¿Qué artistas estarán en el FIFA Fan Fest CDMX HOY por el partido de México vs Chequia?

La fiebre mundialista continúa este miércoles 24 de junio en la Ciudad de México con una nueva jornada del FIFA Fan Fest instalado en el Zócalo capitalino.

Miles de aficionados podrán seguir los encuentros del Mundial 2026 en una pantalla monumental, además de disfrutar de presentaciones musicales gratuitas pasando el esperado duelo entre México y Chequia.

El encuentro de la Selección Mexicana, correspondiente al cierre de la fase de grupos, ha generado gran expectativa entre los aficionados, por lo que se espera una importante asistencia tanto en el Fan Fest como en las distintas zonas habilitadas para la transmisión de los partidos.

Cientos de personas en el FIFA Fest en su cede de la plancha del Zócalo en el Centro Histórico. ı Foto: Cuartoscuro

¿Qué artistas estarán en el FIFA Fan Fest CDMX?

Además de los encuentros mundialistas, la organización contempla actividades musicales para complementar la experiencia de los asistentes.

Entre los artistas anunciados para este miércoles se encuentra Ricardo Caballero, cantante y compositor mexicano conocido como “El Caballero de México”, quien alcanzó notoriedad internacional tras participar en la segunda temporada de Latin American Idol. Su presentación está programada para las 21:00 horas.

También forma parte del programa Vorian Music, agrupación que se presentará dentro de las actividades musicales preparadas para el Fan Fest.

La cita principal para los espectáculos musicales será a partir de las 21:00 horas, una vez concluida parte de la jornada deportiva.

¿Qué partidos se juegan HOY 24 de junio?

La cartelera mundialista que podrá verse en el Zócalo incluye seis encuentros internacionales:

Suiza vs Canadá – 13:00 horas

Bosnia vs Qatar – 13:00 horas

Escocia vs Brasil – 16:00 horas

Marruecos vs Haití – 16:00 horas

Chequia vs México – 19:00 horas

Sudáfrica vs Corea del Sur – 19:00 horas

Las puertas del Fan Fest abren desde las 11:30 horas, por lo que las autoridades recomiendan llegar con anticipación para asegurar un lugar.

Pantallas alternas para seguir el partido

Además de la pantalla principal instalada en el Zócalo, se colocaron pantallas adicionales en distintos puntos del Centro Histórico para ampliar la capacidad de espectadores.

Las ubicaciones son:

Juárez y Bellas Artes

Juárez y Revillagigedo

5 de mayo y Palma

5 de mayo e Isabel la Católica

Madero y Palma

16 de septiembre y Palma

20 de noviembre y Uruguay

20 de noviembre y Mesones

20 de noviembre y Regina

Pino Suárez y Uruguay

Pino Suárez y Salvador

También habrá sedes alternas con transmisión en la Glorieta del Caballito, Monumento a la Revolución, Ángel de la Independencia y Diana Cazadora, permitiendo que más aficionados vivan la emoción del Mundial 2026 en la capital del país.

⚽️🇲🇽 Este 24 de junio la emoción regresa al FIFA Fan Festival Ciudad de México.



Tendremos una jornada llena de futbol con los partidos de Suiza vs Canadá, Bosnia vs Catar, Escocia vs Brasil, Marruecos vs Haití y, por supuesto, el esperado México vs Chequia. 🔥



Además,… pic.twitter.com/I2EgAV0TLC — FIFA World Cup 26™️ Mexico City (@MexicoCity26) June 24, 2026

Te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT