› Agentes hispanos mataron a Pretti

Sacudió la revelación de que son hispanos los agentes de la Patrulla Fronteriza, conocida como CBP por sus siglas en inglés, que, al lado de los del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, el controversial ICE, ejecutaron a Alex Pretti en Minnesota. Jesús Ochoa y Raymundo Gutiérrez, se supo ahora, dispararon el pasado 24 de enero contra el enfermero, en un hecho que indignó a la opinión pública de Estados Unidos y al mundo entero. Sólo el hecho de conocer sus nombres y su lugar de residencia —el sur de Texas— ha hecho pensar a muchos en la terrible paradoja de que quienes probablemente son hijos de migrantes hoy tienen en sus manos la tarea de detener a indocumentados, es decir, a personas que están en una condición en la que tal vez pudieron haber estado sus padres alguna vez. Pero además con un uso de fuerza mayor que incluso ha sido señalado como abusivo. Hoy está en manos de esos hispanos aplicar la política de miedo. Uf.

› Monreal no se distrae

Nos hacen saber que en la reunión plenaria de los diputados guindas, previo al inicio del periodo de sesiones, ninguno de los presentes pasó por alto un detalle: los secretarios del Gobierno federal que acudieron al encuentro, además de sostener un diálogo fluido con los legisladores reconocieron el trabajo del coordinador de la bancada, Ricardo Monreal. Es sabido que el líder de la mayoría legislativa cuenta con el respaldo de los suyos, y que regularmente las negociaciones de temas en el grupo parlamentario terminan con un cierre de filas. Esta ocasión así ocurrió: La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, el canciller Juan Ramón de la Fuente; el secretario de Economía, Marcelo Ebrard y Marath Bolaños, de Trabajo, se sintieron como en casa. En la Cámara baja las cosas fluyen usualmente sin estridencias y es vista como acertada la conducción en la fracción morenista. Algo muy distinto a lo que ocurre en el Senado.

› Despedida con coscorrón a Rutilio

Y ahora fue un trabajador del consulado en Miami el que exhibió el triste desempeño que tiene en esa representación el exgobernador morenista de Chiapas, Rutilio Escandón. “Todos los días escuchamos la misma narrativa de que la prioridad de nuestro país en política exterior es proteger y defender a nuestros connacionales en Estados Unidos. En mi caso, es difícil creérmelo si durante el último año he tenido un cónsul general que no ha procurado una sola reunión con autoridades o aliados... que no tiene el menor interés sobre el funcionamiento interno del consulado”. Así lo reveló Juan Manuel Murillo Valencia, quien no sólo dimitió a su cargo como cónsul de Protección a Mexicanos en Miami, sino que también anunció su salida del Servicio Exterior. En una misiva que envió a sus compañeros, el ahora exfuncionario advierte que su caso no es único. Que son decenas de consulados cuyas cabezas carecen de preparación, experiencia e interés en desempeñar el trabajo que se les ha encomendado desde el más alto nivel. Ahí el adiós con coscorrón incluido a Rutilio. Uf.

› Y le siguen subiendo

Decíamos apenas ayer en este espacio que los apasionamientos iban a estar a la orden del día en el Congreso en este periodo de sesiones. Pero nos hacen ver que en el caso de los priistas hacía el senador Gerardo Fernández Noroña y viceversa, la rivalidad ya ha transitado hacia una frontalidad total, cargada de desprecio e irrespeto que ambas partes insisten en mostrarse. Ahora el dirigente nacional del tricolor le recetó al morenista una retahíla de fuertes descalificaciones luego de que el primero lo llamara “canalla” y “miserable” y advirtiera que sólo agradecimiento le debe a Adán Augusto López, quien acaba de dejar la coordinación de los senadores de Morena. “Changoleón apestoso”, “bueno para nada”, “narcopolítico de cuarta”, “arrastrado y migajero del poder”; “no tienes dignidad, no tienes honor y mucho menos valor”; “con pantaloncitos deberías decírmelo de frente, pero sales huyendo cobarde, eres un merolico en decadencia que le sale muy caro al pueblo de México”. Así los tonos del “debate”. Pendientes.

› No me ayudes, hijito

Y la que le tiene que pedir a su hijo violento que mejor no le ayude a superar la crisis en la que tiene metido al municipio de San Quintín, en Baja California, es la alcaldesa Miriam Cano. La morenista no sale de unas, y ahora tiene que enfrentar otras a las que la conduce su vástago, Erick Massid. Y es que resulta que al sujeto lo detuvieron la noche del domingo por agredir a manifestantes que pertenecen al Partido del Trabajo en las inmediaciones del palacio municipal. Antes se habían conocido imágenes en las que se ve cómo grupos de manifestantes detienen el paso de la Presidenta Claudia Sheinbaum, que se encontraba de gira en la entidad, para hacerle múltiples reclamos, la mayoría de ellos relacionados con la mala gestión o la falta de ésta de la edil. El caso molestó a la mandataria, que reprendió a varias autoridades en un evento. Y, bueno, pues aún con eso en contra, Massid fue a confrontar a los manifestantes y no conforme con eso, cuando ya iba detenido, acusaron testigos, lanzó el amago de volver, pero “más bravo”. Qué tal.

› Completan El Insurgente

Y la buena noticia sin duda es la apertura ya completa de una obra gigantesca cuya ejecución se le complicó a dos presidentes: el Tren Interurbano que conecta a la capital del Estado de México, Toluca, con la Ciudad de México. Algunos datos interesantes de la obra: el Tren El Insurgente tiene una infraestructura total de 57.7 kilómetros, siete estaciones, 20 trenes de 100 metros de longitud para 719 pasajeros y con accesibilidad universal, tendrá una demanda estimada de 140 mil usuarios al día, y una conexión con las líneas 1 y 12 del Metro, 3 del Cablebús, al RTP, al Cetram Observatorio y a la terminal de autobuses Poniente. El tramo final, abierto ayer, el Santa Fe-Observatorio, tiene 8.4 km, cuenta con un doble voladizo y un puente atirantado de 515 metros de longitud. El costo del viaje, por cierto, va de los 15 a los 100 pesos. Ahí los datos.