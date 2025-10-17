› Amago de la CNTE al Mundial

Y pues resulta que ya amagó la CNTE con boicotear el Mundial si no le cumplen sus demandas. Fue ayer en un mitin que un profesor con micrófono en mano lanzó: “¡Si no hay sistema colectivo de pensiones no hay Copa Mundial del 2026!” No está claro si en estos momentos pudiera haber asuntos pendientes de atender con el ala más radical del magisterio, sobre todo, porque apenas este año el aumento salarial a los docentes fue de 10%, esto es, arriba de lo que se daba en sexenios pasados. Además, el Gobierno federal ya ha explicado la imposibilidad de derogar la ley del ISSSTE, por las afectaciones que habría a las finanzas públicas del país. Como sea, tras la amenaza de ayer de la Coordinadora a más de uno se le vinieron a la mente las manifestaciones que los profesores llevaron a cabo en la Ciudad de México, en la que con sus bloqueos desquiciaron la movilidad por horas. La cosa no estaría sencilla tampoco para los profes, pues también por esas fechas tomaron fuerza voces que los señalaban por pasar de la presión al chantaje. Pendientes.

› Raspón de Sheinbaum al “MACPAN”

Lo que en términos coloquiales se podría denominar zape, fue lo que ayer la Presidenta Claudia Sheinbaum le dio al partido Movimiento Ciudadano y de refilón al PAN y al PRI, al advertir una posible alianza entre los dos primeros. “Los mismos de siempre ahora están buscando cuál es la alternativa al movimiento de Transformación… Entonces, ahora están buscando la alianza entre el PAN y Movimiento Ciudadano, el “MACPAN”, dijo en su conferencia mañanera. Y agregó: “Es decir: ‘El PRI ya, es que ya murió; ahora vámonos por otro lado, para una alternativa’. Entonces, ¿quién es el PAN?, ¿quién dirige hoy el PAN? El cártel inmobiliario. Los corruptos del cártel inmobiliario, hay que decirlo con todas sus letras. Y ahora resulta que el PAN, que siempre defendió principios de lo que se llama “la derecha”, el conservadurismo, en alianza con Movimiento Ciudadano, que son supuestamente progresistas. Bueno, ¿qué es?, pues la representación de los intereses del viejo régimen”. Uf.

› Los nuevos terratenientes de Tabasco

Con la novedad de que el gobernador de Tabasco, Javier May, ya declaró sobre el caso de la multiplicación de los ranchos de su secretario de Gobierno, José Ramiro López Obrador, hermano del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, pues resulta que el mandatario estatal más que referirse a la acelerada evolución patrimonial de su subalterno —la cual ocurrió acentuadamente durante el sexenio pasado—, celebró que la información que la documenta viniera de las declaraciones patrimoniales que hizo públicas el funcionario. Es decir, de una acción de transparencia de Pepín, como conocen a José Ramiro. Por ello en la entidad algunos han salido a cuestionar que no se ponga ojo en las múltiples compras. También, ha reportado el periodista que indagó el tema, Audelino Macario, a pesar de que May destacó la transparencia de Pepín, resulta que el propio gobernador no ha hecho público el detalle de los bienes inmuebles que posee, a pesar de que reconoce que pasaron de dos a cinco. Así el edén.

› Atención de emergencia en escuelas

Y ya se vio que frente a las afectaciones provocadas por las lluvias en más de 800 escuelas en los estados de Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz, el que se aplicó para recorrer personalmente planteles de la huasteca potosina para constatar daños y coordinar acciones inmediatas para recuperar la continuidad de las clases fue el secretario de Educación, Mario Delgado. Es sabido que el funcionario acumula muchos kilómetros recorridos en el país, tanto por encargos previos como por el actual, algo que da noción sobre la importancia del trabajo territorial. El titular de la SEP nos dicen, ha seguido la instrucción de la Presidenta Claudia Sheinbaum para privilegiar la seguridad y continuidad educativa, habilitando clases remotas en zonas seguras y garantizando el reabastecimiento de libros de texto que resultaron dañados. Abona a la respuesta gubernamental el trabajo in situ que genera coordinación, suma de esfuerzos y resultados. Pendientes.

› UNAM “bajo asedio”

Fuerte posicionamiento el que hicieron ayer cientos de universitarios destacados, que acusaron que la UNAM se encuentra bajo un inaceptable e injustificable asedio. En un escrito que difundieron ayer señalan como arranque de la actual situación el ataque en el CCH Sur, seguido por el maltrato a autoridades y amenazas que provocaron cierres de escuelas. Ponen además el reflector sobre los pliegos petitorios de los cuales destacan puntos atendibles, como la seguridad, pero advierten que también se incluyen otros como “evaluaciones empáticas”, “destitución de profesores por ideologías” o el rompimiento de relaciones con Israel, los cuales califican como un “desfile de despropósitos”. Se pronuncian por la devolución inmediata de planteles bajo asedio y llaman a que, incluso, las comunidades voten para mostrar su postura mayoritaria. “El amedrentamiento que vive nuestra universidad recuerda episodios del pasado… Como entonces, nuestra comunidad debe asumir la defensa de la institución”, advierten. Hay que echarle un ojo.

› “Lodazal de riqueza inexplicable”

Y los que, como dirían las abuelas, andan del chongo, son los senadores Luis Armando Melgar y Gerardo Fernández Noroña. Y es que ahora el del Verde Ecologista se le fue encima al morenista en las benditas redes, en medio de un choque por ingresos y patrimonios. El caso es que, nos hacen ver, en esta confrontación como que los mensajes ya están subiendo de tono. “Fernández Noroña vuelve a escupir al cielo. Dice que revisará mis ingresos cuando él mismo está en el lodazal de una riqueza inexplicable… Este sucio pendenciero mejor debería atender a los comuneros de Tepoztlán por las irregularidades que tiene su casota, además de que seguimos sin saber cómo la pudo comprar si hace unos años moría de hambre, como él admitió”, escribió el legislador chiapaneco. Es sabido que el PVEM es un partido que gravita en la órbita de la 4T, sin embargo, en este caso eso no ha sido obstáculo para que se den con todo. “Anda Noroña, dinos cómo puedes financiar tus camionetas y tus viajes VIP. ¿De dónde salieron los recursos para tu reciente vuelo privado? Quítate la mugre de la opacidad… luego por eso te dan de zapes”. ¿Qué tal?