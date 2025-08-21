› La apuesta por la CURP

Y ha quedado claro que una de las directrices del actual Gobierno es la de consolidar la CURP como el documento nacional de identidad, para lo cual se busca vincular esa clave que toda la población tiene con el rostro, el iris y las huellas digitales. Fue la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, quien ayer aprovechó la conmemoración de los 45 años del Registro Nacional de Población, para destacar el desafío de hacer que la CURP evolucione para lograr un mejor registro de la población, con mayores elementos para su protección y acceso a los programas y servicios, tanto públicos como privados, especialmente para niñas, niños y adolescentes, que a la fecha no cuentan con ningún documento oficial de identificación. Un dato importante: actualmente, 130 millones de mexicanos residentes en el país y en el extranjero tienen CURP, lo cual equivale a 97.7% de la población.

› Alcalde extenuado

TE RECOMENDAMOS: QUEBRADERO Los distractores

Así que Andrés Manuel López Beltrán logró posicionar entre los militantes de la 4T su método de viajar al extranjero para combatir las extenuantes jornadas de trabajo. Quien en días pasados siguió su ejemplo fue el alcalde de Piedras Negras, Coahuila, Jacobo Rodríguez González, a quien se le vio muy contento en un hotel de cinco estrellas de Las Vegas. Hay quienes creen que el funcionario necesitaba ese paseo, ante el estrés que debió provocarle la pregunta de una reportera, el 13 de agosto, sobre si se haría el antidoping. Otros piensan que Jacobo salió del país para quitarse de encima la preocupación de que alguien descubra que el análisis antidrogas exprés que se hizo el pasado jueves es un tanto patito, pues sólo entregó muestras de orina, no de sangre. O peor, que alguien documente, como se comenta en columnas de medios estatales, que el laboratorio Zamarrón, en donde se hizo el examen, tiene contratos con su administración. Tsss.

› Revancha en Colima

Nos recomiendan no pasar por alto lo que ocurrió ayer en Colima, en donde fueron vinculados a proceso la exalcaldesa de Manzanillo Griselda Martínez y nueve de sus colaboradores, por peculado, uso ilícito de atribuciones y violaciones a la Ley de Remuneraciones. Dicen los que saben que la gobernadora Indira Vizcaíno no le perdona a Griselda que, desde 2022, denunciara la intención de la mandataria de imponer candidaturas de Morena a cargos de elección popular, lo que a la postre hizo. La primera represalia fue promover la expulsión de Griselda del guinda y luego vino el ejercicio de la acción penal en su contra. La persecución alcanzó a las regidoras Martha Zepeda y Sara Valdovinos, quienes fueron obligadas a separarse de sus cargos, como parte de las medidas cautelares dictadas por la jueza de control. En Colima, nos cuentan, no hay capacidad para enfrentar los problemas, como el de la inseguridad, pero qué tal para las revanchas políticas. Uf.

› La sección de Vilchis violó derechos

Y nos piden que no quede eclipsada una resolución de la mayor relevancia que se dio en el Poder Judicial de la Federación. Y es que resulta que éste confirmó que la sección denominada “Quién es quien en las mentiras”, creada durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, violó derechos humanos. Este fallo del Decimosexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito se ha dado a partir de un litigio iniciado por el analista político Max Kaiser, y representa, nos hacen ver, un antecedente importante en materia de libertad de expresión. Y es que claramente se determinó que la referida sección que era presentada por Elizabeth García Vilchis, denostaba y estigmatizaba. El PJ ha resuelto que se usaron indebidamente redes oficiales para atacar a críticos, que la información difundida en esa sección estelar carecía de veracidad y además que generó un ambiente hostil y riesgo de violencia. Eran actos de comunicación oficial que se desapegaban de las normas con ello el afán de desincentivar la crítica. Era algo que se sabía, pero ha quedado asentado en tribunales, nos comentan.

› Mejora calificación de QRoo

Y donde el buen manejo de los dineros está trayendo resultados es en Quintana Roo, entidad gobernada por la morenista Mara Lezama, nos comentan. Y es que resulta que Moody’s acaba de dar a conocer una mejora en la calificación crediticia del estado, al colocarla en A+.mx desde A.mx y con perspectiva positiva desde la estable. Lo anterior, se informó, en reconocimiento, a la disciplina financiera, el manejo responsable de recursos y la autonomía fiscal del estado. Quienes siguen de cerca los temas financieros a nivel estatal, nos comentan que apenas el pasado 10 de junio otra calificadora, Fitch Ratings, elevó la calificación a Quintana Roo de BBB+ a A. “Esta mejora en la calificación ha sido posible porque este gobierno diferente, humanista con corazón feminista, combate la corrupción para que el dinero del pueblo regrese al pueblo, y porque maneja los recursos con honestidad, no roba, no miente ni traiciona al pueblo”, ha dicho la gobernadora Lezama. Y el dato duro ahí está.

› Que será Laura Itzel, pero falta el trámite

En los pasillos del Senado se da casi por hecho que será Laura Itzel Castillo quien asuma la presidencia de la Mesa Directiva. Y es que entre integrantes de Morena se asegura que, pese a las aspiraciones que levantaron ruido en las últimas semanas, al final se abrieron dos bloques encabezados por Verónica Camino y Guadalupe Chavira, cada una con su grupo de respaldos, lo que terminó por despejarle el camino a Castillo, considerada como la única con un consenso mayoritario dentro de la bancada. Sin embargo, se comenta también que no hay que “comer ansias”, pues el procedimiento formal marca que la definición deberá ratificarse el próximo jueves 28 de agosto, durante la plenaria en la casona de Xicoténcatl. Ahí se sellará el acuerdo y se confirmará si Castillo efectivamente llega a la silla principal del Senado. Por cierto que quien quede tendrá que aplicar rigor y tener apoyo, porque se prevé que en el periodo ordinario sobrarán oportunidades para que las bancadas se den hasta con la cubeta. Uf.