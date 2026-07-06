¿Cómo se lesionó Jordan Henderson en festejo de Inglaterra? ¿Queda fuera del Mundial? VIDEO

Luego del enfrentamiento de este 5 de julio, Inglaterra pasó a cuartos de final tras ganarle a México 3-2, y entre la celebración del triunfo después del partido Jordan Henderson se lesionó.

Después de un partido cardiaco para los mexicanos y los ingleses, Inglaterra se lleva el pase a cuartos de final con un doblete de Jude Bellingham y un penal cobrado por Harry Kane.

No todo fue festejo, pues pese a que la celebración de parte de los británicos comenzó desde que se terminó el encuentro, Jordan Henderson se lesionó dentro del campo de una manera bastante inesperada, pues este no jugó en el Estadio Ciudad de México.

¿Jordan Henderson queda fuera del Mundial?

En el video de la lesión de Jordan Henderson se puede observar que el centrocampista corre para ir a celebrar con su equipo en la cancha; sin embargo, este no logra su objetivo pues se lesionó antes de lograr su cometido.

Jordan Henderson intentaba saltar una de las vayas publicitarias que se encuentran a los costados de la cancha cuando sufrió una lesión significativa, pues al caer al suelo uno de sus brazos se dobla totalmente.

Debido a que la lesión causó bastante dolor a uno de los jugadores ingleses más experimentados, este tuvo que ser retirado del campo en una camilla por el equipo médico del Colosio de Santa Úrsula.

Jordan Henderson slowed down video. he snapped his arm. pic.twitter.com/jIeC8RIJcU — 🇬🇧 (@ceidwadol) July 6, 2026

El director técnico de Inglaterra, Thomas Tuchel informó que la lesión que sufrió el centrocampista fue grave, por lo que Henderson debía quedarse en la Ciudad de México para recibir atención médica.

Henderson deberá ser sometido a pruebas médicas exhaustivas para poder determinar la gravedad de la lesión en su muñeca, por lo que no podrá viajar a Kansas City con el resto del equipo para entrenar.

Luego de un juego que fue bastante exigente para ambos equipos, los ingeleses ahora deberán enfrentarte a la Selección de Noruega para determinar qué equipo pasará a semifinales en este Mundial.

Entre la celebración por la victoria tras el encuentro con México, la lesión del futbolista de 36 años de edad deja un sabor amargo para la Selección de Inglaterra, pues el centrocampista ha formado parte de varias participaciones internacionales del equipo.

Aunque esta lesión podría tener un resultado negativo, hasta el momento no se ha informado si el centrocampista se mantendrá ausente durante todo el Mundial, pues aún se encuentra bajo evaluación médica.

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