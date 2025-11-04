› Mensaje de la Corte a la IP

Y no pasó desapercibido, nos comentan, el encuentro entre el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar, y los integrantes del Consejo de Empresas Globales. El mensaje que ese encuentro refrendó fue el de que la justicia y el crecimiento económico van de la mano, nos aseguran. Y es que la propuesta del ministro de establecer mesas de trabajo con el sector productivo envía una señal de certeza jurídica y expande la confianza en el país. Muchas miradas están hoy puestas sobre la nueva Corte de Justicia, tanto de sus resoluciones como del desempeño de cada uno de los ministros. De ahí que la iniciativa de Aguilar Ortiz sea vista como una señal de sensatez institucional y compromiso con el Estado de derecho como base de un desarrollo responsable. Las empresas globales destacaron su apuesta a fortalecer la confianza en el PJ como clave para garantizar una justicia accesible, equitativa y con compromiso social. Ahí el dato.

› Juez acusado y sancionado

TE RECOMENDAMOS: QUEBRADERO La indignación y la tristeza

Y hablando del Poder Judicial, resulta que el Tribunal de Disciplina Judicial ayer despachó su primera sanción. El castigo es una suspensión y se aplicará a un juez de Distrito con sede en Colima “por incurrir en faltas graves en la conducción de procedimientos abreviados”. El órgano que remplazó al Consejo de la Judicatura afirmó ayer algo tan grave como que el juez actuó como parte activa en la reducción de penas acordadas en al menos cuatro asuntos. Y éstos no son menores, pues atañen a personas acusadas por temas de drogas. La Presidenta Claudia Sheinbaum habló del caso en su mañanera. “Se trata de Colima, hace tres días, subieron los homicidios. Ahí nos ayuda mucho la Marina. Y le preguntamos al almirante secretario: ‘Oiga, ¿por qué, si Colima ya había bajado bastante, ahora…?’. ‘Es que dejaron salir a un delincuente, un juez’”. El Gobierno presentó su queja y ya salió la sanción.

› La voz de Grecia

Cuando Uruapan y otros municipios de Michoacán arden en medio de la indignación por el asesinato del alcalde Carlos Manzo, la voz de la calma llegó desde la familia del propio edil, quien desde el duelo pidió no combatir fuego con fuego, que las manifestaciones pacíficas siempre serán bienvenidas, pero que no hay cabida para caer en vandalismos y actos que afectan a todos menos a los verdaderos culpables de estos lamentables hechos. “A él no le hubiese gustado”, dijo Grecia Quiroz, viuda de Manzo. “Su lucha nunca fue encaminada hacia hechos violentos” y agregó que el movimiento independiente del político michoacano se mantendrá y buscará justicia, pero a través de la civilidad y la búsqueda de paz, en una comunidad que ya ha sido lastimada desde todos los frentes. A Grecia hay quien la ve, una vez que pase el duelo, como sucesora de su esposo.

› Delfina cierra filas con Claudia

Relevante, nos comentan, el cierre de filas de la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, con la Presidenta Claudia Sheinbaum, de quien respaldó su estrategia de seguridad, al lado de 15 presidentes municipales que forman parte de la estrategia Operativa Oriente. Y es que, nos hacen ver, la mandataria mexiquense ha sido de las primeras en tomar esa iniciativa en medio de señalamientos y críticas que han surgido tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo. “Desde aquí le enviamos un abrazo, toda nuestra solidaridad, nuestro apoyo, sabe que la queremos, que reconocemos el gran trabajo que está realizando como Presidenta, que nos sentimos muy orgullosos y orgullosas de tener una Presidenta como usted”. La secundó el secretario de Gobierno, Horacio Duarte, quien calificó como inaceptables el llamado de la derecha al caos y al autoritarismo. “La guerra nunca será el camino. Sí en cambio la cercanía con el pueblo”, sostuvo. Ahí el dato.

› La tarea de Ebrard

El que, dicen, está echando toda la carne al asador para llevarse las palmas por un acuerdo beneficioso para México es el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, a quien se le asignó la misión, imposible para algunos, de rescatar el T-MEC de los caprichos y ocurrencias del presidente Donald Trump. Ayer, el excanciller dijo que la tarea que le fue encomendada por la Presidenta Claudia Sheinbaum fue tratar de perfeccionar el pacto, aprovechar la revisión para hacerlo más justo y, además, que tenga el menor número de cambios. ¡Nada fácil! Aun así, se comenta que al excanciller se le vio optimista ayer en los foros de consulta a sectores productivos y ciudadanía para dicho propósito, algo que nunca se había hecho en negociaciones de tratados comerciales de este calibre.

› ¿Lo logrará Berdegué?

Casi un año ha pasado desde que Estados Unidos cerró la frontera a las importaciones de ganado mexicano tras detectarse en este último la plaga del gusano barrenador. Y casi 12 meses después la secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins, vino ayer al país y recorrió, según se informó, instalaciones del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria y del Centro de Operaciones de Emergencias. Luego fue recibida por la Presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio. Hasta el momento las pérdidas para los productores del país, por el cierre de ese mercado, se estiman en alrededor de 700 millones de dólares. Y apenas el viernes pasado, el comisionado del Departamento de Agricultura en Texas, Sidney Carroll Miller, consideró que ya existen las condiciones para reanudar la importación. A ver si ahora sí, tras un año, se le alinean las estrellas al secretario Julio Berdegué y se reabre la frontera. Porque si no… uf.