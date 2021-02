Super Bowl 2021: ¿A qué hora es el Show del Medio Tiempo y quién estará?

Uno de los eventos mas esperados por el mundo cada año es el Show del Medio Tiempo del Super Bowl, que en esta ocasión el cantante The Weeknd será el encargado del espectáculo.

Se tiene previsto que el Show del Medio Tiempo del Super Bowl 2021 arranque entre las 18:40 horas y las 19:30, todo depende de cómo avance el reloj en los primeros dos cuartos.

Tampa Bay Buccaneers y Kansas City Chiefs buscarán la gloria para conocer al nuevo campeón de la NFL o al bicampeón del torneo de futbol americano más importante del mundo.

Uno de los atractivos más importantes del partido es el duelo que tendrán los quarterbacks, Tom Brady, de Tampa; y Patrick Mahomes, de Kansas; la leyenda y él que pretende convertirse en una de ellas.

Luego de que se rumoreara sobre quiénes serían los invitados al medio tiempo del Super Bowl LV de la National Football League (NFL), The Weeknd ya rompió el silencio.

El cantero canadiense será el encargado de animar el medio tiempo del encuentro y pese a los rumores que apuntaban la incorporación de Ariana Grande, Daft Punk, Maluma y la Rosalía, ninguno de ellos participará.

La sorpresa se dio en redes sociales, donde se habría filtrado la que presuntamente es la lista de canciones que se cantarán durante el medio tiempo del Super Bowl.

Entre las canciones más famosas que se entonarán en el entretiempo están "Blinding Lights", "I Feel it coming", "Call out my name" y "Love me harder".