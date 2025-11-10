› Que Nahle quiere más sueldo

Con la novedad de que en medio de la tragedia a la que no se le ve el fin en Veracruz, luego de las inundaciones en la entidad que ayer cumplieron un mes, la gobernadora de la entidad, Rocío Nahle, está nuevamente en el centro de la controversia. Y es que resulta que la mandataria estatal planea concederse un aumento de sueldo para el año entrante, de acuerdo con lo que establece el reciente proyecto de Presupuesto de Egresos que analiza el Congreso local. Según lo revelado por varios medios locales, la funcionaria tendrá un ingreso mensual de 84 mil 750 pesos con 53 centavos. Se dice que son 20 mil 533 pesos más de lo que percibía su antecesor, el también morenista Cuitláhuac García, cuyo salario era de 64 mil 217 pesos al mes hasta el 2024. Se ha informado que la mandataria morenista gana mensualmente 67 mil 842 pesos. En las redes sociales y en los círculos sociales y políticos de la entidad, la indignación y la crítica no se han hecho esperar. No hay, se comenta, ninguna justificación para tal ajuste.

› Ejército de Profeco en el Buen Fin

Y, por cierto, que ahora que viene el ya famoso Buen Fin, donde ya se reportan listos para salir al quite ante abusos que se puedan cometer contra compradores es en la Procuraduría Federal del Consumidor, dependencia a cargo de Iván Escalante. Es sabido que la campaña comercial arrancará el próximo día 13 y cerrará el 17 de noviembre, tiempo en el cual un ejército de mil 196 servidores públicos estará pendiente de cualquier suceso de relevancia: habrá 154 de ellos en oficinas centrales y mil 350 en las oficinas de defensa del consumidor distribuidas en todo el país, se ha informado. Además, nos comentan, se instalarán 169 módulos de atención en puntos estratégicos y de mayor afluencia y se mantendrá presencia activa en 337 centros comerciales con brigadas itinerantes. Hay disponibles también otras herramientas que sirven para no pagar de más, como el Quién es quién en los precios, que puede verse vía Internet y también recomendaciones varias para cuidar el presupuesto y no sobregirarse o quedar endrogado con los bancos. Ahí el dato.

› Nuevas becas de Marina del Pilar

De interés, nos comentan, algunos datos que dio a conocer la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, en su Cuarto Informe. Centralmente, que más de 2 millones de ciudadanos han visto mejoradas sus condiciones de vida con los programas de Bienestar, con lo cual el estado se consolida como el que tiene menor pobreza en el país. Pero ha destacado sobre todo, nos comentan, su propuesta de crear un nuevo apoyo estatal para educación superior. Se trata de la beca Corazón de Cimarrón, con la cual se cubrirá el 100 por ciento de las inscripciones y reinscripciones en la Universidad Autónoma de Baja California para 21 mil jóvenes en situación de vulnerabilidad. La mandataria estatal informó que se priorizará a estudiantes de zonas rurales y periféricas como San Quintín, Valle de las Palmas, Ciudad Morelos, Guadalupe Victoria, Nuevo León, San Felipe, Rosarito y Tecate, además de los campus de Mexicali, Tijuana y Ensenada.

› Captura en Tijuana

Relevante, nos comentan, la captura que ayer se dio en Tijuana de Jorge Antonio Sánchez Ortega, exagente del Cisen y a quien en últimas fechas se había vuelto a señalar como involucrado en el asesinato de Luis Donaldo Colosio —ya había estado detenido, pero fue liberado al día siguiente del crimen—. Ayer, el Registro Nacional de Detenciones daba cuenta de su captura. Pero así como es importante esta aprehensión seguro será polémica, nos anticipan. Y es que resulta que el dirigente nacional del PRI —partido del que formaba parte Colosio—, Alejandro Moreno, quien ha andado muy frontal con el Gobierno, acusó que se trata de “otro distractor de la narcodictadura terrorista y comunista. Morena revive el caso Colosio como caja china para tapar el cochinero en el que tienen hundido al país. Tan miserables, que usan la memoria de un priista excepcional para cubrir su ineptitud. ¡Pero el pueblo ya lo tiene claro! Son un narcogobierno corrupto, cobarde, incapaz y criminal”. Será un tema polémico, anticipan.

› Lo que prevén en el INE

“Tiempos fuertes y sacudidas políticas”, nos dicen, es lo que avizoran algunos consejeros del Instituto Nacional Electoral de cara a las elecciones de 2027, proceso en el que habrán de renovarse nada menos y nada más que 17 gubernaturas y la Cámara de Diputados, además de que eventualmente se realizaría una consulta de revocación de mandato para la figura presidencial y tendrá lugar una elección judicial. Los consejeros electorales Claudia Zavala y Martín Faz, nos cuentan, inauguraron ayer la Tercera Reunión Regional de Evaluación con Vocalías Locales y Distritales y ahí aprovecharon para pedir al personal del instituto que mantenga los esfuerzos para garantizar los resultados electorales, en este caso serían los de la jornada que tendrá lugar en poco más de año y medio. Fue la primera quien se refirió a las sacudidas al establecer que éstas “tienen repercusión en lo que hacen, pero ustedes mantengan ese servicio sólido, profesionalizado, más allá de las cuestiones políticas”. Así algunos escenarios en el INE. Pendientes.

› Iglesia al choque contra Ley Trasciende

Como era de esperarse, la Iglesia salió ayer a pronunciarse en contra de la iniciativa que activistas arropados por legisladores presentaron la semana pasada, con la cual se busca que las personas que viven sus últimos días en medio del dolor puedan contar con una opción que les evite tal sufrimiento. La Iglesia, en particular la Arquidiócesis Primada de México, acusó en su editorial del medio Desde la fe que se trata de una salida del Estado para evadir las responsabilidades que le compete cumplir, como es garantizar los servicios de salud que permitan, a quien lo necesite, recibir los servicios y asistencia médica necesarios para contar con una calidad de vida verdadera. La Ley Trasciende, se ha informado, permitiría legalizar, regular y despenalizar la eutanasia en México. Una de sus promotoras es Samara Martínez, quien padece una enfermedad renal terminal, aunque la iniciativa ha recabado más de 128 mil firmas de apoyo y tiene respaldos de legisladores de Morena, MC, PAN y PRI. Atentos.