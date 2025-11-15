› Flores desde Montreal

Y fue el primer ministro de Canadá, Mark Carney, quien ayer se refirió de manera muy elogiosa a la Presidenta Claudia Sheinbaum, en un evento organizado por la Cámara de Comercio Metropolitana de Montreal, en el que dio cuenta de las conversaciones que tuvo el mes pasado con la mandataria, en la visita que realizó a México para establecer vías de ampliación de la cooperación. “En primer lugar, la señora Sheinbaum es excepcional, seamos claros. El día de la señora Sheinbaum empieza a las 5:30 todos los días. La primera reunión es a las 6:00, en persona, sobre la seguridad interna de México, seguido de una conferencia de prensa, cada día, durante una hora y media”, comentó el canadiense, mientras entre los asistentes se escuchaban expresiones de sorpresa. “Yo no tengo material para una conferencia de prensa”, agregó el primer ministro, cuyo gesto provocó risas en el auditorio en el que había periodistas. ¿Qué tal esas flores?

› “Obsesión” salarial

Y fue el diputado local Esteban Bautista quien ayer se enojó, nos comentan, al ser cuestionado por periodistas sobre si el Congreso de Veracruz aprobará el sonado aumento de sueldo que el gobierno estatal pide para Rocío Nahle. “Traen una obsesión con la gobernadora”, replicó molesto. Aunque muchos ya ven como un hecho que el incremento se avale, el legislador reprochó: “Me gustaría que ustedes fueran servidores públicos y dieran cuenta de toda la carga que traemos”. Luego buscó una tarjeta y dio otro argumento en favor de la mandataria morenista: “aquí traigo datos de los gobernadores de Nuevo León, de Aguascalientes, que ganan más de cien mil pesos”. Y por si fuera poco, reclamó que no se pregunte cuál es el sueldo de la dirigente sindical de la burocracia. Nos dicen que inquieta mucho en Morena quién al final cargará con el peso de una decisión que no se alinea mucho a la llamada austeridad republicana. Uf.

› CNTE se va, pero no se va

Y fue la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación la que, tras concluir su paro de 48 horas, levantó su plantón y sus integrantes volvieron a sus estados. Ah, pero no sólo dejaron el mensaje de que pueden seguir desquiciando la circulación y el peaje en casetas de cobro de autopistas importantes, como lo hicieron ayer, advirtieron que van a volver. Admiten que han estado en mesas de diálogo con el Gobierno federal, pero lo acusan de no resolverles. “Saldremos nuevamente a las calles con mayor fuerza, porque no nos dejan otra opción porque el Gobierno, aunque se dice de puertas abiertas, no nos soluciona”, reclamaron. Por lo pronto prevén otro paro, pero ahora de 72 horas, de acuerdo con lo informado por la Sección 22 de Oaxaca. Y ahí no acaba la cosa porque ya sentenciaron que si no obtienen lo que buscan tras esa nueva protesta entonces darían el siguiente paso, el de boicotear el Mundial.

› Balazos en casa de edil electo

Y hablando de temas complicados de Veracruz, resulta que la violencia contra políticos no para. Ahora fue el rancho del alcalde electo de Jáltipan, Gildardo Maldonado, el que fue atacado a tiros. El emecista, según se ha reportado, se encontraba en esos momentos en Xalapa, y no hubo por fortuna personas lesionadas. Sin embargo, ya sus correligionarios han solicitado al Gobierno federal brindarle seguridad. Fue la coordinadora de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, Ivonne Ortega, quien publicó en redes el siguiente mensaje: “Condenamos el cobarde ataque en contra de nuestro compañero Gildardo Maldonado… hacemos un urgente llamado a la Fiscalía General de la República, a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y al Gobierno federal a investigar esta amenaza y brindar, a la brevedad, el acompañamiento necesario. Además, solicitamos que se refuerce la seguridad en la región con presencia de fuerzas federales...”. Así Veracruz.

› Importante reconocimiento

Relevante, nos comentan, la entrega de la insignia Yaotl —vocablo náhuatl que significa guerrero— a servidores públicos de la Ciudad de México con la que se destacan sus acciones para superar adversidades y proteger a los demás. La primera ceremonia en la que se entregó ese reconocimiento a 3 mil 796 trabajadores del gobierno de la ciudad, se llevó a cabo ayer en el monumento a los Niños Héroes y lo encabezó la Jefa de Gobierno, Clara Brugada. El reconocimiento lo recibieron policías, bomberos y personal de emergencia que participó en las acciones de respuesta a la tragedia de la pipa de gas ocurrida en el Puente La Concordia, de quienes se destacó su solidaridad y prestancia, así como a los equipos que apoyaron a las personas que padecieron las inundaciones que afectaron varias regiones de la capital. En el acto, además, Brugada informó que se reconocerá la valentía de Alicia Matías Teodoro, la mujer que dio la vida para proteger a su nieta, tras la explosión de la pipa. Pendientes.

› Gen Z, sumas y restas

Con la novedad de que la marcha de la Generación Z sigue generando sumas, pero también restas de distintos políticos y por razones diversas. Ayer, nos cuentan, la diputada independiente Guadalupe Arias, quien forma parte del Movimiento del Sombrero, encabezado hasta su fallecimiento por Carlos Manzo, anunció que no acudirá a la movilización que se tiene prevista que concluya en el Zócalo capitalino. Ha dicho que prefiere cuidarse porque han habido muchas amenazas en redes. También han surgido voces de morenistas que, a diferencia de la mayoría de los integrantes de ese partido, han salido a defender el derecho a la libre expresión y la libre manifestación. Es el caso de Emmanuel Reyes, para quien los jóvenes que hoy marchan están ejerciendo sus derechos fundamentales y no están haciendo nada indebido: “Su voz es necesaria porque su participación fortalece la democracia, y su mirada crítica es indispensable para seguir transformando al país”. ¿Qué tal?