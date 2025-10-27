› Paran otro bailongo en Diputados

Con la novedad de que el sábado pasado la Cámara de Diputados anunció la cancelación de un evento que se perfilaba para convertirse en otro bailongo, uno parecido al que se dio la semana pasada con el pretexto de reconocer la trayectoria de la Sonora Santanera, pero ahora con sonideros. En las cuentas oficiales del órgano legislativo se publicó el cartel “Sonideros de San Lázaro”, pero con una leyenda encima que dice “Evento cancelado”. En éste se informaba que la pachanga tendría lugar el próximo viernes 7 de noviembre a las 17:00 horas en la Plaza Neri con la participación de Son Carajos y El Chato Morris. Por lo visto, nos comentan, la agenda de eventos de este tipo es relevante, aunque muchos agradecen que por el momento no se desahogue. Porque, de plano, los episodios que protagonizaron los Sergios, Gutiérrez Luna y Mayer, o el de Cuauhtémoc Blanco, al que pillaron en plena sesión de comisiones jugando pádel, dejaron una muy mala impresión de los diputados. Uf.

› Y ahora las lágrimas de Noroña

Así que el polémico senador y viajero Gerardo Fernández Noroña rompió en llanto por Palestina, donde se encuentra de visita. Fue durante la transmisión de su charla en vivo, desde Ramala, en Cisjordania, que condenó que a los palestinos se les expulse “de su casa, de su tierra, de su país”, porque “a algunos señores poderosos de otros países les dio la gana, la perversidad de poner patas arriba el mundo árabe”. Entre sollozos, subrayó que “está ca…” no tener derecho a ser, mientras hay gente que piensa que eres “un animal o una cosa”. Por cierto que, por no garantizarle ninguna autoridad su seguridad, según dijo, no irá a la zona de Gaza. Mientras, como ocurre con muchas de las acciones que el morenista lleva a cabo, en las benditas redes se desató un debate no sólo sobre si el llanto del legislador es genuino, sino también sobre si la misma actitud podría tomar en México con causas como las de los familiares de desaparecidos o las de las víctimas de fenómenos naturales. Cuestión de enfoques. Por lo pronto, ahí el dato.

› Cercanía con Rubalcava

Nos cuentan que los reporteros que cubrieron el evento realizado ayer en la estación Observatorio del Metro de la Ciudad de México se preguntaban si nuevamente Adrián Rubalcava, director general de ese sistema de transporte, sería obviado en las fotos oficiales que se suben a redes sociales —como ocurrió hace unas semanas cuando se llevó a cabo un evento de supervisión de los avances en la remodelación de la Línea 1—. Sin embargo, este fin de semana en Palacio Nacional quisieron hacer evidente la cercanía que hay con el funcionario capitalino ya que fue la misma Presidenta Claudia Sheinbaum, nos aseguran, quien procuró incluir al funcionario en las imágenes. Hay fotos y videos en los que Rubalcava aparece muy integrado al grupo que ayer recorrió la estación terminal del STC que se conectará con el tren El Insurgente. El mensaje de ayer nos dicen es el reconocimiento de la mandataria al trabajo del exalcalde de Cuajimalpa. ¿Será?

› Destrozos en la UNAM

Triste panorama el que ayer encontraron las autoridades universitarias, nos dicen, tras varios días de paro de actividades en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. La facultad informó que la administración del plantel tomó control de las instalaciones, luego del retiro de los estudiantes paristas y que evalúa las condiciones en las que se encuentra el plantel, edificio por edificio, “considerando el alto grado de daño al patrimonio universitario y el saqueo”. Por lo pronto, en los próximos días se iniciará la fase de reparación, mantenimiento y recuperación del patrimonio, por lo que el campus permanecerá cerrado hasta nuevo aviso. Tras la difusión de imágenes que muestran los daños no ha faltado quien califique de inadmisible este tipo de conductas de quienes, supuestamente, son estudiantes universitarios y se fortalece el argumento de que detrás de todo esto hay, como en otras ocasiones, una mano negra. Pendientes.

› Trancazos entre morenistas

De pena, nos comentan, la forma en que terminaron ayer asambleas de Morena en Lázaro Cárdenas y en Uruapan, Michoacán. Y es que facciones de ese partido en la entidad de plano se fueron a los golpes. Videos grabados por testigos y subidos a las benditas redes muestran a militantes y simpatizantes del guinda entre empujones, jaloneos y hasta puñetazos. De acuerdo con informes periodísticos, en uno de los hechos resultó agredido el titular de Desarrollo Municipal, Arquímedes Oceguera, particularmente en la primera de las dos demarcaciones. Nos cuentan que tras conocerse estas riñas, un dirigente local del PRI, Pedro Campos, señaló a los rijosos como afines a los grupos del senador Raúl Morón. En Uruapan, en tanto, se señala que detrás de todo está el expresidente municipal Ignacio Campos, mientras otras versiones apuntan a que el responsable sería Carlos Manzo, quien mantiene desacuerdos con Morón. Así las cosas en el guinda michoacano. Uf.

› EU y las armas incautadas

Relevante, nos comentan, el golpe que dio el Gobierno de Estados Unidos con el aseguramiento de al menos 400 armas que se dirigían hacia nuestro país. Y también, nos hacen ver, que el embajador de ese país, Ronald Johnson, le diera difusión al hecho. “Otro ejemplo de cómo las naciones trabajando juntas dan resultados para la gente. Autoridades estadounidenses incautaron 400 armas que iban a México y arrestaron a los responsables. Armas que no llegarán a manos criminales. Seguridad compartida en acción. Entregando resultados”, publicó el diplomático en las benditas redes, replicando una noticia publicada por la cadena Fox News. En ésta se reseña que las armas se encontraban ocultas en paredes falsas dentro de remolques y que fueron aseguradas el pasado 23 de octubre en el cruce de Laredo. Es sabido que México ha insistido en diversas reuniones bilaterales sobre la necesidad de que desde el país vecino se dejen de suministrar armas a grupos de la delincuencia organizada. El dato es que, por lo pronto, son 400 menos.