la marcha del 2 de Octubre el jueves pasado. “Tenemos ya sólo a cinco pacientes que van a continuar (hospitalizados) hasta que estén mejor”, dio cuenta la mandataria capitalina en un video que subió a las redes en el que aparece al lado del secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez. Indicó además que de los 94 uniformados que estaban heridos, la gran mayoría de ellos han sido dados de alta. Dejó claro, nos comentan, que apoya además que se realice una investigación sobre lo ocurrido “para que haya detenciones”. Los que llegaron a la movilización a golpear, saquear o a quemar a la policía no tienen nada que ver con el 2 de Octubre o la paz en Gaza, comentó. “Y los que cometieron delitos sufrirán las consecuencias”. ¿Así o más claro?