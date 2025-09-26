› ¿Quién incubó el encono?

Ahora que se cumplen 11 años de la noche triste de Iguala, nos piden no pasar por alto que, el encono de los normalistas de Ayotzinapa hacia las Fuerzas Armadas, que ayer se reflejó con actos vandálicos injustificados en el Campo Militar 1, no es espontáneo. A lo largo del pasado sexenio, ciertos políticos hicieron lo que estuvo a su alcance para involucrar al Ejército, como institución, en la desaparición de los 43. Como resultado, varios militares fueron sometidos a proces o, sólo con base en testimonios de delincuentes que obtuvieron beneficios, pero casi todas las causas penales se han caído por su propio peso. Lo que persiste en este grupo es ese resentimiento hacia la institución castrense, sembrado por algunos personajes que estuvieron involucrados en la “nueva investigación” impulsada por el anterior Gobierno, y que actualmente ocupan cargos de relevancia en diferentes poderes y gobiernos del Estado mexicano. Ahí el dato.

› Arropan a Delfina en su cuna

Quien dio una muestra de su popularidad y de su capacidad de convocatoria fue la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, al ser arropada por más de 25 mil personas en Texcoco. La mandataria acudió a la sede de la Feria Internacional del Caballo, en el municipio que representó su cuna política, como parte de sus informes regionales. Muchos piensan que el evento de ayer fue uno de los más significativos en lo que va del mandato de Delfina, por la forma en que miles de personas avalaron, con su comportamiento festivo, los logros alcanzados hasta la fecha. El oriente del Edomex, olvidado durante décadas, se convirtió en una prioridad para el Gobierno federal y para el estatal, lo que se ha traducido en el impulso de obras públicas, como la renovación del sistema de drenaje en Texcoco, el Trolebús Chalco-Santa Martha y la nueva Línea 3 del Mexicable. Los mexiquenses de la zona lo saben y se lo reconocieron a Delfina ayer. Para el registro.

› Nashieli, a la Contraloría-CDMX

Nos comentan que es cuestión de tiempo para que Nashieli Ramírez llegue a la Secretaría General de la Contraloría de la Ciudad de México. En la terna que la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, envió al Congreso capitalino, también se incluyen los nombres del abogado Misael Martínez Velma y de la excontralora federal y exjueza penal Elena Ramos Arteaga. Dicen los que saben que, si el oficio con la terna ya fue enviado al Legislativo, es porque ya se tienen los amarres políticos correspondientes, a fin de que la elección de Nashieli se realice sin contratiempos. La ombudsperson capitalina termina su encargo al frente de la Comisión de Derechos Humanos-CDMX el 5 de noviembre, pero podría dejar el cargo con anticipación, si el Congreso decide nombrar al nuevo titular de la Contraloría en el actual periodo ordinario de sesiones. El prestigio y la buena imagen que tiene Nashieli, nos aseguran, serán fundamentales en las definiciones en puerta. Veremos.

› Golpe múltiple en 4 estados

Algo para destacar es la realización de seis cateos simultáneos en la Ciudad de México y en los estados de México, Morelos y Jalisco, durante los cuales fueron detenidas ocho personas vinculadas a extorsión, narcomenudeo y homicidio. Dentro de estas acciones, a cargo de instituciones del Gabinete de Seguridad, sobresalen los operativos en Tlalpan y Coyoacán, en la capital, y en Cuernavaca, Morelos, ya que los predios revisados están relacionados con Manuel Ramos Juárez, alias El Manolo, un peligroso generador de violencia con tentáculos en CDMX, Estado de México y Morelos. Y en Guadalajara, Jalisco, los agentes del orden detuvieron a Ricardo Daniel Ramírez Arellano, alias El Nexs —un miembro de relevancia del Cártel Jalisco Nueva Generación— y a dos mujeres, involucradas, como él, en actos de extorsión a comerciantes de una plaza comercial. El golpe múltiple, nos dicen, es un ejemplo más de la eficacia de la coordinación institucional. Qué tal.

› Buscan soluciones para la UNAM

Hasta San Lázaro se ha extendido la preocupación por el reciente hecho de violencia registrado en el CCH Sur, al grado de que legisladores de varios partidos buscan vías para coadyuvar a mejorar la seguridad en instalaciones de la UNAM, sin lesionar su autonomía. A instancias de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, este viernes se realizará el foro “Primer modelo universitario de la UNAM”, al que acudirá el rector de la máxima casa de estudios, Leonardo Lomelí. Lo deseable es que el encuentro sirva para plantear soluciones tendientes a fortalecer la seguridad de los integrantes de la comunidad universitaria, sin que nadie se rasgue las vestiduras y sin que nadie intente sacar raja política de un asunto tan grave y tan sensible, como lo es el asesinato de un menor, por otro joven. Muchos creen que, de alguna manera, ambos muchachos son víctimas, por lo que el asunto amerita una discusión seria y con altura de miras. Ya se verá.

› Hacen vaquita para Espino

Nos comentan que los integrantes de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados acordaron hacer una “vaquita”, mediante una aportación mínima de cinco mil pesos por legislador, para apoyar en los gastos que ha generado la hospitalización de Manuel Espino, quien hace 18 días sufrió un derrame cerebral. El líder parlamentario, Ricardo Monreal, explicó que hace varios años que se cancelaron los seguros de gastos médicos mayores que anteriormente tenían los diputados, por lo que no se le puede apoyar a su correligionario con sus gastos por la vía institucional. No faltó el morenista que dijera que Espino no ha dejado de ser servidor público con altos salarios desde hace al menos siete años, por lo que su situación económica le permitía prever y pagarse él mismo un seguro de gastos médicos. Sin embargo, ante la gravedad en la que se encuentra el también exdirigente nacional del PAN, al final todos accedieron a dar una cooperación. Así las cosas.