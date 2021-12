¿No sabes qué regalar esta Navidad? Te damos 10 ideas tecnológicas

Navidad se acerca y con ella el furor de los regalos y compras de temporada invade la mente de los mexicanos que piensan aprovechar la época decembrina para darle un obsequio a sus seres queridos.

Sin embargo, elegir el regalo perfecto para tu papá, mamá, hijo, hermano, pareja o amigo no siempre es un proceso fácil, ya que la incógnita de ¿le gustará? es una constante que atormenta el proceso de elección.

Es por ello que aprovechando que las tiendas llenan sus anaqueles de promociones en esta temporada, traemos para ti 10 ideas de regalos tecnológicos para esta Navidad, aunque si tu persona especial es algo complicada, quizás lo mejor sea que optes por una tarjeta de regalo en su tienda favorita, así no tendrás que preocuparte si tu decisión fue la mejor.

lee más 6 gadgets navideños que no te pueden faltar este 2021

1. Celulares, el regalo que todos queremos en Navidad

La vieja confiable es obsequiar un smartphone , además de ser versátiles y útiles, los hay de todos los presupuestos, colores y funciones; ya sea que se lo vayas a regalar a un amante de la fotografía o a un ejecutivo que lo use principalmente para recibir llamadas y mensajes, ten por seguro en la oferta del mercado encontrarás una opción que se adapte a las necesidades de la persona a la que le darás un regalo esta Navidad.

El tip: Recuerda que también hay gadgets interesantes con los cuales puedes complementar tu regalo, tales cómo soportes y carcasas para celular

Busca el celular que mejor se adapte al estilo de vida de tu persona especial Foto: Pixabay

2. Tablets y Kindle; detalles tecnológicos que puedes regalar esta Navidad



Otro clásico que casi nunca falla son las tablets, pues, aunque la mayoría de los mexicanos tengamos un celular, estos dispositivos son más cómodos para la visión, por lo cual se vuelven un aliado perfecto para tomar apuntes, ver series o videos e incluso para diseñar bocetos; de hecho, algunos modelos están especializados para este fin, por lo cual incluyen una pluma especial para las pantallas digitales,

lee más Videollamadas a gran escala y sin cables, esa es la apuesta de DTEN

Pero si lo que lo que apasiona a quien le darás un obsequio son los libros, una opción tecnológica, portátil y reforzada es el Kindle, ya que con él, la persona a la que se lo regales podrá llevar su biblioteca virtual a todos lados, evitándose la fatiga de llevar decenas de libros en su equipaje.

Incluso hay tablets especializadas para niñas y niños, las cuales son más resistentes y seguras en términos de navegación Foto: Huawei

3. Sorprende en Navidad con laptops o computadoras



Aunque los celulares son el dispositivo tecnológico favorito, nada ha podido desplazar a las computadoras, y es que hay actividades que son mucho más cómodas y fáciles de realizar en ellas, por lo cual una laptop o una clásica versión de escritorio siempre será bien recibida.

¿Tú que preferirías que te regalaran?, ¿una laptop o una computadora de escritorio? Foto: Pixabay

El dato: Si vas a regalar una computadora es importante que deposites en la envoltura la garantía que ofrece la tienda, así tu persona especial podrá pedir la reparación o cambio del equipo en caso de que presente fallas.

lee más Acer presenta sus novedades tecnológicas enfocadas en creadores y gamers

4. Smart Watch, un regalo innovador que puedes comprar esta Navidad



¿Quieres innovar tu lista de compras navideña? ¿Qué tal si regalas un reloj inteligente? Aunque muchos podrían pensar que este artefacto es meramente somero e innecesario, lo cierto es que su diseño y funciones son muy útiles para el día a día.

Elige el color favorito de la persona a la que se lo obsequiaras Foto de archivo

Además, si planeas regalarle algo a un deportista, es posible que este gadget fácil de transportar y usar se vuelva su favorito, ya que aparte de contar con música y poder vincularse con celulares, tiene la capacidad de contar los pasos que das por día y hacer un cálculo de las calorías que quemaste con base en tu actividad física.

5. Regálale una freidora de aire inteligente a los fanáticos de la cocina



Si vas a regalarle algo a un amante de la cocina, a alguien que quiere comer más sano o simplemente a alguien que comienza a vivir solo y no tiene muchos conocimientos culinarios, una freidora de aire inteligente es el obsequio ideal para esta Navidad, pues además de que su uso es muy intuitivo, se puede vincular a tu celular y básicamente no tienes que hacer nada para tener un platillo saludable en cuestión de minutos.

Este tipo de freidoras funcionan sin aceite y suelen tener hasta 50 recetas integradas para que solo te preocupes en degustar tus alimentos Foto: Youpin

lee más Xiaomi presenta su primera freidora sin aceite que funciona con aire y es inteligente

Con este dispositivo tecnológico la persona a la que se lo obsequies tendrá tiempo para hacer otras cosas mientras la cena está lista. Y si no es un gurú de la cocina, no te preocupes, la mayoría de los modelos del mercado incluyen un recetario que trae consigo los tiempos de cocción recomendados, con lo cual su comida quedará en el punto exacto.

6. Audífonos y bocinas; lo mejor para estas fiestas decembrinas

¿A quién no le gusta la música? Desde el rock hasta la banda, pasando por el pop y la música clásica, siempre hay un género que nos vuelve locos, por lo cual no es de extrañar que varias horas al día las pasamos escuchando melodías, así que si quieres sorprender sin miedo a que tu regalo no sea lo esperado , algo que no puede fallar son unos audífonos o unas bocinas.

Ambos dispositivos son útiles, los hay inalámbricos, de conexión Bluetooth, con diseños interesantes y hasta con luces, lo único que tienes que hacer es elegir el color y la envoltura que ocultará tu regalo de Navidad.

lee más Margules: Orgullo mexicano en diseño de equipos de sonido de alta calidad

7. Consolas de videojuegos, un clásico de Navidad



Si te tocó regalarle algo a un gamer de hueso colorado, algo que nunca falla son las consolas de videojuegos, desde nintendos hasta Xbox, estos dispositivos son lo mejor.

Aunque también puedes optar por obsequiar los nuevos lanzamientos de videojuegos o algún gadget que complemente la dinámica de juego, tales cómo teclados y mouse especializados en computadoras de gamers, las cuales, cuentan con un procesador más rápido que permite que las PC no se traben cuando estás en la batalla que te hará pasar de nivel o en la carrera que te coronará como campeón entre tus vecinos, amigos y rivales virtuales.

¿Cuál es la consola favorita de tu persona especial? Foto: Pixabay

8. ¿Y si regalas una Smart TV?

Si somos honestos este regalo es un poco más costoso, pero también es plenamente funcional, en especial si la persona a la que se lo obsequiaras ya no ve los programas de cable o TV abierta, pues prefiere Netflix, Disney+, HBO+ o cualquier plataforma de streaming.

Busca las promociones de fin de año antes de adquirir tus productos; hay ofertas que sólo están disponibles si compras en línea o en las tiendas físicas. Samsung México

lee más LG presenta gama de televisores con alta calidad de imagen y definición de color

9. ¿Le vas a hacer un regalo a un amante de la fotografía? Las cámaras y drones son la opción



De bote pronto ya sabes que una cámara lo hará completamente feliz, puede ser digital con funciones innovadoras o análoga con lentes increíbles y con un gran valor de colección. Pero si lo que buscas es darle un gadget que le permita hacer tomas increíbles, algo por lo que puedes optar es un dron, ya que con él podrás realizar fotografías y videos aéreos espectaculares.

Checa los modelos disponibles que se adapten a tu presupuesto Foto: Pixabay

10. Cuaderno inteligente, un regalo diferente

Un regalo infalible para fin de año es una agenda, puede ser tradicional o electrónica, pero si realmente quieres quedar como un experto en novedades tecnológicas, un dispositivo ideal para regalar en esta Navidad es un cuaderno inteligente, cuyas hojas además de ser reutilizables, pueden escanearse con facilidad.

Recuerda que puedes encontrar diferentes opciones que se adecuen a los gustos y necesidades del ser querido al que quieras hacerle un regalo; puedes encontrar desde gadgets para videollamadas hasta dispositivos electrónicos para dormir mejor, sea cual sea tu elección, no olvides acompañarlo con un mensaje que transmita lo mucho que estimas a esa persona y todo lo que significó para ti, tenerla a tu lado durante este caótico año.

EASZ