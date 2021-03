AMÉRICA: Santiago Baños explota contra los torneos organizados por la Concacaf

El presidente deportivo del América, Santiago Baños, inició su conferencia de prensa hablando de la poco organización que muestra la Concacaf en sus torneos y aseguró que parece que lo meten con "calzador", pues no piensan en las fechas y solamente obligan a los equipos a competir.

"Estás últimas semanas hemos estado viendo los calendarios y desde luego va a afectar, está muy mal organizado. Da la impresión que la Concacaf quiere meter todos sus eventos con calzador, no está bien planificado. La segunda ronda se juega antes de que inicie la Liguilla, el torneo no te da nada en lo económico y deportivo, sólo arriesgas a los jugadores, los únicos beneficiados son los de Concacaf. La calendarización ha dejado mucho que desear", resaltó Santiago Baños en conferencia.

El directivo también menciono que el inicio del siguiente torneo para el América tendrá que ser sin seleccionados nacionales, pues se disputará la Copa Oro y eso provoca que las primeras tres fechas del campeonato Apertura 2021 se disputen sin algunos hombres clave.

Nos debemos a nuestra liga, después de eso es un volado; la Concachampions nos quita, el premio deportivo no va en relación a lo que es el torneo, económicamente no hay nada, no es una prioridad, hemos pensado en algunos partidos ir con un cuadro alterno; sólo nos afecta, se juntan los partidos, se arriesga a los jugadores... la Copa Oro se encima con el inicio de la Liga MX, los olímpicos, la Copa Oro y después la Concachampions Santiago Baños / Presidente Deportivo del América

Santiago Baños resaltó que sería de vital importancia regresar a competir a Conmebol, pues el roce internacional, la fama de los torneos y los premios es mucho más atractivo.

​¿Cuándo regresa la afición al Estadio Azteca?

El regreso de la afición al Estadio Azteca luce complicado por el momento y así lo dio a conocer Santiago Baños, quien resaltó que están en constante comunicación con las autoridades de salud de la Ciudad de México.

"Es un tema complicado en la Ciudad de México, tenemos información que hasta que no disminuya considerablemente, no se podrán abrir los estadios. Hasta hoy no ha disminuido de forma considerable. Por lo pronto a corto plazo, no se ve que podamos abrir el estadio", anunció.