F1 | Carlos Sainz aclara los rumores sobre su futuro en su próximo equipo para la temporada 2025

En las últimas horas, medios españoles han difundido información sobre el supuesto futuro de Carlos Sainz Jr. en la Fórmula 1, asegurando que el piloto habría firmado con Williams para la temporada 2025. Sin embargo, fue el propio conductor, quien desmintió estos rumores.

Según reportes del medio The Objective y su periodista José M. Zapico, aseguraban que Sainz ya habría asegurado su lugar en la parrilla para el próximo año. Sin embargo, el madrileño negó tales afirmaciones y se mostró molesto con los comunicadores de dicha información.

En entrevista previo al Gran Premio de Canadá, el piloto de la escudería roja afirmó que hasta el momento no ha cerrado ningún contrato para la próxima temporada y que cuando tenga novedades al respecto, las compartirá con los medios de comunicación.

He visto noticias en los medios. No sé si es en España, o la gente diciendo que lo he firmado, cuando miro esas cosas, me hace reír