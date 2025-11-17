› Nombramiento en Michoacán

Con la novedad de que fue designado un funcionario cercano al titular de Seguridad federal, Omar García Harfuch, al mando de la Policía de Michoacán. Se trata de José Antonio Cruz Medina, quien llega como parte de las acciones de respuesta ante la crisis provocada por el asesinato del alcalde de Uruapan. Apenas en agosto pasado, el nuevo funcionario había sido designado fiscal coordinador de la fiscalía estatal, institución que destacó la relación que hay con uno de los secretarios clave del Gabinete de Seguridad federal. “José Antonio Cruz Medina, cercano al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, llega al cargo con una sólida trayectoria. Fue recientemente subsecretario de Investigación Especializada de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán”, resaltó la fiscalía el 18 de agosto. El nombramiento, nos comentan, manda el mensaje de que rápido se están dando pasos para aterrizar el componente de seguridad del Plan Michoacán.

› Nueva convocatoria Z, pero…

Así que que “se repite la marcha”. Y es que pasaron sólo unas horas para que desde la cuenta en redes llamada Generación Z México se lanzara una nueva convocatoria a manifestarse, ahora el próximo jueves 20 de noviembre, fecha que coincide con el 115 aniversario de la Revolución Mexicana. Nos cuentan que ya simpatizantes del colectivo han expresado en redes sociales su preocupación por la coincidencia con los eventos oficiales que se realizan ese día y por la premura con la que se organiza la nueva movilización. Algunas voces advierten que la presencia de autoridades y Fuerzas Federales podría tensar el ambiente. Habrá que ver cuál será la reacción de las autoridades locales y federales ante la posibilidad de esta convocatoria. Por lo pronto, ayer mismo se anunció que la valla metálica de casi cuatro metros de altura que fue colocada para resguardar Palacio Nacional de la marcha del sábado, fue retirada esa misma noche. Pendientes.

› Ley contra extorsión, prioridad

Y nos cuentan que esta semana, una vez que termine el megapuente que se dieron, los senadores tendrán entre sus prioridades aprobar la ley contra la extorsión. Se prevé, de acuerdo con lo que anticipó la presidenta de la Cámara alta, Laura Itzel Castillo, que se aumentarán las penas, se mejorará el tema de la reparación del daño —se considera utilizar recursos provenientes de la extinción de dominio para la restitución de derechos de las víctimas— y se fortalecerá la coordinación entre autoridades. Entre quienes conocen del quehacer legislativo en la llamada casa del federalismo, nos dicen que esos ajustes implicarán modificar la minuta que envió la Cámara de Diputados. Es un tema que no puede demorar, nos comentan, dado el hecho de que es un delito que en los últimos años ha ido inconteniblemente al alza.

› Distintos mensajes

Y nos hacen ver que en el conjunto de mensajes que se lanzaron desde la 4T sobre la llamada marcha de la Generación Z, aunque comparten la condena a la violencia, hay diferencias. El más frontal y de descalificación ha venido de la dirigente nacional de Morena, Luisa Alcalde, quien ha acusado que “participaron los mismos de siempre”, que fue empujada por la oposición, que estuvieron Belaunzarán y Acosta Naranjo, que no había jóvenes, que la participación fue de 17 mil personas, que hubo millones de bots en las redes y que promovió la marcha la derecha internacional. Otra voz fue la del coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, quien señaló que toda manifestación está garantizada por la Constitución, por lo cual no tiene razón de ser la violencia. También refirió: “Ahí están las urnas, ahí esta la vía electoral, la vía pacífica para expresar nuestra inconformidad social o inconformidad política”, antes de cerrar filas con la Presidenta de la República.

› Batalla en las benditas

Y hablando de la marcha convocada por la Generación Z, nos dicen que donde en las últimas horas hay una ruda batalla es en las benditas redes. Y es que usuarios afines a la 4T y críticos de la misma se están dando con todo, y replicando videos que dan cuenta de momentos y expresiones de violencia ya sea verbal o física que ahí se suscitaron. Así, es posible ver sin mucho esfuerzo videos de manifestantes agredidos, pero también de elementos de seguridad que no la pasan nada bien en manos de sujetos que los logran separar de los contingentes de uniformados. En esa lucha, nos comentan, alcanzar las mayores audiencias para tratar de convencer de quién tiene la razón tras lo acontecido el sábado es el fin. El principal argumento de descalificación entre las partes es que el otro está recurriendo a la Inteligencia Artificial. Es sabido que esos pleitos al final no tienen un claro ganador o, en todo caso, que la capitalización es a mediano plazo. Por lo pronto, atentos.

› Redadas masivas no paran

Y son los paisanos que viven en la ciudad de Charlotte, en Carolina del Norte, los que se encuentran aterrados y a la expectativa ante el inicio de redadas masivas por parte del ICE que comenzaron el fin de semana pasado. El despliegue de esas fuerzas se da, según información oficial, ante el repunte de víctimas de delitos presuntamente cometidos por migrantes indocumentados, señalamiento que no forzosamente es cierto y que ya se empleó, nos comentan, en detenciones realizadas en Chicago y en otras ciudades conocidas como santuario en Estados Unidos. Es conocido que la principal población migrante de esa ciudad procede de México, aunque también de otras naciones centroamericanas. En las acciones que acaban de iniciar se ha informado que los agentes han hecho acto de presencia en iglesias y complejos de departamentos. Ahí el dato.