En medio de una creciente polémica por la participación de Ninel Conde en La Casa de los Famosos México 3, resurgen testimonios de figuras destacadas como Maribel Guardia, Lolita Cortés, Lorena Herrera, Susana Zabaleta y Niurka Marcos, quienes ofrecen una visión crítica de la personalidad y talento de El Bombón Asesino. Sus declaraciones reflejan un patrón de problemáticas que contrastan con la imagen pública de la actriz en el reality y que poco a poco va desagradando al público.

Una recopilación de dichas declaraciones circula en X con la descripción: “Pedimos disculpas a Maribel Guardia, Lolita Cortés, Lorena Herrera, Susana Zabaleta y a Niurka por no haberles creído cuando nos advirtieron de Ninel Conde y su fea personalidad”.

Ay ora, ¿es real este video? que onda con Ninel, como aplaudía Elaine con su manito en la rodilla 😭#LCDLFMX #LCDLFMX3#LaCasaDeLosFamososMx



Reviven entrevistas de varias actrices que advierten sobre la personalidad de Ninel Conde

Maribel Guardia, aunque en ocasiones la ha defendido, también compartió que trabajar con Ninel Conde no fue sencillo: “Es más difícil de compartir con ella, porque a ella no le gusta compartir con uno, o sea, nos pasó cuando trabajamos, Lorena Herrera, ella y yo, que por ejemplo una vez nos llamaron a las tres y ella no quiso ir. Pero bueno, no es que sea difícil, no le gusta, es especial.” Esta frase evidencia una barrera en la relación profesional.

Por su parte, Lolita Cortés, fiel a su estilo directo, calificó como “humillante” la presencia de Ninel en el teatro: “Me parece humillante. … Cuando yo veo a Ninel Conte … me sentí ofendida. … Entonces, yo no quisiera ver a Ninel Conte en Wicked, es ofensivo… Decadente. Tener que agarrar a este tipo de personas para jalar al público”. Su comentario no se quedó ahí, pues también arremetió diciendo que la artista ha perdido preparación y talento por exceso de cirugías.

Lorena Herrera, por su parte, fue inflexible al expresar que jamás compartiría escenario con Ninel: “¿Conducirlo con Ninel Conte lo aceptarías? No, definitivamente no. Mi salud emocional y mental es más importante. Pero no, no, no, es una de las pocas personas con las cuales no compartiría el escenario“.

Susana Zabaleta, en cambio, mantuvo una posición más neutral o incluso empática: “Yo con Ninel no tengo ninguna bronca. … Admiro que se suban a vender las cosas o la voz, ¿no? Pues no, a mí no me molesta. Yo creo que le ha de molestar a ella misma cuando después de pagar un boleto dices, ching, ¿y ahora quién me lo devuelve, no?”.

Finalmente, Niurka Marcos, conocida por su franqueza, no se midió al asegurar: “No, ella no es Vedette. … Le falta, no voy a decir que le falta mucho. Le falta todo. Ella no es Vedette”.