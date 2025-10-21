› El Cuau, un lastre para Morena

No se ayuda, nos comentan, Cuauhtémoc Blanco, quien se volvió a exhibir. Y es que cuando los integrantes de la Comisión de Presupuesto discutían un asunto relacionado con la Ley de Aguas, vía Zoom, él se encontraba en algo más importante: un partido de pádel. Apenas abrió el micrófono y encendió la cámara de su teléfono se empezaron a escuchar —como notó de inmediato el priista Mario Zamora—, los raquetazos. “Cuauhtémoc Blanco, si me pudieran poner por favor asistencia, muchas gracias”, dijo agitado el exgobernador de Morelos. Pero la sesión ya estaba en el momento de la votación, no en el pase de lista. Así que la presidenta de la comisión, Merilyn Gómez, le solicitó plantear el sentido de su voto. Pero el exfutbolista andaba en lo suyo. No entendía. Fue el hazmerreír y su caso llegó hasta el líder de la bancada Ricardo Monreal. Nos anticipan que es muy posible que en Morena no le hagan ni digan nada. De peores lo han salvado.

› Se va Otálora

Con la novedad de que en 10 días la magistrada electoral Janine Otálora dejará su plaza tras concluir un encargo de nueve años. Así lo informó ella misma tras avisar ayer al Senado su decisión. Es sabido que a los magistrados electorales, al aprobarse la reforma judicial, les ofrecieron permanecer en sus cargos dos años más. A esa medida se acogieron Mónica Soto, Felipe de la Mata y Felipe Fuentes, no así Otálora. En la elección, sólo dos plazas se sometieron a votación y las ganaron Gilberto Bátiz García y Claudia Valle Aguilasocho. Se tiene previsto que, conforme lo establece la Constitución, ocupe el puesto que quedará vacante María del Rocío Balderas. Por lo pronto, tras anunciar Otálora su salida, quienes han seguido de cerca el quehacer del TEPJF recordaron que en asuntos polémicos Janine solía tener posiciones que se apartaban de las del club de los tres (o sea, los Felipes y Mónica). Y que le tocaron tiempos convulsos. Ahí el dato.

› Sigue la mata dando

Con la novedad de que en la revisión de lo que fue la gestión de María Elena Álvarez-Buylla al frente del Conacyt siguen apareciendo cosas que provocan que más de uno levante la ceja. Ahora el periodista Jorge García Orozco, nos comentan, descubrió que cuando María Elena era la titular del organismo que rige la investigación científica en el país, se aprobó un proyecto de ella misma que tuvo un financiamiento de 751 mil pesos y uno más, de la mamá de ésta, que recibió 2 millones 733 mil 518 pesos. El caso es que mientras eso ocurría, ha hecho notar el periodista, decenas y decenas de estudiantes de posgrado iban perdiendo sus apoyos. Por cierto que este año la Auditoría Superior de la Federación interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la República para que se determine si hubo o no un mal manejo del presupuesto de la dependencia. Las anomalías a las que ésta se refiere se presentaron en el ejercicio presupuestal del año 2021. Por lo pronto, pendientes.

› Noroña pide licencia

Nos cuentan que es difícil entender como una inocente coincidencia que el senador Gerardo Fernández Noroña esté pidiendo licencia a su cargo en la Cámara alta y que también el legislador, un peso pesado de Morena en el Congreso, esté atrapado en escándalos por su casota en Tepoz, y por usar un lujoso taxi aéreo. “Tengo una tarea que hacer y necesito pedir licencia”, dijo ayer, aunque no quiso dar más detalles hasta hoy, cuando dé una conferencia de prensa para convencer de que una cosa no tiene que ver con la otra. ¿Será que el senador sólo desea apartarse del ojo público para ver si logra quitarse de la espalda la presión mediática por lo que, dijo, no tiene que dar explicaciones? O será que, contrario a lo que siempre sostiene —que las intrigas “le hacen los mandados”—, sí le habrá dolido que figuras relevantes del morenismo no metieran las manos por él. Ya escucharemos con qué cuento, perdón, con qué explicación sale, nos comentan.

› Troleo presidencial al remake panista

Nos hacen ver que si la renovación del cascarón de los blanquiazules no se escapó de varias críticas y divertidos memes, mucho menos podría quedar fuera del escrutinio de la Presidenta Claudia Sheinbaum, quien recurrió a una cita del Divo de Juárez para desplegar su opinión por el relanzamiento de Acción Nacional. “En el mismo lugar y con la misma gente”, dijo la mandataria, al referirse a que el evento panista ocurrió en el Frontón México, ahí donde casi nueve décadas atrás nació esa fuerza política, además, con los mismos y bien conocidos rostros de quienes la Presidenta acusa de abrazar la bandera neoliberal. Pero no sólo eso, Sheinbaum también puso en valor que a los del PAN les falló el timing, pues, dijo, el partido de Felipe Calderón, de Xóchitl Gálvez, de Jorge Romero y de tantos otros siempre presentes en la primera plana panista no pudo esperarse, “por lo menos 15 días”, para lanzar su nuevo logotipo, cuando “hay decenas de familias damnificadas” por las inundaciones en La Huasteca. “Muy poca sensibilidad”, dijo Sheinbaum, “muy poco amor por México”. Auch.

› Huachicol extendido

Vaya dato, nos comentan, el que dio el titular de la Agencia Nacional de Aduanas, Rafael Marín Mollinedo, quien aseguró que en lo que va del actual gobierno se han abierto más de 7 mil carpetas de investigación relacionadas con huachicol fiscal. Y es que ese dato, nos dicen, hablaría de dos cosas: de una acción frontal contra este ilícito, pero también de una actividad ilegal extendida. “Hay carpetas de investigación contra empresarios, transportistas, agentes aduanales, militares, civiles. Son más de 7 mil carpetas integrales, sí”, declaró el funcionario, quien también indicó ayer, en Palacio Nacional, que gracias a la estrategia federal han sido recuperados unos 225 mil millones de pesos. “No, no sabemos (desde cuándo se daban este tipo de ilícitos), porque pues nosotros lo detectamos ahora y sobre ellos estamos actuando… No sabemos, la verdad, si se daba, pero nosotros ahorita, desde que llegamos nos pusimos a revisar y vimos cosas que no cuadraban y por eso nos fuimos sobre ellos”, declaró. Qué tal.