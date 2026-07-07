¿Cómo se dice ‘Y si sí’ en noruego?

El 5 de julio México se enfrentó a Inglaterra en el partido de octavos de final, y con un marcador 3-2, la Selección Nacional quedó fuera del Mundial, por lo que ahora muchos mexicanos han externado que apoyarán a Noruega.

Erling Haaland se ha convertido en uno de los futbolistas más virales de este torneo, pues con los memes y los videos que recopilan momentos de él con sus fans se ha logrado robar el corazón de muchas personas.

Después de que México quedara fuera de la Copa, ahora las y los mexicanos han compartido en redes sociales memes en los que aseguran que su apoyo ahora será para Haaland, pues el 11 de julio Noruega jugará contra Inglaterra.

El partido de cuartos de final Noruega contra Inglaterra será el sábado 11 de julio a las 15:00 horas en el Estadio Miami Gardens de Estados Unidos, y el equipo que resulte ganador del juego pasará a semifinales.

Hasta el momento la tabla de goleadores máximos del Mundial se encuentra encabezada por Lionel Messi y Erling Haaland con siete anotaciones cada uno, por lo que si quieres prepararte para apoyar a Noruega este sábado en La Razón te compartimos cómo decir “¿Y si sí?“.

¿Cómo decir ‘Y si sí’ en noruego?

Una de las frases que definió el Mundial para México fue “¿Y si sí?”, por lo que el apoyo hacia el equipo noruego en redes de parte de los hinchas mexicanos podría ser “Hva om ja?”.

La pronunciación de “Hva om ja?” es similar a “Va om ya”, haciéndo más énfasis en la letra o de “om” y en la letra a de “ya”, por lo que si quieres hacer un video divertido para alentar a Noruega podrías usar esta frase.

“¿Y si sí?” marca una diferencia entre la afición mexicana, pues una de las frases más recurrentes hasta el momento había sido “jugamos como nunca y perdimos como siempre”.

El “¿Y si sí?” brinda un sentido de esperanza para las y los mexicanos, pues la Selección Nacional de este 2026 logró conectar de una manera distinta con los hinchas y con aquellos que veían un Mundial por primera vez.

En redes sociales, los mexicanos han externado el apoyo hacia los jugadores seleccionados aún después de la derrota en el partido contra Inglaterra, e incluso han mencionado que se van a preparar para apoyar a la Selección Femenil a partir de noviembre.

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