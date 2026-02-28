› Placean a Colosio en Sonora

Al que ayer placearon en Sonora, porque, han confirmado quienes conocen de los temas políticos locales, en esa entidad no ha vivido, fue a Luis Donaldo Colosio Riojas. Es sabido que en el partido de éste último, Movimiento Ciudadano, andan deshojando la margarita para ver si lo mandan a competir por la gubernatura de Nuevo León o por la de Sonora. Así que como para ir ganando terreno en cualquiera de los dos escenarios, ayer el propio Colosio y el dirigente nacional de MC, Jorge Álvarez Máynez, estuvieron en esa entidad hoy gobernada por Morena. Particularmente en la Universidad de Sonora, nos comentan, un joven le preguntó precisamente cuál sería su respuesta a quien le critica su falta de arraigo en la entidad. El actual senador naranja aprovechó y respondió: “Si ellos han vivido toda su vida en Sonora, ¿qué chin… esperan para arreglarla?”. Nos dicen que a la hora de las preguntas evitó confirmar su destape a la gubernatura, aunque sí refirió que “soy de Sonora, aquí está mi familia y mi corazón”. Qué tal.

› Confianza en México, acreditada

Hace apenas unos días, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, sostuvo que el operativo contra Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, no había mermado la confianza de los inversionistas formales. Al contrario, dijo, los actores económicos serios valoran cuando el Estado actúa. Y bueno, pues mientras aún algunos trataban de instalar la narrativa de que hay un desgaste, resulta que el trofeo original de la Copa del Mundo 2026 ya estaba aterrizando en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y siendo recibido por la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, junto a autoridades federales. “Recibimos este viernes la Copa Mundial FIFA 2026, la cual estará recorriendo territorio mexicano. Sin duda alguna, nuestro país está listo para este gran evento gracias al liderazgo de nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum”, informó ayer la maestra. A veces la estabilidad no se argumenta: se acredita en hechos visibles y sin sobresaltos, nos hacen ver.

› Ruda respuesta

Y fue el priista Alejandro Moreno quien no se quiso quedar callado ante el reto que le lanzó a los dirigentes de los partidos de oposición la presidenta nacional de Morena, Luisa Alcalde, para que acepten la reforma electoral y respondan si estarían de acuerdo en que sean los votantes y no los líderes partidistas los que definan las listas de candidaturas plurinominales. “Que vayan a asolearse, a pedir el voto, a hacer campaña. Retamos a Jorge Romero, a Máynez, a Alito concretamente a que respondan a eso”, lanzó Luisa. Y pues resulta que Alito de inmediato echó a andar el carro y respondió que él sí ha sido electo como síndico, como senador en 2006, como gobernador de Campeche en 2015 y como presidente del PRI en 2019. Pero, además, agregó: “A diferencia tuya, que has sido impuesta por el cínico y corrupto López Obrador en cada cargo que te han asignado y hasta diputada plurinominal fuiste por Movimiento Ciudadano. En tu vida política nunca has estado en una boleta”. Uf.

› Rumbo a ser nuevos partidos

Con la novedad de que de las 82 organizaciones que buscaban convertirse en partidos políticos sólo cuatro cumplieron los requisitos y ya los presentaron ante el Instituto Nacional Electoral para que éste determine si efectivamente es o no así y en su caso les otorgue el registro correspondiente. ¿Qué agrupaciones son? Bueno, pues la primera es Construyendo Sociedades de Paz, la cual tras el reclamo que se hizo por ser sus siglas las mismas con las que se forman las siglas del nombre de la Presidenta Claudia Sheinbaum, ahora sólo se llamará Paz. Es sabido que lo buscan conformar integrantes del desaparecido partido Encuentro Social que fue luego Encuentro Solidario. La otra es México Tiene Vida, de corte conservador, que ha señalado entre su ideario el estar a favor de la vida desde la concepción. Una más es Somos México, encabezada por Guadalupe Acosta, y que se formó de las manifestaciones de la denominada Marea Rosa, y finalmente Que Siga la Democracia, de exintegrantes de Morena encabezados por Édgar Garza. Viene para éstas la prueba de fuego, nos comentan.

› Le salta rival a Ávila y Ruvalcaba

Y hablando de destapes, quien informó esta semana su interés de que Morena la considere en la encuesta que definirá a su abanderada o abanderado al gobierno de Aguascalientes es Salma Luévano. Nos dicen que la activista por los derechos LGBT busca convertiste en la primera mujer trans en gobernar una entidad en nuestro país. En entrevistas que ha estado concediendo en los últimos días, la exdiputada y actual coordinadora Nacional de Economía de Inclusión en la Secretaría de Economía, ha dicho que está más que lista y apuntada por su estado natal. Con esta definición, nos hacen ver, ya son varios los nombres de políticos del guinda que estarían en breve siendo medidos por la dirigencia nacional, entre ellos, si al final éste se define por esa plaza se podría contar al diputado Arturo Ávila, pero también a la senadora Nora Ruvalcaba. Estos últimos ya venían siendo medidos de cara al proceso interno morenista, pero ahora sería previsible que empiecen a incluir en los ejercicios a Luévano Luna, nos comentan. Por lo pronto, pendientes.

› Desplome y presión

Vaya susto el que se llevaron ayer 135 alumnos que se graduaban de la carrera de Psicología en la Universidad Iberoamericana. Y es que el templete colocado para que se tomara la foto generacional se vino abajo intempestivamente, provocando la caída de los jóvenes. Se investiga, nos comentan, quién estuvo detrás del armado de la estructura, pues se ha señalado que contaba con amarres muy endebles. El saldo fue de 23 graduados lesionados, todos de manera leve, según confirmó Miriam Urzúa, de Protección Civil de la CDMX. Todos fueron atendidos por el área médica de la institución y seis, a petición de los padres, fueron llevados a hospitales privados para que les hicieran una valoración más detallada. El caso tomó relevancia porque el video del desplome se viralizó en las benditas redes. Vaya presión que le cayó encima a la autoridad universitaria, que por la tarde señaló de la falla al proveedor externo, aunque adelantó que seguirá acompañando a los afectados.