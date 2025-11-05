› Una “absurda” discusión

Nos cuentan que ayer más de uno en la Corte evocó aquello de “no te calientes, granizo”. Y es que resulta que un tenso momento protagonizaron los ministros Giovani Figueroa y Estela Ríos. Cuando se discutía la constitucionalidad de la facultad de solicitar intervenir comunicaciones privadas y geolocalización en tiempo real por parte de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Quintana Roo, el primero, al plantear que ese tipo de peticiones tienen que ser centralizadas, dijo que “un argumento al absurdo llevaría a que cualquier autoridad pueda hacerlo”. Entonces Ríos reviró: “Respecto de lo que manifestó el ministro Giovanni, rechazo el tema de que llevaría al absurdo, porque ése es un calificativo de los razonamientos que hemos hecho y no estoy de acuerdo”. Giovani intentó explicar que se había tratado de una “técnica argumentativa” y no alusión. Pero la ministra no lo aceptó y dejó sobre la mesa su sentir. Uf.

› Detención y repudio

Fue detenido anoche el sujeto que se acercó y tocó a la Presidenta Claudia Sheinbaum de una forma más que inapropiada, cuando ésta caminaba por calles del Centro Histórico. Un acto que ha desatado, como no podría ser de otro modo, una indignación mayor. Se ha informado que el hombre fue puesto a disposición de la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales de la Ciudad de México. Además, horas después del suceso, la Secretaría de la Mujer lanzó un pronunciamiento en el que repudia el hecho que vivió la mandataria. “Lamentablemente ninguna mujer está exenta de vivir acoso sexual en nuestro país, por eso diario trabajamos para combatirlo”, dice la comunicación de la secretaria Citlalli Hernández. Agrega que “la cercanía de la Presidenta con el pueblo de México no puede interpretarse… para cometer ningún tipo de contacto físico sin consentimiento” antes de advertir que es fundamental comprender que este tipo de hechos no sólo violentan a las mujeres sino que además son un delito.

› Uruapan con Grecia

Muchas voces coinciden en plantear que Grecia Quiroz, viuda del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, será quien asuma la titularidad de ese municipio michoacano, pues, como algunos propusieron, nadie mejor que ella para continuar con la lucha que inició su esposo para llevar paz a una comunidad lastimada. Sin embargo, nos hacen ver, pocos se han puesto a pensar que esta decisión, tanto como el reconocimiento al edil asesinado, requiere no sólo de las palmas, sino de un respaldo real y efectivo a la nueva alcaldesa, quien estará al frente de una de las localidades más peligrosas del país, en la que confluye un enjambre de organizaciones criminales que asesinan, trafican, extorsionan y reparten el territorio a diestra y siniestra. Sin duda, Grecia requerirá del gran espaldarazo de los uruapenses, pero también del estado y del país entero, en busca de aliviar la crisis enraizada. Pendientes.

› El reloj de arena del PPEF 2026

Nos hacen ver que los que están dejando la tarea del fin de semana para el domingo por la noche son los legisladores en San Lázaro, quienes hoy postergaron la discusión pendiente de cerca de 2 mil reservas relacionadas con el Presupuesto de Egresos de la Federación. Ayer, sin cambiarle una sola coma, aprobaron el proyecto en lo general; mañana ahora sí, nos dicen, viene el necesario debate en el que nada más deben decidir sobre el destino de al menos 18 mil millones de pesos que están en el aire, para repartir en seguridad, salud, educación... La razón del retraso, señalan, no fue menor, pues muchos legisladores querían pronunciarse por el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo; sin embargo, advierten por ahí, hubo algunos que más lo hicieron por estirar el tiempo para un asunto que también es relevante para el país, ¿es necesario?

› Ahí sí se unen los partidos

Nos cuentan que el santo de los políticos ayer obró durante la sesión del INE el milagro de que los partidos, hasta los que siempre andan del chongo entre sí, se unieran en una causa común: la de cuestionar las multas que les impusieron por afiliaciones indebidas. Morena, por ejemplo, tendrá que pagar 15.6 millones de pesos; el PRI, 5.5 millones de pesos; el PVEM, 5.2 millones de pesos, el PT, 1.7 millones de pesos y MC, 506 mil pesos. Esto es, sólo la libró el PAN, por tener un sistema cerrado de afiliación. Llamó la atención, sin embargo, que los representantes de los partidos echaran la culpa de sus sanciones al modelo que se emplea para aplicarlas, a las normas e incluso ¡a los propios ciudadanos!, que en este caso fueron los denunciantes. Bueno, hasta el representante de Acción Nacional, que no tendrá que pagar nada se sumó a pedir una reunión con autoridades del INE para tratar lo que reclaman. Uf.

› Coscorrón al otro patán

Vaya numerito el que protagonizó el organizador de Miss Universo Nawat Itsaragrisil, en Tailandia, a costa de agredir verbalmente a la representante mexicana en el certamen, Fátima Bosch, quien no dudó en defenderse de una desproporcionada y violenta reacción del organizador, que la quiso exhibir por no publicar en sus redes nada sobre el país sede del concurso. El reclamo del hombre escaló cuando la mexicana le puso un alto. Se vio tan minimizado que hasta llamó a personal de seguridad, para retirar a la tabasqueña. Por suerte, la conducta de Nawat, que dio la vuelta al mundo, generó repudio entre otras participantes que abandonaron la sala en solidaridad con Fátima. Nos cuentan que el intento de disculpa del sujeto ya no tuvo el efecto que él hubiera deseado. Y para muchos, Fátima ya tuvo en el certamen otro tipo de triunfo. ¡Enhorabuena!