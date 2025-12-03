Rabino desata pleito en la 4T

Se nos informa que, como ya ha pasado, no siempre puede ser tan sólida la unidad dentro del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, donde algunos legisladores guindas terminaron confrontados por la visita del rabino israelí David Yosef, con motivo de la instalación del grupo de amistad México-Israel. Dicen que los morenistas Manuel Vázquez y Magdalena Rosales se le fueron a la yugular a su colega Pedro Haces, al que responsabilizaron por dar voz a los que defienden el genocidio en Gaza. Y bueno, aunque nos cuentan que Haces argumentó que el rabino se coló con un grupo de empresarios y que de todas formas hay que abrir la puerta a quien la toca, sus compañeros no le perdonaron que no les avisara de la visita, para ellos incómoda e indignante, por lo que lo acusaron de hacer las cosas “a hurtadillas” como si fuera “un ladrón”. ¡Qué fuerte!

La venganza es guinda

Híjole, pues dicen que, para rencores, los de la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, quien se dejó abrazar por la ira y se le oyó advertir a los diputados de su partido que ni por error se les ocurriera votar a favor de los proyectos de presupuesto de los nueve estados donde no gobierna la 4T, pues, dijo, ellos no apoyaron el presupuesto de la Federación. “Lo que no puede pretender la oposición es votarle en contra el presupuesto de la Presidenta, Claudia Sheinbaum, y luego pensar que, en sus entidades federativas donde ellos gobiernan, nosotros sí tenemos que aprobarles el presupuesto, es el colmo”, comentó una revanchista Alcalde. Nos dicen que con base en lo anterior, el mensaje enviado a los gobernadores de Aguascalientes, Chihuahua, Guanajuato, Querétaro, Nuevo León, Jalisco y Coahuila, sin importar el partido de origen es uno: ¡agárrense!

Finanzas duranguenses pasan el bache

Y hablando de presupuestos, nos dicen que no es menor la hazaña que se acaba de anotar el gobernador de Durango, Esteban Villegas Villarreal, quien hizo eco de las finanzas sanas con las que marcha la entidad, después de hacerle frente a una deuda heredada que terminó siendo más grande de lo que se pensaba —nada más brincó de los 25 mil millones a los 38 mil millones de pesos—. Aun así, el mandatario estatal celebró que desde 2022, cuando él entró, el presupuesto experimentó un incremento de 28 por ciento, sin deuda a largo plazo y sin aumentar impuestos. De esta manera, Villegas cantó victoria después de que el Congreso de su estado diera luz verde a un monto que jamás se había aprobado en la historia de Durango, de más de 51 mil millones de pesos que serán aprovechados en seguridad, salud, infraestructura, educación.

Borrachazo en Metepec

Al que, dicen, no sólo se le pasaron las cucharadas, sino que la convivencia se le salió completamente de control, fue al diputado federal del PT, Wblester Santiago Pineda. Sí, así se escribe. Bueno, pues nos comentan que todo ocurrió en una plaza comercial de Metepec, en el Edomex, donde el legislador se lanzó contra el personal de seguridad, haciendo uso del famoso charolazo —soy diputado de aquí, hijo de tu pu..., dicen que dijo—, para reclamar... nadie sabe qué exactamente. Total que, nos informan, las benditas cámaras registraron al legislador arrastrando un objeto y lanzándolo contra una escalera eléctrica; las imágenes también mostraron que el petista ocasionó daños al equipo de carga de vehículos eléctricos y a unos dos autos estacionados que se cuantificaron en 300 mil pesos. Luego el político huyó en uno de los autos de sus escoltas y ahora tendrá que responder ante la fiscalía mexiquense. ¡Qué vergüenza!

Godoy pisa el acelerador en la FGR

Nos hacen notar que el cambio de era en la Fiscalía General de la República está en marcha y sin demora, con los ajustes que está haciendo la encargada de despacho, Ernestina Godoy, quien además compite para ser ratificada en el cargo. Y es que ayer anunció un nuevo nombramiento entre las piezas clave de la institución: se trata de Héctor Elizalde Mora, quien ya está al frente de la Agencia de Investigación Criminal, el órgano que persigue la delincuencia organizada y los delitos de alto impacto. Godoy destacó la trayectoria de Elizalde, quien, se comenta, es un personaje cercano al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, con quien ya trabajó antes como subsecretario de Inteligencia Policial en la Ciudad de México. Elizalde se une así al dream team de Godoy, quien desde el pasado 28 de noviembre ya comenzó a mover sus fichas, con la designación de César Oliveros, otro cercano a Harfuch, como titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada. Qué tal.

Ya es diciembre y el Monte sigue en huelga

Las predicciones sostienen que habrá una difícil Navidad con el Monte de Piedad cerrado, justo en fechas en las que se reporta un aumento de clientes en la institución de beneficencia, que ha sacado de apuros a los mexicanos por siglos. Ayer, la institución de empeños llegó a su segundo mes con casi dos mil trabajadores en paro. Nos dicen que esto puede ir para largo, pues, aunque los empleados sindicalizados están sufriendo por la falta de pago, no cederán ni un centímetro hasta que alguien les responda, ya que, afirman, el año pasado, cuando también hicieron huelga, llegaron a acuerdos que nunca se cumplieron, de modo que la paralización puede no sólo afectar la solvencia de muchos para las fiestas decembrinas sino las complicaciones económicas que llegan después, con la resaca de la cuesta de enero.