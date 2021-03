LIGA MX: "Warrior" visualiza triunfo de Chivas en el Clásico Nacional

Este domingo 14 de marzo, Chivas y América roban los reflectores en la Liga MX con una nueva edición del Clásico Nacional, el partido estelar de la Jornada 11 del Torneo Guard1anes 2021.

Chivas llega a esta cita ubicado en el noveno puesto con 12 unidades, mientras que el América se presenta como sublíder de la Liga MX con 22 puntos. Pese a ello, el narrador y conductor Carlos Guerrero, mejor conocido como "Warrior", pronostica una victoria del Guadalajara, pues considera que los futbolistas del cuadro rojiblanco dan el doble cada vez que se topan a las Águilas.

“Si somos sinceros, los últimos buenos partidos del Rebaño fueron justamente aquellos dos ante el América en la Liguilla del torneo anterior, está clarísimo que contra América se motivan. Jugándole un poquito al adivino, yo pronostico triunfo de Chivas. Voy con Chivas porque va a hacer un partido que raye en la perfección. América va bien, pero no es un equipo avasallador y también tiene algunos rasgos que corregir”, señaló "Warrior", narrador de TV Azteca, en exclusiva con La Razón.

En caso de que el conjunto capitalino, dirigido por Santiago Solari, se lleve los tres puntos en disputa en el Estadio Akron, Guerrero piensa que no sería para que lo celebrara con júbilo debido a que su paso es bueno en la actual campaña de Liga MX, a diferencia del del club comandado por Víctor Manuel Vucetich, que ha empatado seis de sus 10 encuentros en el semestre.

“Considero que si el América lo gana tendría que ser un triunfo considerado normal y creo que ni siquiera tendría que echar las campanas al vuelo porque le estaría ganando a un equipo que ha sido muy inconsistente e irregular. Si América gana ni siquiera tendría que celebrar, pero si Chivas gana sí porque estaría rompiendo una inercia de muchas dudas que ha arrojado”, subrayó "Warrior".

"Warrior" cree que declaraciones de Briseño fueron montadas

Uno de los temas que generó polémica de cara al partido estelar de la Liga MX fue la declaración de Antonio Briseño, defensa del Rebaño Sagrado, quien afirmó que la escuadra de Coapa no tiene identidad.

Al respecto, "Warrior" opina que el campeón mundial Sub 17 con el Tricolor en 2011 no debió decir eso y cree que fue algo montado.

“Creo que (Antonio) Briseño no era el indicado para hablar de esa manera y me parece una declaración montada porque ahorita con las redes sociales ya nadie se atreve a lanzar un dardo porque te puede jugar en contra y creo que eso también ha influido un poco para que el clásico ya no sea tan pasional como en antaño”, comentó Carlos Guerrero acerca de lo dicho por el zaguero surgido del Atlas, equipo con el que debutó en la Liga MX en 2011.

