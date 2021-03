Final MasterChef México: ¿Anette Michel dejará el programa?

La conductora de MasterChef México, Anette Michel reveló que ya no tiene contrato con TV Azteca y que es posible que ya no esté en sus filas.

Durante una entrevista que ofreció en el programa de Maxine Woodside, en la que se le preguntó acerca de un rumor que surgió en el que se señalaba que Anette Michel había ido a pedir una oportunidad en otra televisora.

“Todo surgió porque dije de viva voz que en este momento no tengo un contrato con Televisión Azteca y que es posible que ya no esté en sus filas, eso es verdad, de hecho, estamos todavía platicando porque he estado ahí 25 años”, contó Anette Michel en la entrevista.

La conductora comentó que desde hace tiempo tiene ganas de hacer más cosas en su carrera, ya que lleva casi seis años al frente del programa de MasterChef México.

¿Aracely Arámbula llegará a MasterChef México?

Fue el periodista Alex Kaffie en su columna Sin Lisonja quien dijo que entre sus predicciones para este 2021 está que Aracely Arámbula ocupe el lugar de Anette Michel en MasterChef México.

“ARACELY ARÁMBULA. Ella conducirá la próxima temporada de 'MasterChef México'”, se lee en el texto del periodista.

Sin embargo, todavía no se sabe quien va a conducir el próximo programa de MasterChef Celebrity México.