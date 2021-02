Tigres hace historia y es el primer equipo mexicano en una final del Mundial de Clubes

Los Tigres de la UANL hacen historia en el futbol mundial, pues se convierten en el primer equipo mexicano en meterse a una final del Mundial de Clubes después de vencer al Palmeiras de Brasil por la mínima diferencia.

El conjunto de Tigres fue muy insistente desde los primeros minutos, pues Carlos González pudo poner al frente a su escuadra al 11', ya que con un cabezazo hizo volar al arquero brasileño Weverton.

André-Pierre Gignac y Carlos González no dejaban de insistir en el arco rival, pero sus disparos o cabezazos no eran contundentes y, por lo mismo, la pizarra no se movía, pero Nahuel Guzmán también dio de qué hablar en el primer tiempo.

"El Patón" se convirtió en héroe en un par de ocasiones después de dos disparos de Roni, pues el argentino bien acomodado alcanzó a volar y así evitar el peligro en su marco.

Para la segunda parte se esperaba que fuera un duelo de ida y vuelta, pero en los primeros instantes ambos conjuntos siguieron cuidándose y no arriesgando de más, pero al 52' se marcó un penalti a favor de los Tigres, que fue cobrado por Gignac y el francés abrió el marcador desde los 11 pasos.

Los minutos corrieron y Tigres intentó cuidarse de la mejor manera, mientras que Palmeiras por más que intentó no pudo y comenzó a desesperarse, a dejar espacios libres y empujar a los futbolistas dirigidos por Ricardo "Tuca" Ferretti.

Sin más emociones, los Tigres derrotaron al Palmeiras, por la mínima, y con dicho resultado se convierten en el primer club mexicano en meterse a una final del Mundial de Clubes, su rival saldrá del duelo entre el Bayern Múnich y el Al-Ahly.