¿Gianni Infantino fue futbolista? Así llegó al futbol

Gianni Infantino es el actual presidente de la FIFA, por lo que la llegada de la Copa Mundial de Futbol de este año ha generado que su imagen, y lo que opina sobre las problemáticas que se han desatado, estén muy presentes a nivel internacional.

Uno de los problemas más mencionados en los últimos días es el de la Selección de Irán, pues algunos de los jugadores expresaron su descontento con la situación en la que se encuentran actualmente.

Los jugadores iraníes señalaron que la competencia no es justa con ellos; pues a diferencia de otros equipos, ellos deben viajar incluso dos días antes de cada partido debido al problema que hay con sus visas estadounidenses.

Gianni Infantino acudió al vestuario de la selección asiática después del partido que disputaron contra Nueva Zelanda para felicitarlos, y expresarles que se encontraba feliz porque le mostraron a todos que están en la Copa del Mundo.

“Todos sabemos lo que han pasado, entiendo. Pero son más fuertes que todo” aseguró el presidente de la FIFA a los jugadores, quien también les dijo que con su presencia enviaron un mensaje muy poderoso al mundo.

FIFA President Gianni Infantino visited the Iranian national football team's dressing room following the Iran-New Zealand match in Group G of the 2026 World Cup.

He praised the players, saying, "You are writing history and the whole world is watching you. Continue to play with⬇️ pic.twitter.com/O9LZk0broy — Hatam Shiralizadeh (@HatamDaddy) June 16, 2026

¿Gianni Infantino fue futbolista?

Una de las dudas más frecuentes sobre el presidente de la FIFA es que si este fue futbolista en algún momento de su vida, pero la realidad es muy distinta a lo que muchos podrían imaginarse.

Gianni Infantino es el presidente de la FIFA desde el 2016, y desde entonces ha llevado a la institucion hacia “una nueva era de estabilidad, transparencia y prosperidad” de acuerdo con la propia organización.

Infantino es un abogado de 56 años de edad que nunca fue futbolista; pero comenzó su vida dentro del mundo deportivo al ser asesor jurídico y secretario general del Centro Internacional de Estudios Deportivos en Suiza.

Además, fue director de asuntos jurídicos y licencias de clubes de la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA), y posteriormente fue subsecretario general y secretario general de dicha organización del 2009 al 2016.

Luego de que la FIFA se enfrentara a señalamientos por una red de corrupción, lavado de dinero y extorsión, el entonces presidente de la FIFA Sepp Blatter presentó su renuncia, dejando como sucesor a Infantino.

Durante el cargo que ganó tras recibir votos a favor de manera unánime, Gianni Infantino ha centrado su liderazgo en ampliar la participación que tiene la FIFA a nivel mundial, así como la inversión y el desarrollo del futbol en todos los países.

Además, la administración de una década de Gianni Infantino ha llevado a diversos acuerdos, colaboraciones y alianzas con instituciones como la UNESCO, la OMS, la Organización Mundial del Comercio, entre otras.

Desde la llegada de Infantino a la FIFA se han podido aumentar el número de países que participan en la Copa Mundial de Futbol, pues pasaron de tener 32 equipos en 2022 a contar con 48 selecciones presentes este 2026.

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