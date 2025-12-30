› La enmienda de Nahle

Así que hasta la conferencia mañanera de la Presidenta Claudia Sheinbaum llegó el tema del periodista Rafael León Segovia, detenido y acusado de terrorismo en Veracruz. Y es que la mandataria cuestionó el uso de este delito y pidió a la Fiscalía de Veracruz, entidad gobernada por Rocío Nahle, aclarar la detención del comunicador, afirmando que “no ha habido una acusación por terrorismo en México nunca” y que la libertad de expresión debe estar “por encima de todo”. Pues total que luego de los comentarios de la mandataria, a la gobernadora Nahle no le quedó más remedio que recular y pasó de haber declarado hace dos días que “no se detiene a una persona nada más porque sí. Para la ley todos somos iguales, ya sean periodistas o carpinteros” a “en la mañana la Presidenta hizo una declaración, la cual comparto al cien por ciento (…) aquí en México no lo hay (terrorismo)”. Nos comentan que no sólo fue el revire, sino que Nahle hasta de la Fiscalía estatal tomó su distancia en este hecho, pues pidió a la dependencia local aclarar qué fue lo que pasó. ¿Qué tal?

› El décimo detenido del caso Manzo

Nos dicen que la presión que ha ejercido la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, para no descartar el móvil político en las investigaciones por el asesinato de su esposo y expresidente municipal, Carlos Manzo, se mantiene firme, a pesar de que las autoridades a cargo de las pesquisas insisten en que se trató más bien de un atentado del crimen organizado. Ayer, la edil se adelantó a la Fiscalía General del Estado de Michoacán para anunciar la décima detención relacionada con el caso, un hombre que, dijo sin dar más detalles, estaba enterado de todo el plan alrededor del atentado. En el anuncio, Grecia aprovechó para advertir que, como hasta ahora, durante el próximo año que está a nada de comenzar, seguirá exigiendo justicia por este crimen y recordó que el Movimiento del Sombrero al que pertenece está “más fuerte que nunca”, con todos “los ojos nacionales puestos en Uruapan”.

› Victoria contra la comida chatarra

Y el que se alzó con algunos vítores por avanzar en la defensa de las políticas de prevención de la salud de la Presidenta Claudia Sheinbaum fue el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, quien anunció que la SEP obtuvo 26 sentencias favorables en los juicios de amparo que promovieron algunas empresas que se aferraban a mantener la venta de comida chatarra en escuelas del país; sin embargo, como ya nos hizo ver el propio secretario, todavía faltan algunas batallas legales por la causa de reducir la exposición de niños, niñas y adolescentes a productos con altos niveles de grasas, azúcares y sodio, pues hay impugnaciones vigentes relacionadas con universidades e instituciones de educación superior cuyas resoluciones están en veremos y que hacen que, si bien la meta está cerca, las autoridades educativas deban dar el extra para hacer que el 14 por ciento de planteles que aún se resisten a la prohibición terminen por cuadrarse. Pendientes.

› Otro juez en el ajo

Vaya embarrada la que se dio el juez de control penal José Luis Jonathan Yong Mendoza, cuya cuestionable conducta dejó claro que su perfil ya quedó lejos de lo que debe garantizar un administrador de la justicia. Y es que al juzgador se le captó amenazando con un arma de fuego a su pareja en plena vía pública, en el fraccionamiento Residencial Palmaris de Cancún. Ahí, donde, nos dicen, el juez se sintió intocable, los vecinos lo grabaron cuando apuntó con un arma a una mujer que estaba tirada en el suelo. Cuentan los que estuvieron ahí que, Yong Mendoza, quien, por cierto, resultó electo en los recientes comicios del Poder Judicial, también amenazó a guardias privados. El escándalo ya sirvió para poner a este personaje bajo la lupa y descubrir que cuando fue director de la Policía en el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, en 2021, fue señalado de estar vinculado con una mafia rumana y que la Unidad de Inteligencia Financiera le congeló cuentas a él y a su padre. Una fichita, pues.

› Guiño a la CNTE

Mucha expectativa ha generado, dicen, la reacción que pueda haber desde la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), después de que ayer se publicara en el Diario Oficial de la Federación el decreto que concretará la reducción de edad para que las y los trabajadores del Estado puedan jubilarse. Nos explican que si bien esta medida, que entrará en vigor en enero de 2026, implica al amplio espectro de burócratas, unos 2.1 millones, habrá un sector del magisterio disidente que también resultará beneficiado. Lo que algunos auguran es que es muy posible que la noticia no termine por disuadir los amagos de paro que están en la agenda de la CNTE para el próximo año, pues puede que la impaciencia de los maestros no haga clic con una norma escalonada que se hará realidad plenamente hasta 2034. Veremos.

› México y EU, a sacar el compromiso del 26

Nos comentan que, como ya han reconocido los propios funcionarios del gobierno de Donald Trump, sigue habiendo muestras de que la cooperación actual entre México y EU es histórica, sobre todo en materia de seguridad. Y no sólo la ocasión de hacerle frente al narco de manera conjunta obliga a los vecinos a tomársela bien en serio, dicen, por encima de cualquier diferencia política, pues tienen encima el compromiso del Mundial de la FIFA que organizarán las naciones en conjunto con Canadá, de ahí que las Fuerzas Armadas de nuestro país y el Comando Norte estadounidense se encuartelaron casi una semana este mes, en una intensa sesión técnica en la que evaluaron, planearon y acordaron protocolos con miras a que nada se salga de control durante la fiesta pambolera más importante del mundo. Eso sí, dejaron bien claro, toda la coordinación se ha dado sin salirse de los márgenes de la reciprocidad, responsabilidad compartida y diferenciada, confianza mutua y pleno respeto a las soberanías y territorios nacionales, justo como lo ha pedido la Presidenta Claudia Sheinbaum.