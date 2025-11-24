› Segob abre mesa

Y fue la Secretaría de Gobernación la que ayer, ante el anuncio de posibles bloqueos por parte de transportistas y productores, expresó que el Gobierno está en plena disposición al diálogo. Y es que la dependencia a cargo de Rosa Icela Rodríguez llamó a las organizaciones convocantes a privilegiar el entendimiento y estableció fecha, hora y lugar para una mesa de trabajo: planteó que sea hoy en las oficinas de la dependencia, ubicadas en Abraham González, en la colonia Juárez, a las 11:00 horas. Del lado del Gobierno asistirán representantes de la Comisión Nacional del Agua, y de las secretarías de Agricultura, de Economía y de Gobernación. Por la noche, el amago de bloqueos perdía fuerza, nos comentan, porque informaron que no se suman a las acciones para desquiciar carreteras la Canacar, la Conatram, la Fematrac, la Hamotac, la Amtac, el Indeco, la Tamexun, la Unicarsoc y la Amotac, entre otras. Pendientes.

› Si no es a contentillo

¿Cómo está eso de que el presidente de Perú, José Jerí, no descarta asaltar la embajada de México en Lima? Pues si no es lo que le dé su gana, nos comentan, es que está obligado a respetar las normas del derecho internacional sobre inmunidad diplomática. Está claro, nos dicen, que por la crisis política que enfrenta su país, gracias a la cual llegó al poder —porque no fue en las urnas—, Jerí busca legitimarse en el cargo con advertencias que suenan muy para la grada doméstica. Por eso dice también eso de “no me tiembla la mano”. El antecedente que fijó el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, implicó la supresión del derecho de nuestro país de conceder asilo político a quien considera que es un perseguido político. Una réplica de una acción de ese tipo implicaría el fin de la efectividad de ese mecanismo, que en este caso busca aplicarse a Betssy Chávez, exprimera ministra de Pedro Castillo, acusada de orquestar el autogolpe que llevó a este último a la cárcel. Uf.

› Lupa a megalicitación en el INE

Con la novedad de que luego de que se encendieran algunas alertas sobre la posibilidad de que se lleve a cabo una licitación a modo en el INE, para que una empresa sea la que se encargue de imprimir 94 millones de credenciales para votar, ayer el Instituto difundió un comunicado en el que afirma, palabras más palabras menos, que todo va bien, que hay imparcialidad y para rechazar “cualquier especulación”. Es conocido que se trata de un proceso que trae un desfase de tiempo, de ahí que algunas consejerías saltaran y pidieran una explicación y anticiparse a riesgos. Ante ello, la respuesta es que el proceso está siendo supervisado por la Comisión Permanente del Registro Federal de Electores y el Subcomité Revisor de Convocatorias, además de un testigo social. También dio cuenta de que se realizan pruebas a las muestras de las credenciales de las empresas. Por lo pronto, pendientes.

› Veracruz rojo

Y nuevamente las miradas están puestas en Veracruz, entidad a cargo de Rocío Nahle, luego de que ayer se informara el asesinato a tiros de Juan Carlos Mezhua, exalcalde de Zongolica, región ubicada en la zona centro de la entidad. “Aquí los resultados de su estrategia de paz, cuando la única paz es para los delincuentes. Juan Carlos era un hombre íntegro y de mucho oficio político, un gran ser humano. Pedimos a todos eleven una oración por su eterno descanso”, se publicó en sus redes sociales. Un mensaje que tiene como una de sus destinatarias a la mandataria estatal. El caso tiene mucha importancia, nos comentan, no sólo porque sigue impactando en temas de percepción de inseguridad, sino porque es el segundo exalcalde de ese municipio al que le arrebatan la vida. Apenas en diciembre de 2024 fue asesinado en la misma zona el diputado Benito Aguas. Estaban ya encendidos focos rojos, nos dicen, y pudieron haber sido ignorados.

› Seguidores

A varios llamó la atención, nos cuentan, que el fin de semana el polémico senador morenista Gerardo Fernández Noroña, en la mayoría de los sitios a los que acudió en una gira por Guerrero, congregara ya exagerando a menos de un centenar de personas en cada sitio. Y se puso atención a este tema, que parece no merecerla tanto, porque no faltó quien recordara que hace apenas unos días el legislador se burló y minimizó la marcha de la Generación Z, refiriéndose a ella como un “fracaso absoluto”. Incluso, nos recuerdan, de manera irónica refirió que a la misma sólo asistieron alrededor de 300 personas que no tienen la fuerza o el apoyo para realizar una movilización significativa. El caso es que los actos del legislador tuvieron muy baja participación como, nos dicen, puede constatarse en la mayoría de fotografías que subió a las benditas redes. A pesar de que su visita a la entidad había sido anunciada con varias semanas de anticipación el arrastre que tuvo fue el que se muestra en las imágenes. Ahí el triste dato.

› Vuelve Buque Escuela

Como se anticipó en este espacio, llegó a tierras mexicanas ayer el Buque Escuela Cuauhtémoc. Lo hizo durante la conmemoración del Bicentenario de la Independencia en el Mar que encabezó ayer la Presidenta Claudia Sheinbaum, quien recordó con orgullo y honor a América Sánchez y Jair Maldonado, quienes fallecieron en mayo pasado durante el percance que el velero sufrió en Nueva York al chocar con el puente de Brooklyn. Fue, nos comentan, un mensaje de respeto y acompañamiento a la comunidad naval, aún marcada por la pérdida. “Nunca nos vamos a equivocar cuando decimos que la Marina Armada de México, el Ejército, la Guardia Nacional, la Fuerza Aérea son parte de nuestro pueblo”, señaló la mandataria. El barco, por lo pronto, regresa a las aguas renovado y listo para nuevas travesías.