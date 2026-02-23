Estos son los familiares de ‘El Mencho’ que han sido detenidos

Fuerzas federales realizaron un operativo este domingo en Tapalpa, Jalisco, en el que siete miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación resultaron abatidos, incluyendo al líder y fundador, “El Mencho”.

El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ha sido señalado por autoridades locales y estadounidenses por ser uno de los grupos delictivos más peligrosos de México, por lo que incluso se ofrecen recompensas millonarias por información que lleve a la detención de sus líderes principales.

Durante más de una década el CJNG ha sido señalado por operar en diversos estados del país e incluso en Estados Unidos, por lo que muchos de los miembros de este grupo delictivo han sido detenidos y sentenciados, incluyendo a familiares de Nemesio Oseguera Cervantes.

Estructura del CJNG ı Foto: Captura de pantalla

Familiares de ‘El Mencho’ detenidos

Entre los familiares de Nemesio Oseguera Cervantes que han sido detenidos se encuentran sus tes hijos, su hermano, su esposa e incluso sus yernos; y algunos de estos aún se encuentran recluídos.

Rosalinda González Valencia contrajo matrimonio con Nemesio Oseguera Cervantes, es conocida como “La Jefa” y ha sido detenida en 2018 y 2021; y en 2023 recibió una sentencia de cinco años, de los cuáles únicamente permaneció recluída hasta 27 de febrero del 2025 en el Centro Federal de Reinserción Social (CEFERESO) número 16 del estado de Morelos.

Rosalinda González, esposa de "El Mencho" ı Foto: Especial

Jessica Johanna Oseguera González alias “La Negra” es hija de Oseguera Cervantes y Gonzáles Valencia, nació en 1987 y fue detenida en 2020 en Estados Unidos cuando asistió a la audiencia de su hermano.

Jessica Oseguera se declaró culpable por lavado de dinero e incumpliento de la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico, por lo que permaneció recluída en una prisión de mínima seguridad en Dublin y puesta en libertad en marzo del 2022.

Rubén Oseguera González, alias “El Menchito” es el segundo hijo de “El Mencho” y “La Jefa”, y fue declarado culpable en septiembre del 2024 por tráfico de cocaína y metanfetamina, así como uso ilegal de armas de fuego.

“El Menchito” fue extraditado a Estados Unidos en febrero del 2020, y en 2025 fue sentenciado a cadena perpetua, misma que está cumpliendo en aislamiento extremo en el penal de máxima seguridad ADX Florence.

Laisha Michelle Oseguera González es la hija más jóven de Nemesio y Rosalinda, y pese a que fue señalada en 2021 por presuntamente secuestrar a dos miembros de la Marina como forma de ejercer presión para la liberación de su madre, esta contaba con un amparo contra cualquier órden de aprehensión.

Hijos de "El Mencho" ı Foto: Especial

Jessica es pareja sentimental de Julio Alberto Castillo Rodríguez, alias “El Chorro”, quien fue detenido en junio del 2015 junto a “El Menchito”, y en abril del 2016 también fue detenido, pero fue puesto en libertad de nueva cuenta.

Laisha es pareja sentimental de Cristian Fernando Gutiérrez Ochoa, alias “El Guacho”, quien fue sentenciado a más de 11 años de prisión en Estados Unidos por lavado de dinero proveniente del CJNG.

Abraham Oseguera Cervantes es uno de los hermanos de Nemesio, y es conocido bajo el alias de “Don Rodo“, quien fue detenido en febrero del 2025 en Atajeas de Covarrubias, Jalisco; y durante este proceso se aseguraron armas, dinero en efectivo y sustancias ilícitas.

"Don Rodo", "El Guacho", y "El Chorro". ı Foto: Especial

