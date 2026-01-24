› Ocesa, investigada

Relevante, nos comentan, la información que dio ayer la defensa de Berenice Giles, la joven fotoperiodista que murió al caerle encima una plataforma durante la realización del Festival Axe Ceremonia. Y es que, nos comentan, el abogado Fabián Victoria informó que las empresas Ocesa y Lobo ya se encuentran en calidad de investigados dentro del caso de la joven. “Ahora lo que nos toca lograr es que la fiscalía emita una determinación y acción penal a estas dos empresas”, agregó ayer en una entrevista concedida al programa Al Mediodía con Solórzano que se transmite en el canal de YouTube de La Razón. En este caso mediaba un amparo interpuesto por la familia de la joven, pues originalmente se había excluido tanto a la empresa organizadora de espectáculos como a la de seguridad privada. La primera ayer confirmó la información, pero rechazó que estuviera imputada. El caso tras varios meses, sin embargo, ha comenzado a caminar. Pendientes.

› El Botox y el gobierno del Cuau

Vaya revelación la que se hizo ayer en torno a Alejandro “N”, alias El Botox, señalado como principal cabeza de extorsión de los productores de limón de Michoacán y quien fue capturado el jueves pasado. Y es que resulta que en 2018 fuerzas federales arrestaron por primera vez a este sujeto en Cuernavaca tras ser señalado como presunto responsable de un caso de asesinato ocurrido en Michoacán. De acuerdo con reportes periodísticos El Botox se escondía en una casa de Samuel Sotelo Salgado, quien fue nada menos y nada más que Secretario de Gobierno de Morelos durante el tiempo en que fue gobernador Cuauhtémoc Blanco. Se ha informado que un año después de su captura quien a la postre se convirtió en el azote de los limoneros fue liberado. En el caso del exfubolista es sabido que pasó de ser mandatario estatal a diputado federal de Morena con fuero. Qué tal.

› Destaca Guerrero en Fitur

Y entre quienes siguieron de cerca el desarrollo de la Feria Internacional de Turismo que se llevó a cabo en Madrid, nos aseguran que Guerrero fue una de las entidades del país que más consolidó su liderazgo turístico. La delegación del estado estuvo encabezada por el secretario de Turismo, Simón Quiñones, quien atendió la instrucción de la gobernadora Evelyn Salgado de fortalecer la promoción. Ello derivó en la firma de múltiples convenios. Uno, por ejemplo, para que Ixtapa–Zihuatanejo se convierta en el primer destino de playa en México en obtener la certificación internacional “Biosphere”. La entidad recibió también un reconocimiento por la promoción de la marca “Guerrero, Hogar del Sol” y se firmó un convenio con ISTO Américas para fortalecer el turismo comunitario y otro de colaboración con PriceTravel, para fortalecer la comercialización turística entre muchos otros. Enhorabuena.

› CFE, pendiente de tormenta

De destacar, nos comentan, la reacción de la Comisión Federal de Electricidad, a cargo de Emilia Esther Calleja, que ayer instaló en sesión permanente su Grupo Directivo de Atención a Emergencias, para monitorear la evolución de la tormenta invernal “Fern”. Lo anterior implicó establecer Centros de Operación Estratégicos en las Divisiones de Baja California, Norte, Golfo Norte y Golfo Centro, así como en Oficinas Nacionales, para el monitoreo permanente y la coordinación operativa de medidas previas y durante la presencia del fenómeno. La medida se instrumentó por instrucciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum y la secretaria de Energía, Luz Elena González. La CFE cuenta con más de 800 electricistas y personal de logística, 210 grúas, 333 vehículos ligeros, un vehículo todoterreno, 37 plantas de emergencia y 24 torres de iluminación, listos para atender de manera inmediata cualquier situación y acelerar maniobras de restablecimiento. Ahí el dato.

› Piedras verdes en el camino

Y siguen las reticencias de algunos integrantes del Partido Verde de sumarse a construir una reforma electoral. Ahora fue el senador Luis Armando Melgar quien advirtió: “la visión de Morena no es una visión de suma, es una visión de partido único y de sometimiento. Y eso no es lo que nosotros queremos: nosotros somos aliados, no paleros”. Ello a pesar de que en el Gobierno federal se abrió la puerta al diálogo para atender inquietudes de las dirigencias de los partidos aliados a la 4T (PT y PVEM). Entre quienes siguen de cerca el asunto de la reforma salta a la vista que ni siquiera los partidos afines al guinda tienen posturas unificadas. Lo anterior ha dado pie a que se interprete que los aliados pudieran, por estrategia, advertir que no garantizan votos en bloque. Por lo pronto, los del tucán mantienen inamovible su rechazo a recortar pluris y ajustar financiamiento a partidos. Amagan, nos dicen, porque saben que tienen más peso específico que la oposición para permitir que avance o no la reforma. Uf.

› Coscorrón chino a legisladoras

Con evidente molestia, nos comentan, reaccionó ayer la embajada de China en México ante acciones y eventos en los que morenistas han dado cabida a la Oficina Económica y Cultural de Taipei, y al uso de la bandera de Taiwán. Y es que, nos comentan, la representación diplomática considera que contravienen la posición oficial de México de respaldar la política de “una sola China”. Una de las destinatarias a las que aludió el país oriental es la diputada Rosalinda Savala Díaz, quien hace unos días repartió bastones y sillas de ruedas a personas con discapacidad en Lázaro Cárdenas, Michoacán, al lado de Iván Y. J. Lee, director de la referida oficina, a quien algunos se refirieron como “embajador”. La otra es Ana Lilia Rivera quien, al lado del mismo personaje, entregó en Tlaxcala computadoras con la bandera de Taiwán en un CBTIS. Se retrataron muy felices las morenistas mientras, tal vez sin saberlo, se volvían parte de una tensión internacional. Uf.