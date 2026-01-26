› Un Ferrari con la imagen de San Judas Tadeo

En nuestro país aquello de que la realidad supera la ficción no siempre es un lugar común. Y prueba de ello es un suceso que ocurrió en Morelia, donde apareció circulando un Ferrari blanco que atrajo la mirada de transeúntes, pero también de la Guardia Nacional y de autoridades estatales que decidieron hacerle una revisión. También les llamó la atención que el vehículo tuviera pegadas imágenes religiosas muy locales. Al revisarlo resultó que los tripulantes traían un arma de fuego y que el coche tenía reporte de robo ¡en Estados Unidos! “Aseguramos en Morelia un vehículo con reporte de robo vigente en Estados Unidos; además, detuvimos al hombre que lo conducía en portación de un arma de fuego, así como a una mujer que lo acompañaba. ¡No bajamos la guardia!, reportó en sus redes sociales la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán. A ver qué ocurre con la pareja de rápidos y furiosos que buscaban la bendición del santo de las causas difíciles.

› 4T define agenda

Nos cuentan que esta semana será clave para definir la agenda legislativa que el grupo mayoritario en el Congreso de la Unión desahogará en el siguiente periodo ordinario de sesiones que comienza en febrero. De entrada, Morena ya dio pistas de sus prioridades, entre las que se encuentran los temas económicos, laborales, jurídicos y de política exterior, con la mirada fija en el Tratado de Libre Comercio, el entorno económico internacional y la propuesta de reducción de la jornada laboral a 40 horas. Y, claro, la reforma electoral que, se anticipa, no tendrá un camino terso en su procesamiento legislativo. Hacia el fin de semana, los grupos parlamentarios de Morena en las cámaras de Diputados y Senadores se reunirán con secretarios de Estado clave, entre los que destacan los titulares de Gobernación, Relaciones Exteriores, Economía, Trabajo, además de la dirigencia partidista, para afinar los detalles de la estrategia para sacar adelante los temas medulares. Pendientes.

› El reto de las corporaciones locales

Con la novedad de que en algunos estados del norte del país se reconoce que el combate a la delincuencia va acompañado de un reto menos visible, pero igual de determinante: la falta de policías estatales plenamente acreditados. Se comenta que los procesos de reclutamiento avanzan con dificultad, pues una proporción considerable de aspirantes no logra superar los controles de confianza. Según las autoridades, el déficit de personal es un problema arrastrado desde hace años y está ligado tanto a la complejidad del entorno de seguridad como a las exigencias de los propios procesos de evaluación. Esa situación, admiten, ha llevado a valorar ajustes en los filtros de ingreso, aun cuando ello implica riesgos que deben ser cuidadosamente administrados. ¿Será que la tarea de fortalecer a las corporaciones locales es a largo plazo? ¿A un muy, pero muy largo plazo? Atentos.

› Obama y Clinton y el ICE de Trump

Los cuestionamientos al ICE y su forma de accionar —el fin de semana cobraron la vida de Alex Pretti, un ciudadano estadounidense, en un día de protestas— ha concitado que expresidentes de Estados Unidos reaparezcan para cuestionar a la administración Trump. Ya lo hizo Barack Obama y recién se agregó Bill Clinton, quienes cuestionan la versión oficial sobre los hechos. La ciudadanía espera que los cuerpos de seguridad actúen “de manera legal y responsable” y en coordinación con autoridades estatales y locales y “eso no es lo que estamos viendo en Minnesota; estamos viendo lo contrario”, ha referido Obama. En tanto, Clinton ha acusado a las autoridades federales de mentir de manera sistemática sobre lo ocurrido y de pedir a la población que no creyera “lo que ha visto con sus propios ojos”. Ha señalado que lo visto es inaceptable y que el país atraviesa uno de esos momentos históricos en los que las decisiones colectivas marcarán el rumbo de EU durante décadas. Hacía tiempo que algo así no ocurría. Así que pendientes.

› Reconocimiento a los bomberos

Importante, nos hacen ver, el desfile que encabezó ayer la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, por el 170 aniversario del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México en el Zócalo capitalino. Y es que la mandataria aprovechó para reconocer la valentía y el compromiso de mil ochocientos elementos que protegen cotidianamente la vida de los capitalinos. Sólo en 2025, se informó, las y los bomberos atendieron más de 4 mil 500 incendios y realizaron más de 19 mil servicios, lo que representa alrededor de 180 atenciones diarias. En la parada, que se realiza por primera vez en la capital, la morenista señaló que su administración destinó más de 108 millones de pesos en equipamiento durante ese año y afirmó que el compromiso es incrementar los recursos en 2026. También destacó que se hayan sumado mujeres como mandos de esa corporación. Ahí el relevante reconocimiento institucional.

› Nueva organización de jueces

Así que ha surgido una nueva agrupación de jueces denominada Frente Nacional de Personas Juzgadoras. Se trata de una organización civil al frente de la cual quedaron la jueza Elizabeth Trejo Galán, el magistrado Juan Carlos Hinojosa Zamora y el magistrado Salvador Obregón Sandoval. En un comunicado, la agrupación señaló que busca “demostrar que el gremio de personas juzgadoras se encuentra listo para afrontar los retos que se presentarán, así como garantizar una impartición de justicia imparcial y eficiente para el pueblo de México”. También señaló que su eje rector será el “Constitucionalismo Humanista”. Hasta ahora, la organización de jueces más conocida era la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, que ha mantenido su rechazo a la reforma judicial. Esta nueva, nos dicen, claramente va por otro lado.