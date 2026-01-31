› Cambios en la Defensa

Con la novedad de que en la plana mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional, a cargo del general Ricardo Trevilla, se concretará una serie de ajustes que la dependencia ayer anunció. El relevo más importante ocurrirá en la Subsecretaría de la Defensa Nacional, donde el general Enrique Martínez López tomará las riendas en sustitución del general Enrique Covarrubias López, quien pasará a retiro en abril al cumplir 65 años de edad. Por otra parte, pasa de la Guardia Nacional a la Oficialía Mayor el General Hernán Cortés Hernández. Con ello, al frente de la GN, corporación que la Defensa considera “eje central de la estrategia de seguridad pública”, quedará el general Guillermo Briseño Lobera. La Defensa ha señalado que se trata de cambios necesarios “para fortalecer la conducción institucional y dar continuidad a las tareas estratégicas de seguridad del Ejército y de la Guardia Nacional”. Ahí el dato.

› Camionetón en el INE

Resulta que el periodista Carlos Loret de Mola y la plataforma Latinus dieron a conocer imágenes en las que se ve a bordo de una BMW, la cual aparentemente estaría blindada, a la presidenta del INE, Guadalupe Taddei. Se trata de un modelo 5X, señalan, cuyo costo, en el caso de una unidad nueva, es de entre 1.6 y dos millones de pesos. De acuerdo con el reporte periodístico del medio, cada uno de los 11 consejeros del INE tiene asignada para su movilidad una camioneta oficial Chevrolet Captiva, pero a la presidenta del Consejo General se le ha visto en este vehículo de modelo distinto, nos hacen notar. En tanto en la pieza informativa que se transmite en video se ve cómo el reportero le pregunta a Taddei: “¿la camioneta es suya, consejera? ¿Es suya, consejera, la camioneta?”, pero ésta sube el cristal que había bajado instantes antes y no responde. Ya se verá si después dice algo al respecto. Por lo pronto, pendientes.

› El reloj de arena de la electoral

Nos hacen ver que aun cuando el Congreso de la Unión, que arrancará su segundo periodo de sesiones el próximo domingo, ya tiene una agenda de iniciativas por aprobar, pesan más las que no están agendadas, porque simplemente no existen aún, pero que sí han sido anunciadas, principalmente la iniciativa de reforma electoral que impulsa la Presidenta Claudia Sheinbaum y para la que no han faltado controversias, no sólo con la oposición sino desde el interior de la 4T, pues, como ya se ha dicho, sus aliados podrían quedar mal parados con algunos planteamientos, como el de la reducción de los pluris y del financiamiento público a partidos. Y mientras termina de cocinarse esta propuesta legislativa, actores como el diputado Ricardo Monreal y la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, ambos morenistas, ya han dicho que, sin los aliados —a los que, por cierto, ya hasta han elogiado los opositores por rebelarse sobre estos temas—, será difícil alcanzar una reforma. Quedamos muy atentos.

› Cárdenas y el pendiente de la educación

Y quien recibió ayer del Instituto Politécnico Nacional un doctorado honoris causa fue Cuauhtémoc Cárdenas, quien aprovechó la ceremonia en la que fue investido, para encender las alertas en torno al fuerte rechazo educativo que sufre el país. El ingeniero no señaló del problema a algún gobierno en particular. En su alocución comentó sobre las décadas de retraso. Pero sí hizo énfasis en el hecho de que no se ha destinado un presupuesto adecuado. “Para nadie es un secreto que el sistema educativo nacional tiene serios problemas de calidad. Lo que sería sorprendente es que no los tuviera, si se considera la insuficiencia financiera y los rezagos en conocimientos en que las últimas décadas se ha venido desarrollando, que conjugan la insuficiencia financiera con los rezagos en conocimientos y tecnologías en los campos de la enseñanza aprendizaje”. Para Cárdenas, nunca el Estado ha podido cumplir su obligación de ofrecer educación en todos los sitios obligatorios a todo mexicano. Ahí el dato.

› Comunicación México-EU

Y ayer mismo, poco después de que la Presidenta Sheinbaum así lo pidiera, el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, habló con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, para “conocer con precisión los alcances” del decreto publicado el jueves por el presidente Donald Trump con el que advierte la aplicación de aranceles a países que suministren petróleo a Cuba y para “hacer saber, también, que hay que impedir una crisis humanitaria para el pueblo cubano”. La instrucción se cumplió y de ello dieron cuenta en sendos comunicados la Cancillería y el Departamento de Estado. Lo que no sabe es en qué sentido se pudo haber dado la comunicación, porque, nos comentan, tras la llamada uno dijo que reiteraron la disposición de ambas dependencias para estrechar la colaboración bilateral y el otro que hablaron sobre el avance de las prioridades compartidas y la seguridad regional. Fueron 46 palabras en el comunicado de uno y 23 en el del otro. Bien concretita la comunicación, ¿verdad?

› Espaldarazo a Marina del Pilar

Y fue la Presidenta Claudia Sheinbaum la que ayer dio un importante espaldarazo a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila. Es sabido que para la mandataria estatal han sido días convulsos derivados de informaciones que han dado cuenta de una investigación que hay en contra su exesposo Carlos Torres. “La gobernadora Marina del Pilar tiene nuestro apoyo y hay que ver los resultados de su gobierno, en muchos temas, y particularmente en el tema de seguridad, en donde tenemos una muy buena coordinación, y otros resultados que ella ha dado en el estado”, afirmó la mandataria, y agregó además que “va a cerrar muy bien su gobierno… Hoy Baja California está mejor y va a estar mejor este año”, aseguró Sheinbaum, quien a pregunta de medios sobre una posible indagatoria relacionada con Torres, refirió, la Fiscalía General de la República es la que debe dar la información. Ávila Olmeda, por su parte, ofreció trabajar codo a codo con la federación.