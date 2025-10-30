› Simón dice...

¿Qué pasó con Simón Levy? ¿Está detenido? ¿Está escondido? ¿Su personaje usa barba...? Caray, es que tomó más de una mañana saber la situación legal del polémico exfuncionario federal hoy crítico de la 4T. Simón pensó que sería buena idea hacer su propia versión y poner en duda la información oficial —provista por la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, confirmada por el Gabinete de Seguridad federal y hasta por la Interpol— sobre su detención, con lo cual provocó que los datos de su paradero de pronto saltaran de un continente a otro —¿está en Washington o en Lisboa?—. Bueno, hasta una alerta de atentado y una transmisión en vivo se despachó. Al final las autoridades aclararon que lo que Simón dice o, más bien, lo que Simón no dijo: es que, en efecto, lo detuvieron en Portugal y que un tribunal de ese país ordenó su libertad, pero con medidas cautelares. Ya se verá quién paga al final y cómo los platos rotos por jugar al juego de las confusiones. Uf.

› Alessandra y el pasado

Con la novedad de que fue detenido, acusado de extorsionar a los dueños de un local en la colonia Roma Sur, un empleado de la alcaldía Cuauhtémoc, actualmente a cargo de Alessandra Rojo de la Vega. De acuerdo con reportes periodísticos se trata de Manuel “N”, de 68 años, quien pretendía cobrar 700 mil pesos a cambio no cerrar un negocio. Nos dicen que tras llegar el caso a la opinión pública, Rojo de la Vega, quien lleva un año al frente de la alcaldía, apuró el desmarque, señalando que se trataba de un funcionario “del monrealato” al que “nuestra policía auxiliar” presentó ante la fiscalía. No está mal para atajar de botepronto señalamientos de responsabilidad, nos comentan, sin embargo, no ha pasado desapercibido que la funcionaria replica la mirada al pasado, igual que hacen algunos morenistas que con tal de no asumir, aún señalan, por ejemplo, a Felipe Calderón por temas añejos.

› Prioridades en Tijuana

Y hablando de alcaldes, hay otros a los que, nos comentan, es posible verles aplicándose a fondo para atender los principales problemas de los vecinos. Es el caso del edil de Tijuana, Ismael Burgueño, quien, se reportó, en su primer año de gestión se alcanzó una cobertura de 98 por ciento en recolección de basura. Lo anterior, gracias al diseño de 327 nuevas rutas y la incorporación de 129 unidades recolectoras con las que se ha beneficiado a 85 mil familias. Es sabido que un eje relevante de su administración ha sido la coordinación con los gobiernos federal y estatal, a cargo de la Presidenta Claudia Sheinbaum y de María del Pilar Ávila, respectivamente. La limpieza de una ciudad suele ser un indicador de la calidad de su gobierno, de ahí que se destaquen inversiones en zonas donde miles de familias vivieron años pagando por un servicio que debía ser público.

› Guanajuato, punta en desempeño económico

Relevante, nos comentan, la medición de desempeño económico en las entidades federativas realizada por la plataforma “México, ¿cómo vamos?”, pues permite ver quién se está aplicando mejor en termas de certidumbre, Estado de derecho y promoción de la inversión. ¿Y qué dicen los resultados? Bueno, pues que Guanajuato, estado gobernado por Libia Dennise García, es la mejor, con una tasa de crecimiento de 4.5%, cifra por encima de la meta anual establecida en 4.1%. Claudia Cristina Villaseñor, secretaria de Economía, ha señalado que la política económica estatal está orientada a alcanzar un crecimiento equitativo, sostenible y centrado en la prosperidad de las familias. Y ha dado cuenta de estrategias que están dando resultados: aprovechamiento del nearshoring, visibilidad de las micro, pequeñas y medianas empresas, encadenamiento productivo, así como la mejora en la calidad del empleo. ¿Qué tal?

› Paco Ignacio Taibo... tercera llamada

Nos comentan que las voces no dejan en paz al director del Fondo de Cultura Económica, Paco Ignacio Taibo II, quien, por aquel desafortunado comentario sobre las mujeres escritoras, no sólo ha sido emplazado por la oposición a disculparse —algo en lo que han coincidido políticos y políticas de todos los colores—. Fue la senadora de Morena Martha Lucía Mícher, quien le recordó que más allá de si tuvo o no la intención de hacer daño, lo hizo y sonó, como él mismo dijo: “horriblemente asqueroso de malo”, luego entonces, debe rectificar. “Paco Ignacio es un hombre muy inteligente, pero se le olvidan algunos detalles, nada más las mujeres”, dijo la legisladora. “Yo le hago un llamado a que aprenda de estas lecciones, que ofrezca una disculpa, porque sé que no fue su intención, pero finalmente ofendió a las mujeres”. ¿Tomará nota? Pendientes.

› Ofendidos, diputados online

Y el que, se dice en los pasillos de San Lázaro, no para de reprochar el fin de la primavera del home office legislativo es el diputado Arturo Ávila, quien defendió esta modalidad como gato boca arriba. Y nos dicen que no fue el único y que los argumentos no faltaron: que legislar desde casa ayuda al equilibrio familiar, que a algunos los hizo ser más eficientes que un calentador solar, que lo de hoy es la modernidad digital... El caso es que entre varios que están de su lado no se pondera que lo exhibido a últimas fechas es un parlamento con ausentismo y permisividad que ha dado pie a abusos. Hay por supuesto a quienes no pesa tanto el retorno a la presencialidad o que su función sea más fiscalizada, pero también hay quienes tercian: ni que ganaran el salario mínimo o tuvieran que cruzar el Valle de México en transporte público cuando les toca sesión. Uf.