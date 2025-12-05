› Acuerdo para levantar bloqueos

Con la novedad de que nos comentan que anoche se logró un acuerdo entre la Secretaría de Gobernación y productores agrícolas de Chihuahua, para que levanten los bloqueos fronterizos. Fue en un encuentro en la dependencia a cargo de Rosa Icela Rodríguez, que se logró el entendimiento. Los productores agrícolas inconformes con algunos preceptos de la nueva Ley de Aguas tendrán una mesa permanente con la Conagua para clarificar cualquier duda. Nos cuentan que el acuerdo se dio mientras en el Senado avanzaba la aprobación de la referida reforma. Antes, la dependencia había hecho notar que no había razón para mantener esos cierres. “El Gobierno de México aclara que de ninguna manera se retirarán concesiones de agua… la intención de enviar la iniciativa de ley es evitar el acaparamiento y garantizar una distribución equitativa del agua”. Ahí el mensaje.

› Políticos con agua

Fueron dos exgobernadores panistas, hoy senadores de la República, los que anunciaron que tienen concesiones de agua. Lo hicieron, nos cuentan, como para vacunarse ante la posibilidad de ser exhibidos en medio del debate por la nueva Ley de Aguas con la que se busca meter orden ante acciones de acaparamiento y sobreexplotación. Francisco Ramírez Acuña, quien gobernó Jalisco, explicó ayer que su concesión fue tramitada de manera legal cuando él no era funcionario. “Si hubiera y si encuentran alguna irregularidad, que me la cancelen”, sostuvo. Por su parte, el exmandatario guanajuatense Miguel Márquez refirió poseer dos concesiones, una heredada de su padre y otro registro de un pozo de un rancho de su madre. Nos dicen que bien valdría que la gran cantidad de políticos y no sólo del PAN, porque parece haber de todos los partidos, incluido Morena, den el primer paso a la transparencia y en su caso a la regularización, porque si no, ya con la nueva ley, ¡aguas!

› Sheinbaum en Washington

Mucha expectativa ha generado la visita de la Presidenta Claudia Sheinbaum a Estados Unidos, donde se encontrará por primera vez con su homólogo Donald Trump. Desde anoche, nos reportan, la mandataria ya comenzaba a arrebatar simpatías, como la de la American Chamber of Commerce of Mexico, que celebró que la Jefa de Estado ya estuviera en Washington, ya que, dijo, su presencia es un importante mensaje político rumbo a la revisión del T-MEC y la integración de América del Norte. Hoy, la Presidenta sostendrá, además de encuentros bilaterales con Trump, y con su par canadiense, Mark Carney, con representantes de la comunidad mexicana que la esperan con ansias. No es por cierto la única autoridad mexicana que anda por allá, ya pasaron lista los gobernadores de Nuevo León, Samuel García, y de Jalisco, Pablo Lemus. Y ya iba en camino la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, futuros anfitriones en sedes mundialistas. Pendientes.

› La mediática reacción de una diputada

Nos dicen que la noticia de la aprobación del matrimonio igualitario en Guanajuato fue un tanto opacada por la reacción de la diputada que tuvo que leer ese dictamen. Y es que resulta que la legisladora local panista Noemí Márquez, al recibir un documento de 100 páginas que debía leer completito ante el pleno del Congreso estatal, soltó desde el corazón un: “¡No manchen!”, acompañado de varias muecas, mientras recorría para adelante y para atrás el fajo de folios como dimensionando la misión imposible. Nos cuentan que en un momento recalcó que iba en la página 9 de 100, con otra dotación de gestos de inconformidad. Y que se quejó de que pocos le estaban poniendo atención, aminorando así su esfuerzo. Los momentos, captados por la transmisión en vivo, dieron la vuelta a las benditas redes, lo que también motivó a los medios a rascar en su perfil, donde se descubrió que es hermana del exgobernador guanajuatense Miguel Márquez, mencionado, como ya se vio, como un “aguateniente” en la entidad. ¡Qué pequeño es el mundo! Uf.

› Y sigue el desvisadero

Se comenta que la presión de EU contra funcionarios y empresarios mexicanos también ha servido para exhibirlos ante la opinión pública mexicana. Ayer, dos figuras públicas se sumaron a la lista de tachados del visado estadounidense, el alcalde de San Felipe, Baja California, Luis Dagnino, y el director general de Investigación Aduanera, Alex Tonatiuh Márquez. Aunque ambos se apresuraron a defender que la medida no es más que un trámite personal y administrativo, basta con echar un ojo a informaciones periodísticas para enterarse de que puede que las razones estén alejadas de un inocente trámite. Dagnino, por ejemplo, ha sido vinculado con el grupo delictivo denominado Cártel del Mar, y Márquez, asociado a una empresa ligada a actividades de simulación y lavado de dinero. Cabe aún corroborar si los señalamientos que pesan en contra de cada uno son ciertos o no. Lo que es un hecho es que, por lo pronto, sus casos siguen alimentando el famoso desvisadero.

› Alcanzado por el destino

Y nos cuentan que a quien ya lo alcanzó una sanción fue al director de la Junta de Caminos del Estado de México, Mario Ariel Juárez Rodríguez, quien hace unos días protagonizó un escándalo junto al diputado federal petista Wblester Santiago Pineda, que incluyó destrozos, insultos y violencia contra el personal de seguridad en una plaza comercial de Metepec y en el que se han señalado presuntas situaciones etílicas de por medio. Ayer, dijeron en el Edomex, Mario Ariel llegó a su oficina a presentar su renuncia, luego de que fue citado por la Fiscalía mexiquense para responder por los daños, que, se ha informado, fueron valuados en más de 300 mil pesos. A lo que hay que agregar los señalamientos sobre contratos que en el pasado le dio al hoy diputado Santiago Pineda. Nos piden no perder de vista qué pasará con este último que si bien aún enfrenta cuestionamientos, no se conoce que le hayan aplicado alguna sanción.