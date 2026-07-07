¿Quién es la novia de Unai Simón, el portero de la Selección de España? FOTOS

La Selección Española ha destacado durante este Mundial, y luego de ganarle a Portugal consiguieron su pase a cuartos de final, por lo que ahora deberán enfrentarse a Bélgica para saber cuál selección pasará a semifinales.

Este Mundial ha estado lleno de sorpresas y momentos que serán difíciles de olvidar para los hinchas, pues entre polémicas nuevas y antigüas, debutantes, astros figuras conocidas, los futbolistas han marcado grandes hazañas.

Entre estos futbolistas se encuentra el portero de la Selección Española Unai Simón, quien rompió un récord de España y a nivel Mundial en su participación hasta los octavos de final.

Previo a los cuartos de final, Unai Simón ahora es el portero con más minutos consecutivos jugados sin recibir gol en la historia del Mundial, pues con 519 minutos jugados ha logrado atajar todos los tiros a puerta que ha recibido.

This was an incredible save by Unai Simonpic.twitter.com/3qkBz7NGMQ — The thinker man (@kwekuedilson) July 6, 2026

El partido de España contra Portugal pasará a la historia de los mundiales no solamente por el desempeño de su arquero y del equipo, sino también porque este fue el último Mundial en el que Cristiano Ronaldo estará dentro de la cancha.

La vida personal de los seleccionados españoles ha llamado la atención en redes sociales, pues algunos se han visto envueltos en polémicas públicas, mientras que otros deciden mantener un perfil más bajo y estrictamente profesional.

¿Quién es la novia de Unai Simón?

El arquero de 29 años de edad decidió mantenerse alejado de cualquier red social, pues desde 2021 declaró que no ha encontrado ningún beneficio en estas, por lo que decidió mantenerse alejado.

Luego de sentir que lejos de traer un beneficio las redes sociales pueden repertir negativamente tanto en la vida como en la carrera profesional de las personas, Unai Simón continúa alejado de esta exposición en internet.

Pese a mantener una vida personal bastante privada, Unai Simón ha compartido con medios que su familia y amigos son parte fundamental de su vida personal y profesional, e incluso ha mencionado que entre las personas que lo apoyan se encuentra su novia.

Debido a que el arquero español se mantiene alejado de las redes sociales, la información sobre su pareja sentimental es desconocida, y solamente existen un par de fotografías de Unai Simón y su novia que circulan en redes sociales.

Unai Simón y su novia ı Foto: Especial

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