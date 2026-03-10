› Mayer, ni una ni otra

Con la novedad de que el diputado con licencia Sergio Mayer sumó una nueva derrota: fue expulsado de La casa de los famosos en apenas la tercera semana de juego. Lo anterior, nos cuentan, tras no obtener el apoyo suficiente del público para permanecer en el reality show. “Me siento raro, me hubiera encantado tener una mayor estadía y continuidad, a eso entramos todos, pero me encanta jugar con fuego, aunque el público decidió que me quemara”, dijo al salir. Nos dicen que es un fracaso más para el exgaribaldi porque antes, estando aún en el programa de televisión, le suspendieron sus derechos políticos como militante de Morena. Anoche, nos comentan, tras conocerse la suerte que Mayer corrió, se generó un debate en las benditas redes sobre si debe o no volver a su curul en la Cámara de Diputados. Vaya fama que tiene el también actor, porque una clara posición mayoritaria es la de solicitarle que ya no se reincorpore. No lo quieren ni en una ni en otra. Uf.

› Hoy, la terna a la ASF

Nos cuentan que será este martes cuando la Comisión de Vigilancia defina la terna de la que saldrá el nombre de quien se convertirá en la nueva o nuevo Auditor Superior de la Federación. Es sabido que una de las grandes incógnitas es si David Colmenares resulta reelecto, con lo cual podría estar al frente de ese organismo por ocho años más. Fue el diputado Javier Herrera quien informó que ayer concluyó el plazo para terminar el proceso de evaluación de los 77 candidatos entrevistados la semana pasada. “La terna tiene que estar conformada el miércoles, de acuerdo con la Ley de Fiscalización, ¿cuándo sube a Pleno?, es meramente potestad de los trabajos entre la Junta de Coordinación y la Mesa Directiva. Yo ya avisé… que el día de mañana estaremos sesionando y el día de mañana tendremos una terna para que en la Junta de Coordinación Política puedan determinar cuándo sube al Pleno”.

› México, Brasil y la cumbre antinarco de Trump

Dicen que aunque ni la Presidenta Claudia Sheinbaum ni su homólogo brasileño, Luis Inácio Lula da Silva, hablaron de la exclusión de sus países en la cumbre antinarco que organizó el gobierno de EU, la reciente llamada telefónica entre ambos mandatarios, muy cercana en tiempos a aquella reunión en la que sólo acudieron representantes de países ideológicamente afines a la Casa Blanca, pareciera ser un mensaje de unidad frente a las presiones de Washington hacia un enfoque contra la violencia que ni Sheinbaum ni Lula comparten. Entre tanto, nos hacen ver que la llamada dejó algo más que buenos deseos y ánimos de cooperación bilateral, pues la Presidenta aceptó la invitación para visitar Brasil, algo que ocurrirá justamente por las fechas en que México será sede de la Copa Mundial de Futbol. A propuesta de Lula, se organizará una reunión entre privados de los dos países para explorar nuevas oportunidades de negocio. Brasil, por cierto, forma parte de los BRICS, un bloque de economías emergentes que ha propuesto una alternativa al dólar a la hora de comerciar.

› Gasolineros a raya

Comentan que son dignas de mención las gestiones que se han hecho desde el Gobierno de México para evitar que el costo por litro de gasolina se dispare en nuestro país, en medio de un alza del precio internacional del petróleo por el conflicto en Medio Oriente. Este lunes, la administración federal anunció que renovaría el acuerdo con gasolineros para que el litro de Magna se quede dentro del límite de los 24 pesos. Incluso dijeron que se analiza con el secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador Zamora, si, para mantener a raya los precios del combustible, se activa un mecanismo que implique la disminución del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios para que la gas no se nos vaya al cielo, un protocolo que ya se usó en 2022, cuando aumentaron los precios del crudo debido a la guerra en Ucrania. Pero mientras se analiza esa medida, ayer el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Iván Escalante, salió a dar más señales de calma, al presumir que por ahora el precio promedio de la gasolina regular en México se ha mantenido por debajo de los 24 pesos.

› Acelerador al Plan Michoacán

Reportan desde Palacio Nacional que la Presidenta Claudia Sheinbaum hizo ajustes ayer con las y los funcionarios que están involucrados con el Plan Michoacán por la paz y la justicia, lanzado en noviembre de 2025 para contener la violencia en esa entidad desde varios frentes, a raíz del asesinato del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo. Según indicó la secretaria de Desarrollo Territorial y Urbano, Edna Vega, una de las servidoras públicas que asistió a la junta de Gabinete, la mandataria pidió que los programas alrededor de esta estrategia no se dispersen y que estén bien focalizados de tal manera que den resultados contundentes. “Que vamos bien, pero nos hace falta acelerar el ritmo”, dijo Vega a representantes de los medios de comunicación que aguardaban tras la reunión. Si bien la titular de Sedatu no precisó qué programas estarían en riesgo de dispersión, sí dejó ver el seguimiento puntual que da la Jefa de Estado a las prioridades de su administración.

› Ires y venires en el Senado

Y resulta que en tiempos de agenda llena en el Poder Legislativo, en el Senado de la República se prevé que el expanista Miguel Ángel Yunes Márquez solicite licencia para dejar su escaño —por unos siete días— a su padre y suplente, Miguel Ángel Yunes Linares, por motivos que sólo ellos conocen. Nos indican que en una suerte de carrera de relevos, de manera paralela también está programado el retorno del senador Manlio Fabio Beltrones, quien también andaba de licencia. Se nos hace ver que el regreso del político sonorense —ahora sin partido— ocurre cuando el expriista apareció en el debate mediático que rodea la iniciativa de reforma electoral, al firmar un desplegado que criticó regresiones y sobrerrepresentaciones en el proyecto presidencial, un posicionamiento que fue cuestionado desde Palacio Nacional. Hoy pues se concretan estos cambios en las alineaciones.