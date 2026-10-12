¿Quién es Jirth Maesen, la novia de Zizou Bergs? Edad, de dónde es y a qué se dedica

El tenista de Bélgica Zizou Bergs eliminó a Carlos Alcatraz este lunes del Masters de Shangái, por un 7-5 y 7-6 (4) que le valió su avance a los octavos de final, marcando una de las victorias más importantes de su carrera.

Ahora el número 39 del ranking mundial logró tener su primera victoria durante el segundo enfrentamiento que tiene contra el español, lo que lo ayudó a superar uno de los más grandes desafíos a sus 27 años de edad.

El próximo encuentro de Bergs se llevará a cabo este 13 de octubre, cuando deberá enfrentar al número 15 del ranking, el estadounidense Tommy Paul como parte de los octavos de final del Masters de Shangái.

TE RECOMENDAMOS: Fuera de Canchas América está de fiesta y estos son los equipos históricos de Europa que han felicitado a las Águilas

Por medio de sus redes sociales; además de compartir su paso por el mundo del tenis profesional, Zizou Bergs también ha dejado ver una parte de su vida personal junto a su pareja sentimental, Jirth Maesen.

¿Quién es Jirth Maesen?

Además de ser la pareja sentimental de Zizou Bergs desde hace más de cinco años, Jirth Maesen, quien tiene 25 años de edad y es originaria de la ciudad Kessenich, de Bonn, Alemania, es gestora de redes sociales.

La joven alemana se dedica al desarrollo de páginas web, publicidad, marketing de video y la fotografía, y cuenta con un máster en Gestión de Marketing y un posgrado en Marketing Digital por la UCLL Advanced business managment Banaba.

Anteriormente Jirth Maesen también jugaba tenis, logrando obtener una clasificación de 45 puntos, y ganar el torneo de dobles del TC Maaseik junto a su hermana; además, también ha jugado pádel, deporte en el que tiene 300 puntos.

En una entrevista con el medio Clay realizada hace dos años, Bergs admitió que ser su novia no es algo fácil, pues debido a los viajes y el tiempo que debe dedicar a su carrera como tenista profesional hace que gran parte de laa relación debe ser sobre él.

Debido a esto, Jirth Maesen lo acompaña aproximadamente durante la mitad de sus torneos, por lo que es en esos momentos cuando ella le ayuda con los videos para sus redes sociales.

La historia de amor entre Jirth Maesen y Zizou Bergs comenzó con una llamada telefónica, y desde entonces mantienen una relación sentimental bastante estrecha que combina su pasión por el deporte y la creación de contenido.

También te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.