La deportista Mati Álvarez rompió en llanto cuando Antonio Rosique anunció el premio colosal que está en juego está noche en Exatlón México.

Antonio Rosique, conductor de Exatlón México, reveló que ahora los atletas volverán a competir por equipos. El motivo es que se van a enfrentar en una nueva Batalla Colosal en la que el premio es que los deportistas puedan recibir la visita de un ser querido.

El equipo ganador de esta Batalla Colosal es el equipo de Titanes y Mati Álvarez no dudó en expresar lo que sintió al saber que ella y sus compañeros recibirán a un familiar en las playas de Exatlón México, después de meses de no ver a nadie.

¡Un cambio repentino en la ruta del Exatlón, regresa la competencia por equipo!



Algo muy importante está en juego... #AtletasAPrueba ESTA NOCHE 7:30 p.m., por Azteca UNO.

Mati Álvarez comentó en distintas ocasiones que sentía la necesidad de estar cerca de su familia, pues sentía que el aislamiento la había afectado de manera anímica, incluso deseó poder tener cerca a su novia, así como lo están Pato Araujo y Zudikey Rodríguez en Exatlón México.

Sin embargo, la propia Mati Álvarez reveló que quizá cuando ella salga ya no tenga novia, pero no pierde la esperanza y aunque en ese momento dijo que las videollamadas eran una ayuda emocional no se comparan con ver a las personas en vivo.

Ahora que Mati Álvarez tendrá la oportunidad de ver a su familia en Exatlón México, la deportista lloró porque quiere ver a alguien de su familia.

¿Mati Álvarez gana Exatlón México?

Los fans de Exatlón México tiene como favorita Mati Álvarez para ganar el programa, junto con Heliud Pulido, sin embargo, hasta el momento no se conocen los finalistas del reality show pues las grabaciones se retrasaron por el cambio de fecha de la final y por la salida temporal de Zudikey Rodríguez.