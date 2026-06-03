Evelyn Salgado inaugura primera etapa del Sistema de Saneamiento de Petatlán.

Con el propósito de fortalecer la infraestructura básica del municipio de Petatlán en la Costa Grande de Guerrero, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda inauguró la primera etapa de la construcción del Sistema de Saneamiento, en la que se invirtieron más de 38 millones de pesos, en beneficio de casi 24 mil habitantes, quienes contarán con una mejor calidad de vida. Con esta acción, se da atención a una demanda histórica de los pobladores.

“Hoy Petatlán recibe esta primera etapa como un paso muy concreto, dentro de un proyecto que mira hacia adelante. Sabemos que hay todavía mucho trabajo por hacer, pero vamos a seguir acompañando al municipio, con mucha responsabilidad, con Planeación y con todo el compromiso”, expresó la mandataria y destacó el apoyo coordinado entre las diferentes instancias, para consolidar esta obra de beneficio comunitario.

Evelyn Salgado asegura que seguirá trabajando en obras de beneficio comunitario

En este mismo sentido anunció que por parte de su administración, ya se tiene autorizado un presupuesto de 19 millones de pesos, para dar continuidad a la segunda etapa de esta acción, lo que se sumará a la inversión municipal, dando un total de 24 millones. Al respecto, Salgado Pineda subrayó que seguirá trabajando en obras de beneficio comunitario, para responderle al pueblo y cumplir su compromiso con los guerrerenses.

Y añadió: “Aquí cada peso invertido es un peso que va a ser en beneficio de todas y de todos ustedes. Y no en obras a capricho de los gobernantes, no son obras que se nos ocurren, son obras que ustedes nos han pedido. Esta es una obra que tiene muchos años, es una demanda histórica del pueblo de Petatlán, y que no se hacía porque seguramente pensaban que ese dinero iba a estar enterrado, iba a ir debajo de la tierra y que no se iba a poder anunciar con bombo y platillo”.

La jefa del Ejecutivo estatal también dio a conocer que, para este año, se va a iniciar con los trabajos para la rehabilitación del drenaje sanitario en los puntos más críticos de la cabecera municipal, priorizando con ello el bienestar y la salud de los habitantes de Petatlán.

Con una inversión superior a los 38 mdp, en #Petatlán inauguramos la primera etapa del Sistema de Saneamiento, una obra muy necesaria y esperada por las familias de este municipio. El beneficio directo es para casi 24 mil habitantes, contribuyendo a mejorar la salud, el medio… pic.twitter.com/oo68xRbCDX — Evelyn Salgado Pineda (@EvelynSalgadoP) June 3, 2026

Gobernadora destaca coordinación y trabajo en equipo

Por ello puntualizó que cuando existe coordinación, trabajo en equipo y mezcla de recursos, se generan obras de gran impacto. “No es lo mismo trabajar un solo gobierno, que estemos ahí solitos, trabajando, invirtiendo, a que contemos con el apoyo de los gobiernos municipales, como es en el caso de Petatlán”.

En su mensaje de bienvenida, el alcalde, José Popoca Martínez, expresó públicamente el agradecimiento a la gobernadora por la consolidación de esta obra, quien todos los días demuestra su disposición para trabajar de manera coordinada, así como por el gran compromiso que demuestra para lograr el bienestar de las y los guerrerenses. “Era un proyecto conocido, necesario y muy esperado por la población, sin embargo, durante años permaneció únicamente en promesas. Hoy, gracias al respaldo de nuestra gobernadora, al trabajo coordinado con CAPASEG y al compromiso de este gobierno municipal se concreta una suma de esfuerzos y recursos entre ambos niveles de gobierno, destinada a fortalecer la infraestructura sanitaria de nuestro municipio”, expresó.

En tanto, el director de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero (CAPASEG), Facundo Gastélum Félix, explicó que esta planta está equipada para una capacidad de 50.76 litros por segundos, cumpliendo con lo dispuesto por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). “Estamos seguros que dará un excelente servicio”, añadió.

Para finalizar, a nombre de los beneficiarios, Santiago Arturo Torres Barrera, agradeció a la gobernadora por su apoyo incondicional, lo que permitió concluir esta primera etapa. “Reciba el agradecimiento sincero de los habitantes del municipio de Petatlán, donde siempre será recibida con mucho cariño y respeto”, concluyó.

Asistieron a este evento, la diputada local, Leticia Rodríguez Armenta; alumnos de la Secundaria Técnica Vicente Guerrero No. 14; habitantes de la cabecera municipal y de diversas comunidades, así como autoridades de los diferentes órdenes de gobierno.

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JVR