Los herederos de Cárdenas

Ayer tuve un encuentro fugaz con Cuauhtémoc Cárdenas a la salida de un restaurante en el sur de la ciudad. Simplemente me acerqué a saludarlo mientras él conversaba con un par de amigos; y no puede evitar decirle: “qué diferencia entre la izquierda de usted y la de hoy… lo extrañamos”. Me sonrió educadamente y estrechó mi mano; me di la media vuelta y prudentemente me retiré.

En el camino me quedé pensando en las muchas veces que lo he visto de cerca, pero hay una que nunca olvido: en el Zócalo, en el 94. Me abrí paso a empujones y aprovechando mi estatura, llegué hasta él, para por primera vez, darle la mano. Después de eso nos hemos cruzado en innumerables ocasiones y aunque nunca hemos sostenido una charla, la buscaré.

Hoy, que José Ramón Amieva ha sido nombrado nuevo Jefe de Gobierno, no puedo más que mirar con cierta nostalgia al pasado. Sin duda, la figura de Cárdenas ha sido mucho muy superior al resto de los gobernantes de izquierda. No hizo gran cosa por la ciudad, porque de inmediato ambicionó otra vez la Presidencia y dimitió. Así que su único logro, que no es menor, fue el de establecer el primer gobierno democrático de la ciudad.

Su gran error, sin duda, fue haberle abierto el camino a López Obrador para que de manera ilegal y tramposa pudiera acceder a la candidatura; y que con la ayuda del gobierno de Rosario Robles (quien respondía a Cárdenas) ganara la ciudad y la sumiera en un caos de corrupción, inseguridad y populismo.

Estoy cierto que el ingeniero tuvo que haberse percatado, con el trato cotidiano y la operación política diaria, de que López Obrador tenía grandes carencias. De entrada, supongo que habrá notado su falta de instrucción al escucharlo hablar (y esto no tiene nada que ver con su acento, pues distintos los hay en cada región del país).

Pero aun así, siguieron adelante con ese Frankenstein que hoy apoya a otro Cuauhtémoc, aunque éste, iletrado. Cárdenas, aun con sus errores, representa una izquierda que dista mucho de lo que hoy enarbolan Morena y el PRD. Contrastar a Alejandra Barrales y a Claudia Sheinbaum con él, resulta bastante deprimente.

Amieva, al igual que Rosario Robles y Alejandro Encinas, en su momento, tiene exclusivamente dos tareas, que son la entrega ordenada de la administración, y antes de eso, la operación política de la campaña (entiéndase, el financiamiento ilegal y el uso de la maquinaria gubernamental a favor de una candidata).

En los últimos veinte años les ha salido muy bien, pero como las circunstancias han ido cambiando, Amieva hoy no la tiene tan fácil. Ahora que si no le sale la jugada, siempre podrá decir que fue el Ernesto Zedillo de la ciudad (con toda proporción absolutamente guardada).

La campaña seguirá desarrollándose y muchas cosas aún están por venir (el debate lo comentaré en mi siguiente entrega). Lo que es cierto, es que no veo que, en todos estos años, hayamos transitado hacia un mejor estadio de bienestar.