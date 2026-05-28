Maru Campos inaugura el nuevo Centro de Justicia para Mujeres en Parral.

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, inauguró las nuevas instalaciones del Centro de Justicia para Mujeres (CEJUM) en Parral, espacio donde se brindarán servicios integrales y atención especializada a víctimas de violencia por razones de género en la región.

Durante el evento protocolario, la titular del Ejecutivo Estatal puntualizó que esta obra responde a la necesidad de defender los derechos y la libertad de las familias chihuahuenses.

“Gobernar y la gobernanza exigen congruencia con la justicia, con la ley y con el deber de cuidar a quienes más nos necesitan. Los gobiernos tienen que caminar del lado correcto de la historia, ninguna mujer debería ser violentada, perseguida ni vivir con miedo. Las parralenses y las chihuahuenses no están solas, cuentan con sus instituciones”, expresó.

Reiteró el compromiso irrestricto de su administración para combatir al crimen organizado, la cultura machista y la burocracia que revictimiza a las ciudadanas, y daña los hogares de la región.

“Chihuahua tiene Gobernadora y vamos a seguir defendiendo a nuestras mujeres y a nuestras familias, de los flagelos que destruyen nuestra libertad y nuestros derechos”, indicó.

Hoy en Parral dimos un paso muy importante por las mujeres de Chihuahua.



Inauguramos el nuevo Centro de Justicia para las Mujeres, un espacio pensado para acompañarlas, protegerlas y ayudarlas a salir adelante, con atención integral y especializada.



Este centro fortalece la… pic.twitter.com/uKWyiCAuZb — Maru Campos (@MaruCampos_G) May 28, 2026

Acompañada de autoridades locales, estatales y federales, recorrió el nuevo espacio, que gracias a una inversión conjunta con el Gobierno Federal de más de 104 millones de pesos, atenderá hasta 500 casos al mes.

¿Qué ofrece el nuevo Centro de Justicia para Mujeres en Parral?

Las instalaciones cuentan con nueva área de asesoría jurídica familiar, trabajo social, Ministerio Público, atención a víctimas, consultorios para terapia psicológica infantil, juvenil y de adultas.

Incluyen sala de juntas, comedor, salón multiusos, sala de lactancia, área lúdica, consultorio médico legista y de medicina general, además de sanitarios, vestíbulo y áreas de resguardo.

Este CEJUM se suma a los puntos que ya operan en Ciudad Juárez, Chihuahua y Cuauhtémoc y tiene capacidad para recibir a las más de 148 mil mujeres que residen en los municipios de región.

En el evento estuvieron presentes Francisco Sáenz, titular del despacho de la Fiscalía General del Estado; Arturo Medina, presidente del Congreso del Estado; Jorge Chanez, secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, y Ricardo Sánchez, representante de la Secretaría de las Mujeres del Gobierno Federal.

También acudió Salvador Calderón, alcalde de Parral; Tatiana Carreón, coordinadora de los CEJUM; Norma Ledezma, titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado; y Ana Murga, encargada del despacho de la FEM.

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JVR