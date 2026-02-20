› Góber desenchufado

Justo cuando el Tesoro de Estados Unidos y la UIF de México anunciaron medidas contra personas y empresas implicadas en una red fraudulenta del Cártel Jalisco Nueva Generación, en un desarrollo de la Riviera Nayarit, el gobernador de esa entidad, Miguel Ángel Navarro Quintero, declaró que si hay algo que defender en su administración es la seguridad como principal valor agregado para los inversionistas en ese estado. “Creo que una inversión debe tener todo tipo de seguridades para venir tranquilo a invertir y encontrar que el sector productivo también le produce ganancia”, dijo el mandatario local a un medio de comunicación, en el marco de la Convención Anual de la Industria Cárnica. Dicen que o nadie le informó de los acontecimientos recientes o simplemente eligió omitirlos. Lo paradójico, nos dicen, es que estos comentarios los hizo en Bahía de Banderas, uno de los sitios señalados por autoridades como puntos neurálgicos de las transas cometidas contra miles de víctimas. Bien desenchufado el góber.

› Ya huele a campaña en Sonora

Todavía falta un tramo amplio para que inicien las campañas por las 17 gubernaturas que estarán en juego en el país en 2027, pero, nos cuentan, el clima ya se siente como si la carrera oficial estuviera en marcha. Ayer, el exalcalde panista de Hermosillo, Alejandro López Caballero, aspirante a gobernar Sonora, calentó los ánimos al cuestionar al senador de Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio Riojas, por andar jugándole a que puede ser candidato en dos estados —la propia Sonora y Nuevo León—. “No nos merecemos los sonorenses que venga alguien de fuera que no conoce Sonora a querer gobernarnos”, lanzó el exedil, quien en un tono todavía más filoso le echó en cara al legislador naranja que quiera sacar ventaja de su nombre. Además, comentó, “es una falta de respeto para Nuevo León que él diga: ‘Competiré aquí o allá’”. Y remató: “Si lo que busca es chamba, pues que busque allá en las maquilas”. No “habrá”, ya hay tiro.

› “Como venga”

Muy comentada ha sido la demostración de lealtad política que expresó el líder de los diputados de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal, a la Presidenta Claudia Sheinbaum. En medio de tanta incertidumbre y navegando en las aguas oscuras de la especulación por la reforma electoral que se viene, Monreal Ávila dijo que pase lo que pase y venga como venga la iniciativa que presentará la Jefa de Estado el próximo martes, él se asegurará que todas y todos los legisladores guindas se cuadren con el dictamen y lo voten favorablemente. “Como venga la iniciativa, la vamos a respaldar unánimemente en Morena”, garantizó el zacatecano. Incluso, nos hacen ver, después de que un día antes declaró que se le haría muy difícil conseguir el consenso con los aliados de la 4T —PT y Verde—, ayer rectificó, dijo que en política no hay que cansarse y ofreció redoblar los esfuerzos para convencer a estas fuerzas partidistas para que también cierren filas. Ahí el dato.

› Revés judicial a la Maestra

Quien está en serios apuros con el fisco es la exlideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Elba Esther Gordillo, pues después de que quemó hasta el último cartucho para evitar un pago millonario al Servicio de Administración Tributaria, ninguno de los recursos legales que interpuso su equipo legal le fue suficiente. Vamos, la Maestra, como muchos la llaman en el terreno político en el que alguna vez brilló, llevó su caso hasta la última instancia posible: la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y fue precisamente en el máximo tribunal donde las y los ministros —por unanimidad— votaron por rechazar el amparo a la exdirigente magisterial de 81 años. El fallo que —no sobra recordar— ya es inapelable, indica que Gordillo Morales deberá pagar más de 19 millones de pesos por concepto del Impuesto Sobre la Renta, el famoso ISR, por dos ejercicios fiscales que, se ha informado, quiso brincarse. Uf.

› Grecia 1 - Noroña 0

Y a otro que le cayó la ley fue a Gerardo Fernández Noroña. El senador morenista, desde hace un buen rato, no ha querido soltar con sus críticas a la presidenta municipal de Uruapan, Michoacán, Grecia Quiroz. Así que tras las denuncias que presentó la edil por lo que ella ha considerado como agravios, al legislador le llegó una orden del Instituto Electoral de Michoacán de eliminar de sus redes sociales los videos, los comentarios o cualquier contenido en el que se ha referido a la alcaldesa, a quien incluso ha llamado fascista y partidaria de la ultraderecha. Según el órgano electoral local, éstos y otros calificativos incurren en violencia política de género. Como era de esperarse, el senador respondió a la orden con una carta en la que negó que él llegara a incurrir en prácticas que molestaran, hostigaran o intimidaran a Quiroz, pues lo único que ha hecho, aseguró, es ejercer su derecho a debatir y criticar a las personas que ocupan un cargo público, por lo que seguirá haciéndolo. ¿Qué tal?

› El diputado más famoso de México

Algunos dicen que hubiera sido mejor que ya no le moviera. Sergio Mayer, actor y hoy diputado con licencia, causó indignación por dejar sus responsabilidades legislativas en un momento clave para el Congreso, con tal de participar en un reality show en Estados Unidos. Ayer, el exintegrante de Garibaldi, en un intento por justificarse, terminó enredado entre sus propias palabras. A través de un video, Mayer dijo que, si aceptó formar parte del programa La casa de los famosos de la cadena Telemundo, fue precisamente porque él quiere usar ese espacio tan vistoso para destacar la importancia de los mexicanos en ese país. “A través de los reality shows y redes sociales podemos mandar mensajes concretos y contundentes sobre la importancia de la cultura latina”. Ah, bueno, y uno tan mal pensado. Quizá por eso, nos comentan, en las benditas redes insisten: que voten por él, no importa que gane, el chiste es que salga hasta el último. ¡Cómo son!